Madre con hijos: barreras al alquilar

No es una novedad que los precios del alquiler en Ibiza están completamente disparados, pero en el caso de quienes buscan alojamiento para ellos y sus hijos pequeños, las complicaciones son aún mayores. Y es que en muchos casos hay reticencias a aceptar a menores de edad, tal y como explican el coordinador de Cáritas Diocesana en Ibiza, Gustavo Gómez, y la trabajadora social del Centre d’Acollida Natzaret, Ana Belén Torres Álvarez.

Dicho albergue es una instalación de emergencia para que personas (principalmente mujeres con sus niños) sin recurso habitacional puedan estar, de manera puntual, alojadas mientras se les acompaña en la búsqueda de una solución. El objetivo no es crear dependencia con respecto a este albergue situado en Vila, de manera que no es un recurso para el medio y largo plazo. Y es que, al ser un recurso de emergencia, siempre debe tener disponibilidad para hacer frente a episodios como el desalojo de un asentamiento, por ejemplo. Las usuarias suelen quedarse más o menos un mes, aunque el periodo se adapta en función de las necesidades de cada una.

Hasta el pasado jueves por la mañana, el Centre contaba con 17 usuarios: seis madres con siete hijos, una persona de 22 años y tres mujeres mayores. Además, estaban pendientes de entrar otra madre con un niño de 10 años. «El albergue da respuesta a situaciones como la de una madre que no tiene dónde vivir y que debe tomar una decisión en este mes: que se piensa si vuelve a su país o si, por el contrario, consigue encontrar ayuda» para mejorar su situación en la isla, señala Torres a modo de ejemplo.

«Ganar tiempo»

Así, su estancia en esta instalación de Cáritas sirve para que, hasta la toma final de decisiones, la usuaria no tenga que vivir, además, en infraviviendas u otras condiciones igualmente precarias. Se trata de «ganar un poco más de tiempo»: «Es un espacio de seguridad, de tranquilidad. Es para ir acompañando esos procesos, analizar situaciones y a partir de ahí ver las posibilidades que hay».

Las casuísticas son variadas. «La gente no quiere mamás con niños en habitaciones. Si se quedan embarazadas, o después, cuando ya ha nacido, no les gusta el niño porque hace mucho ruido o lo que sea, les echan fuera», lamenta la trabajadora social.

Hay, por un lado, quienes finalmente encuentran un techo después de su paso por el Centre Natzaret, y también quienes se marchan de Ibiza, mayoritariamente a la Península después de haber conseguido allí otro trabajo. «Al final parece que la agonía se alarga, porque aquí ganan tiempo, pero ahora, tal y como está la isla, no hay una respuesta efectiva. Y lo que están haciendo muchas de ellas es irse a la Península». Además, de entre las usuarias actuales de este servicio de Cáritas, una volverá a su país.

Por este albergue han pasado, sobre todo, personas de diferentes países de América Latina, pero también de España, Italia, Ucrania o llegadas a las Pitiusas a bordo de pateras, desde el continente africano. El perfil, por tanto, es heterogéneo. «Hay algunas comunidades que aquí son más grandes y esto en cierta manera hace que los de la misma nacionalidad tengan más redes de apoyo», destaca Gómez, si bien «es complicado cuando llegas por primera vez».

Lo que realmente acaba funcionando para encontrar un techo es el boca a boca, aunque la situación es complicada, sobre todo ahora, en plena temporada. Tienen dinero, porque de las mujeres del albergue que están en situación administrativa regular, la mayoría tienen trabajo. Principalmente, en la hostelería o la limpieza.

8.000 euros

Eso sí, hay cifras que no son asumibles para la mayoría. «Este miércoles hablaba con una mujer que tiene varios niños a su cargo ella sola y que, para el piso que había encontrado, entre la fianza y los meses que le pedían por adelantado, en total tenía que pagar unos 8.000 euros para entrar», relata Torres. «Una chica que trabaja de limpieza con tres niños no puede ahorrar ese dinero, así que al final tendrán que encontrar a varias personas para vivir juntos y poder pagar esa cantidad», añade.

Al albergue de Cáritas también llegan personas que antes han estado en algún asentamiento o infravivienda o viviendo hacinadas: «Ha venido alguna mujer a la que dejaban estar en algún pasillo o sofá, pero ella tenía mucho miedo porque estaba en un sitio en el que a lo mejor no tenía que no pagar nada pero por la noche había peleas o gente bebida, por ejemplo. O intentaban abusar de ella. Enseguida que detectamos eso, pudo venir aquí con nosotros». En el Centre d’Acollida Natzaret a veces también hay mujeres sin hijos, pero no suele ser lo habitual.

También les han llegado casos de mujeres que salen de los pisos para víctimas de violencia de género y no tienen vivienda: «Son casos de mujeres a las que se les agota el tiempo en esos pisos y no han encontrado nada, y el Consell las deriva aquí».

Mayores

Sobre las mujeres mayores usuarias del albergue, Torres explica que trabajan con ellas para intentar mejorar su situación, dado que no pueden trabajar y por el momento no están cobrando pensión. A veces Cáritas detecta, por ejemplo, que tienen que renovar su documentación: «Tal vez estás aquí desde hace 10 años y tienes todo caducado y no has pedido ayuda, y nosotros les acompañamos en el proceso de regularizar todo esto».

Sobre las usuarias en edad laboral, Gómez, por su parte, lamenta que «son personas que, trabajando 40 horas a la semana, no tienen para una vivienda». «Aparte de la cuestión habitacional, hay una reflexión dirigida a parte del tejido empresarial. Hablo de trabajos mal pagados, con personas además con poca formación. Se juntan varias circunstancias» que conducen, al fin y al cabo, a una situación de «exclusión».

Finalmente, también han pasado por este centro de acogida de Cáritas, acompañadas por la policía, personas llegadas en patera con sus hijos menores de edad. «Al día siguiente o a los dos días de llegar ya se marchan. Nosotros ya sabemos cómo acompañarles, con ropa seca, comida y no mucho más», ya que de lo demás se encargan «los servicios que están implicados con las pateras».