Varapalo judicial a Sant Antoni: una sentencia ordena que cierre el aparcamiento de ses Variades en tres meses

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ordena al Ayuntamiento de Sant Antoni que «en el plazo improrrogable de tres meses incoe, resuelva y notifique los expedientes de clausura» del aparcamiento de ses Variades y de otros situados también en el núcleo urbano. La sentencia del tribunal balear del pasado 30 de junio, contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Constitucional, revoca el auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma que consideraba «adecuadamente ejecutada» la sentencia anterior del TSJB de 2021 que obligaba al Consistorio a tramitar el expediente de clausura del aparcamiento de ses Variades y de otros del centro de Sant Antoni.

Algunos ya no se utilizan como aparcamiento desde hace años. En cambio, el de ses Variades, el mayor de todos, nunca ha dejado de funcionar como una zona de estacionamiento de vehículos. De hecho es el principal aparcamiento del núcleo urbano y, precisamente por ello, el Ayuntamiento descartó iniciar el expediente de cierre del ‘parking’ ilegal por el problema que supondría de falta de espacio para aparcar.

Tal como publicó este diario, el Ayuntamiento justificó ante el juzgado de primera instancia que el aparcamiento ya no funcionaba como un aparcamiento público, pese a que nunca ha dejado de hacerlo, después de que se hubiera extinguido el convenio del Ayuntamiento con la propiedad (se le eximía del pago del IBI a cambio de permitir el uso de los terrenos como aparcamiento) y que la Policía Local retirara las señales de aparcamiento, las traviesas separadoras y los bolardos que delimitaban los carriles.

La propiedad (algo más del 80% pertenece a la familia Matutes) comunicó la resolución del convenio y la recuperación del terreno en septiembre de 2018, pero la retirada de las señales y demás elementos se produjo en diciembre de 2021. La defensa de la sociedad que explota el aparcamiento subterráneo de la Plaza España (Med Real España Estate Oportunity 2Sicc) calificó de «tomadura de pelo» los argumentos del Consistorio y recurrió la resolución del Juzgado de lo Contencioso número 3.

Hay que tener en cuenta que la primera concesionaria del ‘parking’ de la Plaza España, Subsuelos Urbanos, fue la que inició el procedimiento judicial, también por la vía penal (por la que se sentarán en el banquillo de los acusados los exalcaldes del PP José Sala y Pepita Gutiérrez y algunos exconcejales de sus gobiernos), por la negativa del Ayuntamiento a cerrar los aparcamientos ilegales y cuya competencia desleal les estaba causando significativas pérdidas económicas. Precisamente, Subsuelos Urbanos entró en concurso de acreedores y perdió la concesión por sus deudas.

Pasividad municipal

El TSJB rebate los argumentos del Consistorio sobre la ejecución de la sentencia de 2021 y señala que la realidad «refleja un claro y grave incumplimiento en cuanto a la orden de incoación de los expedientes para poner fin a a esa actividad clandestina». La resolución del tribunal balear agrega que dicha «actividad clandestina continúa con total aquietamiento del Ayuntamiento».

El Consistorio justificó en su momento que, «como la actividad ya no existe, no cabe realizar actuación alguna con arreglo a la ley balear de actividades». Sin embargo, el fallo judicial recuerda al Consistorio que dicha ley establece también que las administraciones públicas «velarán por la observancia de la legislación y para ello disponen entre otras facultades la de inspección y control de las actividades». «Y esto es un deber y una potestad que no puede dejar de cumplirse, máxime cuando una sentencia firme así lo ordena».

Dicho esto, la sentencia del TSJB destaca que «la realidad contradice con absoluta claridad el argumento del Ayuntamiento, ya que los solares que detalla la sentencia han sido fotografiados en julio de 2022, y por lo tanto con posterioridad a las resoluciones de los contratos, absolutamente repletos de coches».

«Era obligación del Ayuntamiento tomar de inmediato las medidas precisas para comprobar la realidad y la autenticidad de lo que revelaban esos testimonios gráficos», señala la sentencia, que agrega: «Y no hacerlo, que es lo que sucedió, permite inferir que el Consistorio adopta una actitud claramente omisiva y negligente con flagrante incumplimiento de la sentencia y lo ordenado en ella».

Así, la extinción de los convenios y la retirada de las señales y los bolardos constituyeron «una respuesta formal que se ve claramente desvirtuada por la realidad aplastante documentada en las fotografías», según el fallo judicial.

La sentencia inicial del TSJB de 2021 también condenaba al Ayuntamiento a indemnizar a la concesionaria del aparcamiento subterráneo de la Plaza España por daños y perjuicios, aunque esto no era objeto de este recurso. El juzgado tiene pendiente la resolución de la indemnización. Subsuelos Urbanos exige 14,2 millones, el Consistorio reconoce su derecho a recibir sólo 700.000 euros mientras que el perito judicial cuantifica el perjuicio en 1,6 millones.