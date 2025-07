«¡Que no muera el flamenco, hombre!»

«¡Que la juventud se anime a bailar flamenco!», exclama Yofina Cruz, una de las participantes en el taller de este género que imparte la profesora de baile Bárbara Gordaliza. Este año, la mayoría, de edades variadas, son alumnas suyas, aunque otras «se han inscrito, son nuevas», cuenta. La clase se dirige «a personas de nivel medio, a partir de trece años, que a esta edad empiezan a tener un cierto nivel», añade.

Bárbara Gordaliza enseña la coreografía a sus alumnas. / J.A. Riera

Cruz afirma, categórica: «Bailar flamenco está muy guay, hacemos mucho ejercicio y sudamos abundantemente», lo que se comprueba en el escenario, en el que más de diez participantes dan taconazos a ritmo de palmadas muy enérgicas bajo la supervisión de la profesora.

Foto de grupo. / J.A. Riera

Tras unos breves ensayos para repasar los pasos y el ritmo, la instructora pone la música. Es una bambera, también llamada ‘cante del columpio’, explica Gordaliza: «Como indican las antiguas letras populares andaluzas, cuando los niños hacían el cortejo a las niñas, las balanceaban en el columpio, al igual que las niñeras durmiendo a los bebés». «Las bamberas son un palo del flamenco originario de la provincia de Huelva, en Andalucía. Se caracterizan por su ritmo lento y solemne, que se asemeja a una oración o a un canto de lamentación», indica un artículo explicativo del Teatro Flamenco Madrid.

Pau Vallet durante su concierto. / J.A. Riera

Pese al fuerte eco de sus taconazos sincronizados, las bailaoras se mueven en harmonía con la música: «Propuse este palo porque no se conoce mucho. Los más populares siempre son las alegrías, la bolería, la soleá, pero la bambera se conoce menos. A mí me parece muy bonita porque es muy solemne», añade Gordaliza. Al final de la clase, de hora y cuarto, las participantes ya se saben la coreografía: «En una clase normal, no aprendemos a esta velocidad. Esta coreografía es más rápida que las que nos enseñan habitualmente», destacan cuatro participantes, Ana, Daniela, Irene y Yofina.

Sin embargo, se han quedado muy entusiasmadas y solo lamentan que no participara más gente en esta clase magistral: «La próxima vez, que se anime más gente, que es espectacular. ¡Que haya más talleres¡ ¡Que no muera el flamenco, hombre!», concluyen todas al unísono, con entusiasmo.

Mantener vivo el flamenco

Las Jornades Flamenques han bajado el telón este domingo pero, del 27 de junio al 6 de julio, han sido el escenario de diversos actos culturales en torno al flamenco, como conferencias, veladas musicales, bailes, cursos magistrales y conciertos que fomentan la afición a este arte, haciéndolo accesible a la ciudadanía.

El concierto del guitarrista Pau Vallet, que tuvo lugar tras el taller de baile, es toda una muestra de virtuosismo que no deja a nadie indiferente y que confirma la sospecha de muchos de que Ibiza cuenta con numerosos amantes del flamenco.

Aunque las Jornades Flamenques han cumplido ya cuatro ediciones, este año ha tenido como regalo esta clase magistral, impulsada por María José Ríos, concejala de Cultura de Sant Josep.