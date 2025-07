El PP se pliega a Vox y destinará ahora 250.000 euros para que IB3 haga un documental sobre la "represión republicana"

El PP se pliega a Vox y acepta en el último momento destinar una partida de 250.000 euros de los presupuestos para que IB3 haga un documental sobre la "represión republicana" en Baleares. Cabe señalar que, en un primer momento, los populares habían rechazado la propuesta de los de Abascal de realizar en la cadena "una serie dramática sobre la represión republicana en Menorca, Ibiza y los bombardeos sobre la represión civil en Palma".

No obstante, el PP finalmente cede ante Vox e incorpora al texto definitivo de los presupuestos la partida de 250.000 euros para una serie sobre la "represión republicana" en Baleares. "IB3 no puede ser un aparato de propaganda ideológica, tiene el deber como medio público de ofrecer una visión rigurosa, plural y completa de la historia de Baleares y no sectaria. No es una revancha, es un acto de justicia con quienes fueron silenciados durante décadas", argumentó la portavoz de los ultraconservadores, Manuela Cañadas, durante la comisión de los presupuestos.

Codony no lo ve con malos ojos

El director de IB3, Josep Maria Codony, no veía con malos ojos la propuesta de Vox para crear el documental sobre la represión republicana en la cadena. "En vez de 200.000 euros podrían ser dos millones y podríamos hacer algo más. Le agradezco las aportaciones que pueda hacer su partido, todo el dinero que venga es bienvenido", determinó Codony cuando los ultraconservadores hicieron pública su sugerencia en la comisión de control de IB3 celebrada el pasado 19 de junio.