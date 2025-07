Una pasajera de un horrible vuelo de Ibiza a Londres: "El peor vuelo de mi vida"

Una pasajera de un vuelo de Ryanair de Ibiza a Londres cuenta en redes sociales cómo el avión se retrasó más de tres horas y no recibieron ningún tipo de explicación de la compañía. "Ha sido el peor vuelo de mi vida", asegura.

En el vídeo subido a Instagram, Paula muestra la secuencia de todo lo que ocurrió este sábado en el aeropuerto de Ibiza. El vuelo debía salir a las 20.45 horas, pero no fue así.

"Después de esperar más de una hora en el avión nos meten en un autobús con 33 grados, sin aire acondicionado, con bebés dentro, todos sudando, nerviosos, no sabíamos qué hacer. No nos abrían las puertas del autobús. Lo pasamos muy mal", explica. Y es que, por si no fuera poco, los hechos ocurrieron en plena ola de calor en la isla.

"Decían que el aire acondicionado no funcionaba y las puertas se habían atascado. Qué casualidad que los dos autobuses tenían ese problema", apunta la pasajera.

El termómetro del autobús marcaba 33 grados / Instagram

"Había agitación y nerviosismo"

Paula explica que después los subieron en un segundo avión y que allí siguieron esperando sin que nadie les explicara nada.

"Pedí información a un azafato y me dijo que información de qué. No me quiso decir nada", dice indignada. Además, asegura que otra de las azafatas del vuelo a la que en el primer avión había escuchado hablar español "después ya no hablaba español".

A esta situación de nerviosismo e incertidumbre se sumaba el calor. "No nos ofrecieron agua y tampoco nos dejaban pagarla", cuenta.

Cuando los pasajeros estaban ya desesperados, explica que llegó la Guardia Civil. "Pensamos que era para ayudarnos, pero no, fue para llevarse a varias personas", dice. "El azafato empezó a señalar para que se los llevaran, cuando nadie fue violento en ningún momento. Simplemente, había agitación y nerviosismo", señala.

"Yo grabé y me querían echar. Yo creo que estaba en mi derecho de grabar lo que estaba sucediendo", explica.

El vuelo llegó casi a las tres de la madrugada a su destino y Ryanair aún no les ha dado ningún tipo de información sobre qué fue lo que ocurrió aquella noche.