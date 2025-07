Un desalojado del poblado chabolista de es Gorg: "Ya he estado en tres asentamientos de caravanas en Ibiza"

Un hombre colombiano, Juan, explica desde la puerta de su caravana en el asentamiento de es Gorg que no sabe a dónde va a ir ahora. Los habitantes de este poblado tenían hasta las siete de la mañana de hoy como plazo máximo para abandonar la zona debido al inicio inminente de las obras para construir un centro de baja exigencia, un albergue para personas en situación de vulnerabilidad.

"Estuve en Can Rova y luego en el parking de la feria [de Navidad de Vila], y de ahí me vine para acá", asegura este lunes por la mañana. Lleva unos tres meses en es Gorg. En diciembre de 2023 llegó a España (a Elche, concretamente) y, a la isla de Ibiza, en enero de 2024. Explica que actualmente no tiene trabajo y que ha ido teniendo algunos de forma esporádica "por una cuestión de documentación": "Me ha tocado rebuscármela en muchos sentidos: jardinería, recolectando cobre... lo que salga, porque no puedo trabajar legalmente".

Además, al no tener una fuente estable de ingresos, explica que conseguir que le alquilen una vivienda o una habitación se vuelve misión imposible. En Ibiza siempre ha vivido en caravana. "No sé a dónde llevármela porque la caravana no tiene papeles. ¿Para qué llevármela hacia donde están yendo todos, si luego la policía irá allí?, ¿para qué gastarme plata?", explica en referencia al parking de tierra que hay al lado del colegio Sa Joveria y a las inmediaciones del estadio de fútbol de Can Misses. Relata que este fin de semana, especialmente durante el domingo y esta madrugada, muchos se han desplazado a estas dos zonas. A no muchos metros de él, una mujer española explica esto mismo.

Este hombre colombiano también detalla que esta caravana, donde vive solo, se la dejó otro hombre que se marchó a Venezuela. Los funcionarios de Bienestar Social le han entregado una tarjeta y le han dicho que se pase por la oficina municipal para atender su caso. Se ofrece a trabajar de jardinero o "de lo que salga".

"La mayoría de gente de esta zona tenía trabajo: en construcción, jardinería, albañilería, de todo... También personas que trabajan ahora de temporada, en hotelería, por ejemplo", añade Juan.

La mujer española mencionada, que también ha estado viviendo en es Gorg hasta ahora, explica desde la zona, este lunes por la mañana, que recientemente ha encontrado un piso en la isla. "Se han ido todos porque la mayoría de los vehículos no estaban en regla del todo", comenta acompañada de otra mujer en la entrada al asentamiento, cuando quedan pocos minutos para la llegada de los efectivos policiales.

"Yo me voy a otro parking, uno más pequeñito que este", cuenta, desde su furgoneta, un señor de Rumanía que lleva 16 años en Ibiza. Fue en diciembre cuando se trasladó al asentamiento de es Gorg. "La furgoneta tiene papeles, está en regla, y me moveré a otra zona. Necesito trabajar dos meses más para poder jubilarme y me marcho a mi tierra (...) Siempre he trabajado en la obra y en reformas", asegura. Poco después muestra a los periodistas un papel sobre su vida laboral en España: 14 años, 10 meses y 23 días. Por eso quiere trabajar dos meses más, ya que con 15 años ya puede cobrar una pensión. "Esta es mi casa [señala la furgoneta]. No busco piso, no quiero, porque yo tengo mi casa en Rumanía", añade.

Sobre el resto de los asentados, comenta que "cada uno se ha ido por su cuenta", aunque desconoce dónde.