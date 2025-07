Carlos Alcaraz: "Muchos tenistas me han hablado de Ibiza. Voy a pedir que me paguen"

Carlos Alcaraz ha desvelado en Wimbledon 2025 cuál fue la razón de su escapada a Ibiza. El tenista murciano ha dado una rueda de prensa tras su encuentro ante Andrey Rublev y ha explicado que su viaje no fue solo un descanso, sino una parte fundamental de su preparación para llegar con máxima frescura a los momentos decisivos del torneo. “Ibiza no fue solo un descanso, fue una estrategia mental. Necesitaba desconectar, resetear mi cabeza para poder volver más fuerte”, explicó.

Esa estrategia la han seguido después otros tenistas, como Cameron Norrie, que se enfrentará al murciano en el duelo en cuartos de final, tras superar cinco sets contra Nicolás Jarry. Norrie también viajó a Ibiza antes del inicio de la gira de hierba.

"Muchos tenistas me han hablado de Ibiza. Así que no sé. Voy a pedirle a Ibiza que me pague un poco por eso", comentó entre risas Carlos Alcaraz en sala de prensa de Wimbledon a preguntas de los periodistas.

Anteriormente, Cameron Norrie también habló de este tema, según recoge el diario británico Daily Mail: "Le dije a mi equipo: 'veamos si el método Carlos puede funcionar', porque fue a Ibiza y ganó Wimbledon", dijo.