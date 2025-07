PP y Vox aprueban la ley que habilita a Ibiza, salvo Sant Joan, a edificar bloques de vivienda en rústico

Los grupos parlamentarios del PP y Vox han aprobado este lunes en el Parlament balear, con la oposición en bloque de la izquierda, la ley de actuaciones urgentes para la obtención de suelo para construir proyectos residenciales estratégicos y que habilita a todos los municipios de Ibiza, salvo Sant Joan (a los de más de 20.000 habitantes), a hacerlo en las llamadas áreas de transición, que es suelo rústico, sin la obligación de agotar antes el urbanizable y, además, con una tramitación exprés.

La izquierda ya anunció un recurso de inconstitucionalidad por diversas razones, fundamentalmente por el hecho de que esta ley permite la aprobación de estos proyectos por la vía del silencio administrativo positivo; es decir, si los ayuntamientos no responden en un plazo de seis meses desde la recepción de toda la documentación, también la de evaluación ambiental, se dará por aprobado. «La ley del suelo establece que con carácter básico no se pueden otorgar licencias por silencio administrativo», advirtió el diputado de Més per Menorca Josep Castells.

Los grupos de la izquierda también trataron, infructuosamente, de que se suspendiera el pleno por las deficiencias del dictamen de la ley aprobado tras la incorporación de cambios en el texto legislativo que no habían sido aprobados en comisión. También alegarán esta cuestión ante el Tribunal Constitucional.

La Mesa del Parlament, con la mayoría de PP y Vox, hizo caso omiso a esta advertencia y siguió adelante con el debate de la ley y su votación. De hecho, la izquierda forzó a que el artículo 7 y 7 bis, en el que se regula la construcción en urbano, urbanizable y rústico y que no se habría aprobado en comisión como aparecía en el dictamen, se votara nominalmente para que quedara claro, de cara al recurso que se presentará, el nombre de todos los diputados que votaron a favor.

El conseller balear de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, defendió ante la cámara que ante «la emergencia social» que se arrastra desde hace años por el problema de la vivienda «se necesitan medidas excepcionales». Destacó que la figura de los proyectos residenciales estratégicos se basa en la ley de 2018 que aprobó el segundo gobierno autonómico presidido por el socialista Francesc Antich y que también preveía la construcción en las llamadas áreas de transición.

Los antecedentes en Ibiza

De hecho, el conseller dijo que en Ibiza, Sant Josep y Santa Eulària se tramitó el desarrollo de áreas de transición con base en aquella ley de la izquierda. Ahora, recalcó Mateo, se reducen los plazos de tramitación de los 10 años actuales a «un período más corto estimado entre un año y medio y dos», todo ello «en un único procedimiento y de urgencia».

Mateo también echó en cara a la izquierda «la campaña de manipulación» en contra de esta ley, y resaltó que serán los ayuntamientos (13 en total en Balears de más de 20.000 habitantes) los que decidirán si se pueden desarrollar las áreas de transición de su municipio siguiendo el proceso que establece esta ley.

Además, en rústico sólo se podrán construir viviendas de protección oficial o a precio limitado, aunque el conseller reconoció que, «en función de la memoria de viabilidad económica podrá variar». En todo caso, «como mínimo el 70% de la vivienda debe ser asequible», y para residentes con al menos cinco años de antigüedad (condición para optar a cualquier vivienda con algún grado de protección pública).

Por su parte, el portavoz del grupo socialista, Iago Negueruela, dijo que «ni Matas ni Aznar se atrevieron a hacer lo que Prohens y Cañadas [Vox]. Nadie ha llegado tan lejos en la destrucción del territorio con la excusa de la vivienda y que, además, no servirá», recalcó. En este sentido, Negueruela subrayó que esta ley beneficia a los promotores al tiempo que cuestionó: «¿Alguien se cree que estas viviendas serán para gente de aquí? Ningún trabajador de la hostelería, de los que hay 140.000 en las islas, podrá acceder a estas viviendas», dijo, al tiempo que criticó que la emergencia habitacional que sirve de «excusa» para edificar en rústico no sirva para aplicar la ley estatal de vivienda y limitar el precio del alquiler.

Hasta más de 102.000 habitantes más en la ciudad de Ibiza, según el PSOE

El portavoz del grupo socialista, Iago Negueruela, dijo que sólo con el desarrollo de las áreas de transición de la ciudad de Ibiza se podrían construir viviendas para «más de 102.000 habitantes». «Sólo en rústico», puntualizó. Dicha estimación se basa en un cálculo del potencial desarrollo de toda la superficie clasificada como área de transición, que serían 465 hectáreas, según los socialistas. Hay que tener en cuenta que, en el caso de Vila, la nueva ley permite, junto con Palma, que se construya una mayor densidad (225 habitantes por hectárea) que en el resto de municipios de las islas (180 habitantes por hectárea). Así, si se aplicase el máximo previsto en las 465 hectáreas de áreas de transición que hay en la capital de Ibiza, se podrían edificar viviendas de protección oficial o precio limitado (70% como mínimo la suma de ambas) para 102.772 habitantes más.

Por su parte, el diputado de Més per Mallorca Ferran Rosa advirtió, al menos en el caso de Palma, que no se podrán construir las viviendas una vez aprobados los proyectos residenciales estratégicos por la falta de agua (no se podrán otorgar las licencias), lo que dará pie al posible pago de indemnizaciones a los promotores.

Hay que tener en cuenta que la ejecución del nuevo plan urbanístico de Vila también depende de la disponibilidad de recursos hídricos. En una primera fase, se condicionaba el desarrollo de diversas unidades de actuación a la puesta en marcha de la depuradora de sa Coma y, en una segunda fase, a un ahorro en el consumo del agua del 15%.

La conselleria balear de Territorio y Vivienda explicó, a través de un portavoz, que esta segunda fase de ejecución del PGOU de Vila no afectaría a la aprobación de proyectos residenciales estratégicos porque la ley prevé para éstos «un procedimiento con su plan de etapas propio». Ahora bien, como «norma general» no se podrán aprobar proyectos si no hay agua suficiente y «se estudiará caso por caso». Es decir, todo proyecto dependerá de «un informe preceptivo y vinculante» de Recursos Hídricos.