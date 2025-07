La mayoría de empleados pasará a ganar más de 1.725 euros brutos al mes

No va a haber trabajador de hoteles, bares, restaurantes y discotecas de Balears que a partir de este año cobre menos de 1.551,64 euros brutos mensuales, con 14 pagas de ese importe a lo largo de un ejercicio. Además, en 12 de ellas hay que sumar 135,90 euros más gracias al plus de desplazamiento. Ese es el sueldo que se va a recibir en las categorías profesionales más bajas, correspondientes a pinches o limpiadoras. En el lado opuesto, un jefe de cocina, de recepción o de mantenimiento, al igual que una encargada de pisos (lo que antes se conocía como gobernanta) de un establecimiento de alojamiento de cuatro o cinco estrellas se va a llevar cada mes 2.221,08 euros brutos mensuales, con 14 pagas, y en 12 de ellas aplicando además el plus antes mencionado. Y si se trabaja de noche, hay que añadir los correspondientes complementos.

Así quedan las tablas salariales del nuevo convenio de hostelería una vez aplicada la subida del 6% acordada para este año (a la que seguirá otra del 4% en 2026 y del 3,5% en 2027), lo que sitúa a las plantillas de las islas como las mejor pagadas de toda España en este sector, según pone de relieve el secretario general de UGT-Servicios en las islas, José García Relucio, sindicato que ha cerrado este acuerdo con el presidente de la federación hotelera de Mallorca, Javier Vich. Hay otro punto que el primero subraya, y es que ni los más antiguos de esta actividad recuerdan una mejora salarial tan elevada en un solo ejercicio.

Tabla salarial del convenio de hostelería / DM

Nuevos salarios

A la hora de analizar cómo quedan las retribuciones en la hostelería balear una vez aplicado ese 6%, hay que poner la lupa especialmente en el nivel retributivo IV, que es el que agrupa a cocineros, camareras de piso y camareros, dado que concentra a más de la mitad de los trabajadores del sector, según se destaca desde UGT.

Para estos empleados, el sueldo mensual (14 pagas al año) se sitúa en los 1.725,12 euros en el caso de los bares, restaurantes, discotecas, agroturismos y hoteles de una y dos estrellas. En los establecimientos de tres estrellas, sube hasta los 1.743,27 euros brutos, y en los de cuatro y cinco estrellas se coloca en 1.781,32. Y para todos ellos, en 12 de esas pagas hay que añadir los 135,90 euros del plus de desplazamiento. José García Relucio rechaza así algunas de las críticas al acuerdo de restauradores y empresarios de ocio nocturno, recordando que las retribuciones que ellos deben de abonar están en la categoría más baja por lo que a establecimientos se refiere, por lo que han de pagar menos.

El nivel V también agrupa a una parte muy importante de las plantillas (en torno a un 25% del personal del sector), y en él se encuentran los ayudantes de cocina y de comedor, o telefonistas. En este caso, el salario mensual bruto queda fijado en 1.626,23 euros en los establecimientos de categoría más baja, en 1.634,74 en el caso de los hoteles de tres estrellas, y en 1.650, 63 en los de máxima categoría. Insistir en que se trata de 14 pagas al año y en 12 de ellas hay que incorporar el plus de desplazamiento.

José García Relucio denuncia que muchos restaurantes y algunos hoteles contratan a personal otorgándoles este nivel V cuando realmente las funciones que se les asignan son de otro superior, ahorrándose así parte del sueldo que realmente les correspondería.

Poniendo la lupa sobre las categorías más elevadas, en el caso de los jefes de cocina, de mantenimiento, de recepción o de las gobernantas, en la restauración, discotecas y alojamientos de una y dos estrellas ese salario se fija en 2.155,16 euros, para subir a los 2.190,39 en las tres estrellas y a los 2.221,08 en las cuatro y cinco estrellas.

Para los segundos jefes, la retribución en la menor categoría de establecimientos pasa a ser de 2.004,27 euros brutos mensuales, de 2.038,07 en la media, y de 2.059,29 en la más alta.

Finalmente, el grupo III, donde aparecen los recepcionistas y jefes de sector, tiene unos salarios de 1.853,96 euros en los restaurantes o agroturismos, entre otros establecimientos de la categoría más baja, de 1.886,28 euros al mes en los tres estrellas, y de 1.917,50 en los de cuatro y cinco estrellas.

Hay que recordar que el acuerdo suscrito entre UGT y hoteleros de Mallorca (disponen ambos de mayoría absoluta en sus respectivos bandos por lo que es de obligada aplicación en todo el sector) contempla una subida salarial del 6% para este año, del 4% para 2026 y del 3,5% para 2027, por lo que al concluir todo este periodo el salario más bajo que se abonará en la hostelería balear (limpiadoras y pinches) será de 1.670 euros mensuales con 14 pagas, mientras que el plus de desplazamiento que se percibe en doce (no en las dos extras) se habrá quedado en 146 euros.

Trabajo nocturno

El convenio de hostelería contempla otros pluses como el correspondiente al horario nocturno.

Para el personal de los hoteles es de 100,60 euros mensuales si trabajan más de 80 horas al mes de noche y de 60,01 si se mueven entre las 26 y las 80 horas.

En restaurantes y bares se reciben 160,03 euros al mes a partir de las cuatro horas nocturnas por jornada, 80,02 si se hacen entre dos y cuatro y 2,63 por cada hora suelta.

En las discotecas hay un plus específico de 49,42 euros mensuales si se trabaja entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana.