Cuenta atrás para el poblado chabolista Can Rova 2 de Ibiza

Tras el auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma que dio luz verde hace unos días al desalojo definitivo de Can Rova 2, el Ayuntamiento de Santa Eulària explicó este martes que el desalojo del asentamiento de infraviviendas empezará el próximo día 15 de julio a las nueve de la mañana. El concejal de Seguridad Ciudadana del municipio, Juan Carlos Roselló, indicó en una rueda de prensa que el Consistorio ya trabaja con diferentes departamentos y ha pedido ayuda a administraciones "como la Dirección Insular de la Administración General del Estado, para contar con el refuerzo de la Guardia Civil" e iniciar en una semana el desalojo y "desmontar lo que quede". El poblado está situado muy cerca de la ciudad de Ibiza pero pertenece al municipio de Santa Eulària.

Roselló señaló que espera que "no haga falta hacer mucha tarea de desplazamiento el mismo día 15" y que los residentes del asentamiento salgan antes. Para ello, el Ayuntamiento va a informar por diferentes vías: va a notificar al juzgado de las actuaciones operativas y en materia de asistencia social que se llevarán a cabo, informará a los defensores de los residentes del poblado y también, mediante carteles informativos en el perímetro del asentamiento, a los propios habitantes de Can Rova 2.

Salubridad en el poblado

En la misma línea, y recordando el incendio del pasado 26 de junio —sobre el que el Ayuntamiento hizo un informe que envió al juzgado de Palma y que finalmente ha motivado el auto que permite el desalojo— Roselló aclaró que el próximo martes se empezará por la parte más técnica, que implica retirar "todas las instalaciones precarias de luz y gas butano, que ya se ha visto que son defectuosas". Cabe recordar que el incendio de finales de junio se inició en la cocina de una autocaravana y quemó cien metros cuadrados de terreno de maderas y plásticos.

Asimismo, el concejal apuntó que en esa ocasión se detectaron "18 fosas sépticas en las caravanas o infraviviendas, que también hay que tener en cuenta para actuar con seguridad".

Por el momento se desconoce cuántos efectivos darán apoyo al desalojo del próximo día 15 pero se sabe que estará coordinado por la Policía Local de Santa Eulària, con apoyo de la Guardia Civil y la Policía Nacional, y que contará con el soporte de diferentes departamentos municipales, incluido personal de Servicios Sociales por si alguna situación requiere atención inmediata. El departamento de Infracciones realizará el seguimiento del desalojo y el departamento de Medio Ambiente se encargará de gestionar la retirada de residuos, vertidos y posibles animales en la zona. Roselló comentó que en otra ocasión se contó con la Agrupación de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, que "ahora mismo está en Ibiza", con lo que cree que "posiblemente vengan", además de con los que se cuente "de fuera".

Esto dependerá, en definitiva, de si quienes residen actualmente en el asentamiento saldrán antes del día del desalojo o se quedarán esperando: "Hay muchos factores que implican tener un dispositivo u otro. Nosotros ya hemos programado una reunión el día antes para afilar lo que haya que decidir en el último momento", señaló Roselló.

Asistencia en Servicios Sociales

El Ayuntamiento sigue sin conocer los datos exactos de cuántas personas y niños viven en Can Rova 2 porque, según indicó el concejal, no les "dejan entrar". Por este motivo Roselló apuntó que desde hoy [martes 8 de julio] se ponen a disposición de los residentes del asentamiento las oficinas de Servicios Sociales para que pidan asistencia y se pueda hacer una valoración inicial de su nivel de vulnerabilidad: "Tenemos una oficina en Puig d'en Valls [calle Es Viver s/n] y una en Santa Eulària [calle César Puget Riquer 15, bajos] que están abiertas en horario de oficina [9 a 14 horas] y nos aseguraremos de que esta información llegue a todos para que pidan lo que necesiten en cualquier momento".

Roselló aclaró que tras el incendio del día 26 de junio, "tanto la Policía Local como el departamento de Bienestar Social ofrecieron asistencia pero nadie pidió nada". Sin embargo, indicó que "ayer mismo [por el lunes] alguna persona de Can Rova 2 ya pidió ayuda" a esta área del Ayuntamiento.

Según el Consistorio, la atención social estará dirigida a personas en situación de vulnerabilidad, "como menores, embarazadas, mayores, personas con discapacidad o afectadas de enfermedad incapacitante u otras situaciones de especial necesidad". El concejal Roselló señaló que, en los casos en los que corresponda, se prestarán recursos económicos como tarjetas o vales para obtener los bienes de primera necesidad, así como asesoramiento para entrar en el mundo laboral y encontrar vivienda o una alternativa habitacional, ya sea en centros de acogida, en residencias o prestando ayudas económicas para acceder a la vivienda.

"El Ayuntamiento tiene que garantizar la seguridad y el bienestar de estas personas", apuntó Roselló, que indicó que la obligación de la administración para resolver el problema de vivienda es "igual que cuando hay un incendio en un piso y se tiene que desalojar un edificio entero. El Ayuntamiento se encarga de buscar un lugar para los días que se pueda".

Anterior actuación

En esta ocasión se llevará a cabo el segundo intento de desalojo de Can Rova 2, ya que el pasado 9 de abril el juzgado de Palma aceptó el escrito del abogado de una parte de los habitantes del asentamiento, David Fechenbach, en el que pedía la suspensión urgente del desalojo, que el Consistorio comenzó en base a una resolución de ese mismo juzgado.

Cabe destacar que el actual asentamiento surgió tras el desalojo del poblado conocido como Can Rova, que estaba al lado, el pasado 31 de julio de 2024 por orden judicial. Roselló explicó que aquella vez no se avisó de fecha ni hora a quienes vivían allí porque era "una prioridad desmantelarlo por los peligros que corrían quienes vivían allí" (igual que ahora) y, según detalló, en la anterior ocasión era difícil informar sobre ello a los ocupantes porque el Ayuntamiento no tenía "nadie" a quien dirigirse, además de que pecó de "novato". Roselló especificó que ahora se trata de una actuación "totalmente diferente", ya que en aquel caso "había un mandato judicial porque la propiedad pidió el desalojo de la parcela", que pertenece a varios hermanos y uno sólo convirtió en poblado chabolista al cobrar a los inquilinos por vivir allí. Entonces, el Ayuntamiento actuó como "Administración a la que pedían ayuda", especificó Roselló, antes de indicar que en esta ocasión, "la parte interesada es el Ayuntamiento" después de "detectar las peligrosísimas condiciones que hay para quienes viven allí, con agua que no está tratada y riesgo de intoxicación, riesgo de incendio como se ha visto los últimos días o riesgo de electrocución por la precariedad de las instalaciones".