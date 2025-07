Sant Antoni pretende ubicar una parada de taxi en UNVRS para zanjar el conflicto

El Ayuntamiento de Sant Antoni pretende ubicar una parada oficial de taxi en las inmediaciones de la discoteca UNVRS, en Sant Rafel, para zanjar el conflicto que ha surgido entre los taxistas sobre la prioridad de carga de usuarios. La reapertura de esta discoteca genera mucha demanda, la afluencia de taxistas de toda la isla y, con ello, fricciones sobre quién tiene prioridad.

Polémica por la parada de taxis de UNVRS | D. I.

Para zanjar este problema, el concejal de Movilidad de Sant Antoni, David Márquez, ha solicitado un informe a la Policía Local y otro a los servicios jurídicos del Ayuntamiento para justificar la conveniencia de habilitar una parada, explica el alcalde, Marcos Serra. A la espera del resultado de dichos informes, Serra asegura que se trata de «una zona muy concurrida», por lo que se está «evaluando» la conveniencia de instalar este punto de recogida oficial. «No se puede resolver directamente por decreto sin un informe técnico», justifica, en rerencia a que todavía «no es seguro» que se instale.

Actualmente, la carga y descarga de usuarios se lleva a cabo en un terreno privado cercano a la discoteca. Así, al no ser una parada oficial, no se aplica la preferencia que determina la orden insular de carga y descarga del taxi. Este reglamento establece que, en el caso de que en una parada (oficial) haya una cola de usuarios, los taxistas de cualquier municipio pueden cargar viajeros sin atender la prioridad de los locales. En cambio, cuando hay suficientes taxis locales para cubrir la demanda, los de otros municipios se tienen que marchar.

Regla no escrita tradicional

Esta regla no se puede aplicar, en términos estrictamente legales, en la parada no oficial de UNVRS, aunque el presidente de la Federación Insular del Taxi de la Isla de Ibiza (Fitie), Antoni Roig, recuerda que, «tradicionalmente», siempre se ha respetado en todas las paradas sean o no oficiales. Precisamente, esta cuestión, la crispación que ha surgido entre taxistas en la parada de UNVRS sobre la preferencia en la carga de clientes, centró la reunión que mantuvieron el viernes en el Consell de Ibiza los representantes de las asociaciones de taxistas de la isla.

En este encuentro, los taxistas de Sant Antoni explicaron que el Ayuntamiento ya estaba trabajando en habilitar una parada en UNVRS.

Dicha parada no puede estar ubicada en su emplazamiento actual al ser un terreno privado. El alcalde explica que la idea inicial es la de ubicarla en la zona, pasados los arcos de entrada a la urbanización, donde se bifurca la vía ya que, al ser «más ancha», facilitaría las maniobras para cargar y descargar clientes de la discoteca.

Ahora no hay problemas

De todos modos, el presidente de la Fitie asegura que ahora, según «los compañeros de Sant Antoni», ya «no hay problemas» entre los taxistas para cargar en UNVRS. Se debe a que ya hay un nivel «tan elevado de trabajo» que los taxistas no tienen la necesidad de esperar en la parada sino que se marchan tras descargar a sus pasajeros. De hecho, Roig puntualiza que cuando hay mucha gente esperando un taxi en la parada de la discoteca no se genera problema alguno, sino cuando no la hay. Al no ser una parada oficial y no aplicarse la orden insular de carga, el taxista de otro municipio no tiene, en este caso, la obligación de marcharse y al quedarse a esperar clientes que salgan de la discoteca, saltan las chispas con los de Sant Antoni.

En todo caso, el presidente de la Fitie considera adecuado que el Ayuntamiento habilite una parada para anticiparse a lo que pueda suceder a partir de septiembre, cuando baje el volumen de trabajo. Así, aunque tradicionalmente se ha respetado en las paradas no oficiales la regla de preferencia de los taxistas del municipio, si el Ayuntamiento «no pinta una parada» no se puede obligar a los taxistas a que se marchen si no hay usuarios esperando. «Pese a que sea lo correcto o lo que está bien visto», indica Roig, que reclama, para ello, «alguna base jurídica».

Dicho esto, el presidente de la Fitie lamenta que, «reiteradamente», haya taxistas que o bien «interpretan mal» la normativa o directamente «la obvian» en interés propio, lo que provoca un «incumplimiento sistemático de la norma y el enfado entre taxistas». «Se trata de situaciones completamente innecesarias», añade Roig.

«Estoy muy descontento y molesto con ello y con que haya taxistas que se tomen la justicia por su mano o interpreten la normativa al gusto del consumidor. No es agradable ni fácil de resolver», resalta el portavoz de los taxistas.