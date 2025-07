Ayuntamiento de Ibiza: "No podemos estar cada dos meses desalojando, hay que buscar una solución entre todos"

"Nos hemos reunido con las diferentes administraciones (como el Consell, la Delegación del Gobierno o el Seprona) para buscar, entre todos, una solución. No podemos estar cada dos meses desalojando a alguien", ha señalado la concejala de Bienestar Social en el Ayuntamiento de Ibiza, Lola Penín, tras el desalojo del asentamiento ilegal de es Gorg en un terreno municipal. Este lunes por la mañana ya solo quedaban alrededor de cinco personas en el poblado, puesto que sabían que tenían hasta las 7 horas para desalojar el aparcamiento, donde se va a construir un albergue para personas vulnerables. Hasta ahora en el asentamiento vivían alrededor de 80-90 personas, según el censo de habitantes y vehículos que realizó la Policía Local.

"Por normativa, está prohibido acampar. Y existe un riesgo, porque en los asentamientos hay botellas de butano, carbón… Cocinan en el suelo. Es un peligro no solo para ellos, también para quienes están alrededor", ha señalado Penín en una rueda de prensa en el Cetis. Según tres de los asentados que esta mañana permanecían en la zona, muchos de sus hasta ahora vecinos se han desplazado a otros puntos de infraviviendas del municipio, como el aparcamiento que hay al lado del colegio de sa Joveria o en las inmediaciones del estadio de fútbol de Can Misses.

Recursos sociales

El Ayuntamiento ha puesto a disposición de los asentados "plazas de emergencia social por un tiempo provisional". A modo de ejemplo, Cáritas tiene camas disponibles en su albergue de Vila, el Centre d’Acollida Natzaret, un recurso habitacional de carácter temporal, y donde esta entidad de la Iglesia acompaña a los usuarios para buscar posibles soluciones. Se atiende, principalmente, a mujeres con menores a su cargo.

"Trabajamos conjuntamente con Cáritas y Cruz Roja. Habíamos hablado con Cáritas y las madres con niños se podrían haber derivado allí, pero siempre que ellas quieran", en palabras de Penín. Uno de los asentados explicaba esta mañana a los medios que los Servicios Sociales le han ofrecido pasar por la oficina municipal para atender su caso y un albergue durante cinco días. "El Ayuntamiento no tiene competencia en vivienda como puede tener el Ibavi [Instituto Balear de la Vivienda], que ofrece vivienda social. Tenemos los albergues para personas que aparte de la vivienda tienen alguna problemática más con la que hay que trabajar. Así, se le ofrece estos cinco días para ver si encuentra otro recurso donde pueda vivir", ha explicado la concejala.

Y si los asentados "encuentran una habitación o un piso y no tienen recursos, se les puede ayudar a acceder a la vivienda", por ejemplo pagando el primer mes o la fianza, después de que los Servicios Sociales hayan estudiado el caso para comprobar la vulnerabilidad económica del demandante. Aunque, a día de hoy, y sobre todo en temporada, la búsqueda de una vivienda es especialmente complicada.

Cinco expedientes abiertos en es Gorg

Los Servicios Sociales municipales tenían, al menos hasta este lunes por la mañana, tres expedientes abiertos desde hace tiempo, aparte de otros dos que lleva Cruz Roja, de habitantes del asentamiento de es Gorg. "Se ha atendido a todas las personas que han requerido nuestros servicios, de hecho la UTS [Unidad de Trabajo Social] de Sa Riba está abierta para personas vulnerables con necesidades". Así, asegura que si acuden "se les atenderá".

En es Gorg los servicios sociales han atendido formalmente "a dos o tres personas a las que se les han ofrecido los recursos; y los han rechazado, pero el operativo no termina aquí, la UTS continúa abierta porque tal vez a lo largo de este día o de la semana aparecerán por allí para buscar la ayuda que necesiten": "Tenemos esos tres expedientes, pero se ha atendido a todas las personas que han requerido nuestros servicios".

Desde Bienestar Social del Ayuntamiento explican que la ayuda es solo una parte de la intervención en este tipo de casos, y a modo de ejemplo había una persona en este asentamiento que es vulnerable por enfermedad física. Ha sido trasladada al hospital para su seguimiento y los que tienen expediente abierto están en contacto con una trabajadora social municipal. Las mismas fuentes apuntaban esta mañana que, aunque a veces, en un primer momento, se rechaza la ayuda municipal, es probable que a lo largo del día o de la semana más personas de es Gorg se acerquen a la oficina municipal, como ya ha ocurrido en situaciones similares. De hecho, esta semana la oficina está reforzada.

Sobre las personas con expediente abierto, la edil confirma que son "vulnerables": "Se les están ofreciendo los recursos, pero no hoy, desde hace tiempo, aunque tampoco podemos obligar a una persona a ir al recurso si no quiere (...) Desde los Servicios Sociales se hace seguimiento periódico, no solo hoy".

Asimismo, explica que toda la semana anterior desde el Ayuntamiento se ha estado informando a los asentados que este lunes empezaba el vallado del terreno y el martes, las obras.

Penín defiende que "el Ayuntamiento está aplicando políticas para contar con más vivienda", y ha agregado: "Para mí no tiene mucho sentido venir a trabajar sin haber encontrado previamente una vivienda, porque no se puede normalizar vivir en un asentamiento (...) Tendrían que ser conscientes de que no es vida para los adultos, y menos para los niños". Ha alertado del peligro de incendio, haciendo referencia al que tuvo lugar en Can Rova 2 (en este caso en el término municipal de Santa Eulària) el 26 de junio.

Preguntada por la magnitud de la problemática de los asentamientos, la concejala ha concluido que "nunca se deberían haber permitido, y más cuando la normativa prohíbe acampar": "Es más fácil apagar un fuego cuando se inicia que cuando se extiende. Pero tampoco podemos mirar para otro lado. El Ayuntamiento está poniendo las medidas encima de la mesa".