Maltratada y a punto de parir en Ibiza: «Trepó borracho por el balcón y me tocó acostarme con él»

Carmen (nombre ficticio) tiene 25 años y está embarazada. Muy embarazada. Saldrá de cuentas en pocos días y en el parte no figurará el padre de la criatura porque está condenado por maltrato.

Sin embargo, esa no es la mayor preocupación de la inminente parturienta. «Lo que más me preocupa es el agua. No puedo tener un bebé sin agua», cuenta.

Efectivamente, en el pequeño apartamento en el que reside junto al puerto de Ibiza los grifos están secos. Tampoco funciona bien la luz, que salta cada diez minutos.

Ambos suministros flaquean por decisión, según asegura, del dueño de la vivienda, que está denunciado por coacciones. Porque en este caso abundan las denuncias.

A punto de dar a luz a su tercer hijo, Carmen cree que no está recibiendo la ayuda necesaria. Y tiene miedo por la niña que está a punto de nacer, claro.

Sentencia contra su expareja. | TONI ESCOBAR

«Le he puesto más de diez denuncias por quebrantamiento de la orden de alejamiento, pero él recurrió y salió. Ahora tenemos otros cuatro juicios por delante, en julio, en agosto… Ya cansa tanto problema. Mi propia abogada no entiende cómo ha salido», explica la mujer.

Garrafas apiladas en el apartamento. | TONI ESCOBAR

El 3 de octubre de 2023, el padre del bebé fue condenado en sentencia firme por el Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza. Este tribunal consideró probada la siguiente agresión del hombre a Carmen: «Con ánimo de menoscabar su integridad física le propinó un mordisco en el labio, un cabezazo en la frente y la tiró al suelo, causándole contusión frontal, excoriación en región del labio inferior y dolor abdominal».

Además de trabajos en beneficio de la comunidad, al condenado se le impuso la prohibición de acercarse a menos de 100 metros de Carmen. Un año después, habían hecho las paces y decidieron irse a vivir juntos, y ella se quedó de nuevo embarazada.

Un Spiderman etílico

Se instalaron en el modesto apartamento donde la mujer recibe a Diario de Ibiza para explicar la angustiosa situación que está viviendo. Tiene todas las ventanas abiertas para que circule algo de aire en otro día de calor asfixiante.

Hay un aparato de aire acondicionado que no puede usar porque la luz salta en cuanto lo pone en marcha: «Aunque no haga nada, salta cada diez minutos. Ya me dijo el dueño del piso que había puesto una potencia muy baja adrede. No puedo tener nada en la nevera porque se daña y tengo que estar consumiendo al día».

Tampoco puede usar la ducha porque tiene una fuga que el dueño ya le ha dicho que no piensa arreglar. Por ello, se asea con agua mineral en la pequeña terraza del apartamento. Es una situación dantesca, más con un bebé a punto de llegar, pero cuenta que está dispuesta a aguantar lo que sea con tal de no quedarse en la calle.

«No tengo donde ir», dice. El continuo abuso incluye que su expareja invada el domicilio en mitad de la noche. «Trepó borracho por el balcón. No sé ni cómo lo hizo, pero trepó por ahí. Yo estaba durmiendo. Me tocó acostarme con él como si fuéramos una pareja feliz para tranquilizarlo porque él es problemático cuando bebe», remarca.

«Me busca de madrugada»

La otra pieza del rompecabezas es la madre del maltratador. El piso está alquilado a su nombre y es amigo del dueño, al que habría instado a cortar los suministros de luz y agua, según la versión de Carmen: «Ella me dijo que pidiera la orden de alejamiento pensando que era a mí a la que iban a echar del piso, pero cuando lo echaron a él ya empezaron todos los problemas conmigo».

El pasado mes de marzo, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer dictó esa orden de alejamiento que el hombre se saltó a su antojo, llegando a retomar la convivencia durante un mes seguido antes de volver a marcharse.

Mientras, Carmen callaba y aguantaba todas las vejaciones porque la alternativa era quedarse sin un techo: «Me tenía que quedar callada para no irme a la calle. Estando embarazada también vino a pegarme. Su madre ha estado presente y lo ha negado todo».

Carmen decidió dejar de pagar el alquiler cuando empezaron las coacciones a través de los suministros. El dueño ya le dijo que tampoco lo aceptaría porque la considera «una okupa». Mientras tanto, su niña está a punto de asomar la cabeza y su expareja continúa merodeando: «Sigue escribiéndome y me busca de madrugada... Pero nadie hace nada», advierte.