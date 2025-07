Idoia Ribas se va del grupo parlamentario de Vox Baleares: "No me queda otro remedio tras el hostigamiento del partido"

La diputada de Vox Baleares, Idoia Ribas, que ya se había dado de baja del partido, abandona finalmente el grupo parlamentario tras el "hostigamiento" recibido por parte de los de Abascal. Así, todavía no tiene tomada la decisión de si dejará el escaño o seguirá formando parte de la Cámara como diputada no adscrita.

"Dije que no me iría del grupo a no ser que el hostigamiento continuase tras mi baja del partido. Como así es, no me queda más remedio que irme. No lo he provocado yo. Así lo han querido los actuales dirigentes de un partido que echa a la gente o la obliga a irse", asegura Ribas a través de sus redes sociales.

La decisión de la diputada se produce tras la tensión que se vivió ayer en el Parlament entre la propia Ribas y la actual portavoz, Manuela Cañadas. En este sentido, asegura que ella "no inició ninguna disputa", asegurando que esto "es otro ejemplo de la campaña de difamación pública que sufre desde hace más de un año por parte de Vox y la portavoz del grupo parlamentario".

"La portavoz empezó a decir que no tengo principios y que no debería estar ahí. Le dije que si no debo estar en el Parlament podía llamar a los ujieres para echarme. Así empezó una discusión que no oyó ningún periodista y que ha sida convenientemente filtrada por el propio grupo", expresa Ribas.

De esta forma, la política añade que "Vox maltrata a gran parte de sus electos, evita gobernar en autonomías y renuncia a aplicar su programa"

Escaño de Ribas

En relación a lo que sucederá con su escaño, todavía no tiene tomada la decisión de si lo dejará o seguirá formando parte de la Cámara como diputada no adscrita. Así, Ribas es ya la tercera persona que abandona el grupo parlamentario de Vox Baleares tras las salidas de Xisco Cardona y Agustín Buades.