El yate del magnate que contrató a Steve Jobs y lo despidió llega a Ibiza

El yate Eos, uno de los veleros privados más grandes del mundo, se encuentra estos días surcando aguas ibicencas. La embarcación fue construida por orden del magnate de la comunicación Barry Diller, que cuenta con un patrimonio estimado, según Forbes, de 4.000 millones de euros.

Esta obra maestra náutica redefinió las escalas de lujo y tamaño, situándose como el yate de vela más grande del planeta en el 2006 gracias a sus 93 metros de eslora. Tiene capacidad para 16 invitados y alberga una tripulación total de 21 personas para garantizar una experiencia de lujo de primer nivel.

El Eos está valorado en 60 millones de euros, con un coste aproximado de funcionamiento anual que se ronda los seis millones. Este yate no solo es conocido por su grandeza y elegancia, sino también por su desempeño en el mar, ya que alcanza una velocidad máxima de 16 nudos.

Diller, su propietario, es una figura reconocida en el panorama empresarial estadounidense, sobre todo en el sector de los medios y el entretenimiento. Es presidente y ejecutivo sénior de dos corporaciones importantes: IAC (InterActiveCorp) y Grupo Expedia. La carrera expansiva de Diller incluye roles fundamentales, como presidente y director ejecutivo de Paramount Pictures -donde supervisó la producción de clásicos como Saturday Night Fever, Grease, Raiders of the Lost Ark o Beverly Hills Cop- y más tarde como presidente de Fox Inc.

Como dato curioso, cuando Steve Jobs fue expulsado de Apple en los años 80, Barry Diller lo contrató como asesor en Paramount. Pero no terminó de encajar bien con la estructura corporativa, así que Diller lo dejó ir diciendo: "Él quiere crear un nuevo mundo. Nosotros solo tratamos de hacer películas". Y luego Jobs... triunfó.

Cuando estaba en ABC en los años 60, Diller ideó el formato de 'película de la semana': filmes hechos directamente para televisión. Esta idea fue un gran éxito y transformó la forma en que la televisión podía competir con el cine. Fue un concepto pionero que generó grandes ingresos y consolidó su reputación como un innovador.

Pero el Eos también sufrió un grave incidente. Se incenció en 2012 cuando estaba atracado en el puerto de Oslo. En ese momento había 18 personas a bordo que tuvieron que ser evacuadas; ni Diller ni su esposa se encontraban en la nave en ese momento.