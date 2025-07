La vivienda es el principal escollo para salir de la precariedad en Ibiza

La dificultad para encontrar una vivienda digna y asequible en Ibiza es la principal problemática que afrontan las usuarias del Centre d’Acollida Natzaret de Cáritas. El perfil más habitual en este servicio es el de mujeres con hijos menores de edad a su cargo. «Tenemos aquí personas que comienzan con el problema habitacional y después a veces detectamos otras problemáticas graves: de salud mental, consumo o falta de habilidades parentales. Con estos casos se comienza, por tanto, un proceso en coordinación con servicios sociales, Menores o quien toque», explica la trabajadora social del Centre, Ana Belén Torres Álvarez. «Esto es más frecuente de lo que pensábamos en un primer momento, pero el problema principal siempre es el habitacional», añade.

«El albergue está funcionando como un servicio bastante autónomo. Como no es un lugar conflictivo, no hay que estar 24 horas supervisando», informa Torres, quien hace hincapié en que se trata de una asistencia de emergencia para que personas sin vivienda tengan un espacio de cierta tranquilidad (dentro de las circunstancias), para encontrar, con el acompañamiento de Cáritas, una alternativa más a largo plazo. Está ideado para eso, no como centro de media y larga estancia. «Estas madres, al tener niños, al final se autorregulan y todas quieren lo mejor para todas. Están centradas en mejorar su situación», observa la trabajadora social, quien detallaba, este jueves, que ahora hay 17 personas alojadas en dicho albergue. La cifra de usuarias suele moverse en números similares, si bien recientemente hubo un periodo en el que «solo había una habitación libre».

Por otro lado, el coordinador de Cáritas Diocesana en Ibiza, Gustavo Gómez, señala, sobre los casos de problemáticas de salud mental, que si bien lo más habitual no es el diagnóstico de enfermedades graves, es lógico que en ocasiones las dificultades materiales que atraviesan estas personas acabe afectando, inevitablemente, a nivel anímico, emocional.

Al ser, este albergue, un servicio de emergencia, siempre debe contar con plazas disponibles para cualquier tipo de urgencia de última hora. El abanico de casuísticas es amplio, pero pueden ser situaciones tan diferentes como la llegada de varias pateras en poco tiempo o el desalojo de un asentamiento de caravanas. El próximo está previsto que se produzca hoy en es Gorg, en el término municipal de Vila. El Ayuntamiento de Ibiza anunció que la hora límite para marcharse de este poblado es a las 7 horas de este próximo lunes 7 de julio. Y es que en este solar se quiere construir un centro de baja exigencia, pero actualmente residen en él personas en infraviviendas.

Los dos responsables mencionados de Cáritas explican que los Servicios Sociales de Vila se han puesto en contacto con esta entidad social para preguntar por la cantidad de plazas disponibles en dicho centro de acogida, de cara a poder acoger a actuales residentes del asentamiento de es Gorg. «Ya nos han llamado, hay muchas mamás con bebés, de personas trabajadoras. Servicios Sociales municipales está planificando y hoy mismo [por el pasado jueves] me han preguntado cuántas camas tenemos para niños y madres y demás. En principio, ahora tenemos disponibles unas cinco camas, y aparte hay salidas programadas, por lo que tendremos más», avanzaba Torres el jueves.

Y, sobre todas las personas que llegan al albergue, procedan o no de un asentamiento, la trabajadora social de Cáritas destaca la importancia de que «vengan derivadas desde los servicios sociales»: «A veces nosotros también lo detectamos y les damos respuesta, pero si vienen derivados es más fácil luego dar una mejor respuesta y acompañamiento, así que intentamos vincularles a los servicios sociales si no lo han hecho ya». Y es que trabajar en red resulta más eficaz: «Tal vez hay una persona que necesita que su niña esté yendo al colegio o a la escuela de verano para poder conciliar y trabajar, y puede que sin ese apoyo de servicios sociales, que priorizarán una plaza para esta persona en la escoleta, no podemos hacer que la madre comience a trabajar y a tener recursos económicos».

Padrón

Sobre las dificultades para empadronar de las que ha hablado Cáritas en otras ocasiones, Torres explica que cada caso tiene sus particularidades y hay que analizarlo. Así, hay quienes no se ha informado de que se pueden empadronar o de qué manera o que tienen el documento de identidad caducado o extraviado y Cáritas les comenta a los usuarios que lo necesiten dónde solicitar el empadronamiento y qué documentación necesitan para ello. Y añade: «Si das la matrícula y ubicación exacta de tu caravana te tienen que poder empadronar. Hasta debajo de un puente».

Gómez añade que en ocasiones ha habido problemas con ayuntamientos de la isla para poder efectuar empadronamientos debido a diferentes interpretaciones que se hacen de la ley, por ejemplo en lo que respecta al hecho de empadronarse en una infravivienda. «El empadronamiento es la puerta de entrada a la salud, a la formación o incluso a llevar a un niño al colegio», recuerda. Y concluye que, «con la ley a la mano, debería ser todo mucho más fácil de lo que es».