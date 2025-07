El Ayuntamiento de Santa Eulària fija la fecha para el desalojo de Can Rova 2

El Ayuntamiento de Santa Eulària desalojará el asentamiento ilegal de Can Rova 2 el 15 de julio a las 9 horas después de recibir un auto judicial para reactivar el proceso. El concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Roselló, ha señalado en una rueda de prensa que ya trabajan con diferentes departamentos. Ha añadido que han pedido la ayuda de administraciones como la Dirección Insular de la Administración del Estado para tener el apoyo de la Guardia Civil.

El Consistorio informará a los ocupantes sobre el desalojo mediante cartelería, destacó el concejal, que aseguró que se trata de un proceso que implica a muchos departamentos, principalmente la Policía Local, Bienestar Social o Medio Ambiente. Además, la Guardia Civil deberá desplazar recursos que se encuentran fuera de la isla para implicarse en el dispositivo. El departamento de Bienestar Social recibirá refuerzos «hasta el día que sea necesario» para atender a las personas que habitan en Can Rova 2.

Desconexión de luz

Durante el desalojo se desconectarán en primer lugar las instalaciones «más precarias» de suministros como la luz. «Todo lo que se pueda desmontar antes, mejor que no se haga el día 15», afirmó el concejal. Roselló indicó que para el Ayuntamiento es «una prioridad» el desalojo de Can Rova 2 por el peligro que supone para sus ocupantes y reconoció que, en el primer intento de desalojo, el Consistorio pecó de «novato» al ser una actuación «complicada».

«La otra vez no teníamos a nadie a quién poder dirigirnos», apuntó el concejal y recordó que antes no tenían opciones de entrar «de ninguna manera», por lo que también era difícil informar sobre ello a los ocupantes. El edil afirmó que los desalojos de Can Rova y Can Rova 2 son diferentes, puesto que en el primer asentamiento se cumplía una orden judicial, mientras que ahora la parte interesada es el Ayuntamiento tras detectar las condiciones «peligrosísimas» de los ocupantes. Roselló reconoció desconocer cuántos menores viven en la zona porque no les «dejan entrar».