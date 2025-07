Los asentados en Can Rova 2 se irán del terreno okupado pero piden más tiempo

El despacho de abogados que representa a parte de los asentados en Can Rova 2 pide aplazar el desalojo, como mínimo, al 31 de agosto. Aunque este procedimiento se ha fijado para el 15 de julio a raíz de que el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Palma haya levantado la suspensión judicial que pesaba desde el 10 de abril, cuando tuvo lugar el primer intento de desalojo, los habitantes de este poblado chabolista situado en un terreno de propiedad privada piden aplazarlo al menos un mes y medio. “Ellos no quieren crear problemas, buscamos un desalojo ordenado, controlado, para que las familias puedan salir del terreno con las mejores alternativas posibles”, ha afirmado el abogado penalista David Fechenbach este martes desde dentro de Can Rova 2.

250708DIB_Vicent Mar (220968988).jpg / Vicent Marí

“Y para aquellas personas que no tengan una solución de aquí al 31 de agosto, que les den una alternativa, un techo seguro, una nave industrial, hoteles, habitación, lo que sea, una explanada donde puedan estar hasta que puedan ser reubicados”, ha añadido acompañado de decenas de asentados, pidiendo que el Ayuntamiento de Santa Eulària, “más allá de poner a disposición sus recursos”, vaya hasta esta zona “para ver lo que hay”.

El Ayuntamiento, por su parte, asegura que habitantes de este terreno okupado no dejan entrar ni a los Servicios Sociales ni a la Policía Local. Hace tiempo vallaron la zona y en la entrada a una de las tres parcelas en las que está dividido Can Rova 2 hay un candado y dos cámaras de videovigilancia apuntando hacia afuera, algo ilegal. El abogado, por su parte, sostiene que la negativa de los asentados a dejar entrar a funcionarios municipales, algo que niega, “es la excusa que han utilizado en todo el procedimiento”: “La valla que se puso es por su seguridad. Yo entro y salgo siempre que he venido, sin ningún tipo de problema. Que vengan aquí y les dejarán entrar”.

Algunos quieren marcharse

Asegura que algunas de estas personas "necesitan un realojo, y otras necesitan ayudas para volver a su país o para salir de la isla", así como que "hay solicitudes de ayudas sociales que han sido denegadas por requisitos burocráticos". En este sentido, buena parte no cuentan con residencia legal en España "y no pueden pedirla porque no les dejan empadronarse".

"Pedimos que se respete la ley de empadronamiento, necesitamos empadronarnos para poder regularizarnos y estar legalmente aquí", explica ante las cámaras Richard Medina, que es de Paraguay y se presenta como presidente de los vecinos de una de las tres parcelas de Can Rova 2. "En esta parcela hay más o menos 96 personas adultas y unos seis niños", detalla Medina. Sobre la negativa a recibir a los servicios sociales, señala: "A lo mejor el portón estará cerrado todos los días, 24 horas, inclusive tenemos cámaras, pero es fácil llamar porque los servicios sociales tienen contacto aquí [con gente del asentamiento]. Creo que es fácil para ellos llamar y pedir que se les abra el portón y nosotros les vamos a recibir con los brazos abiertos". Medina lleva casi tres años en la isla y previamente ha vivido en Can Rova 1, la finca contigua que ya fue desalojada el verano pasado, tras lo que parte de los chabolistas se desplazaron a lo que se bautizó como Can Rova 2. "Estoy trabajando, estoy en regularización", apunta Medina sobre su caso.

Así, este portavoz de los asentados, de quienes afirma que la mayoría tienen trabajo, pide que les proporcionen un sitio alternativo en el que estar: "Estamos de acuerdo en pagar, pero tampoco una cantidad exagerada, porque sabemos lo que uno gana aquí y lo que vale el alquiler. En mi caso necesito un piso [en vez de una habitación] porque tengo hijos (...) Y una empresa no puede dar vivienda a una familia entera, por ejemplo".

Además, el abogado ha recalcado que “no es suficiente que el Consistorio ponga a disposición de las 200 ó 300 personas que hay aquí el departamento de Asuntos Sociales”: “Si les dan cita a todos, estarían llenas durante meses para poder atender a todas y cada una de las familias”. Con todo, ha expresado que “estas personas necesitan una alternativa habitacional" y que "quien tiene la capacidad para ello es el Ayuntamiento a través de Asuntos Sociales”, añadiendo que por parte de los asentados se han realizado "registros de entrada pidiendo ayuda".

Los servicios sociales municipales de la isla derivan casos de gente sin vivienda a, por ejemplo, un albergue de Cáritas en Vila que se ofrece como recurso habitacional temporal, para situaciones de emergencia y principalmente para mujeres y sus hijos; y normalmente se ofrece por un mes, si bien el plazo se adapta a cada caso y sus circunstancias. Sobre esta opción, Medina señala: “Y después, ¿dónde van a ir las señoras y las niñas?”. Así, piden un recurso habitacional más permanente.

Los ocupantes llegaron a afirmar, en respuesta a una demanda de los propietarios de la finca, que «se encuentran en posesión de la finca con el beneplácito del Ayuntamiento y de los servicios sociales», que les habrían dado permiso para establecerse en las inmediaciones del Can Rova original, algo que el Ayuntamiento ya ha negado en otras ocasiones. No hay ningún acuerdo por escrito en este sentido y el 14 de agosto los propietarios de la finca interpusieron una denuncia por okupación ilegal ante la Guardia Civil.