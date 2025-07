Vecinos de Cas Serres: «Falta mantenimiento y civismo»

Mejoras en el mantenimiento de los parques y la gestión de las basuras. Son las demandas en las que coinciden la mayoría de los encuestados para este reportaje: vecinos de Cas Serres o transeúntes habituales de este barrio de las afueras de Vila. Al mismo tiempo, observan que de las problemáticas del incivismo y de los alquileres turísticos ilegales, recurrentes en otros barrios y municipios, tampoco se libra esta zona. Valoran, por otro lado, la buena ubicación de Cas Serres (muy cerca del centro y de la playa) y que prácticamente todos los vecinos se conocen, pero critican la dejadez en su mantenimiento.

«Mira cómo están los jardines. Está todo muy descuidado, mira todas las hierbas muertas», señala Alberto Fernández en referencia a la zona del merendero, una de las dos grandes zonas ajardinadas y con zona infantil junto con el Parque Marià Villangómez. No muy lejos, en la calle Josep Tur i Llaneras, hay varios trastos al lado de un punto de contenedores: un horno, un carrito de la compra, un colchón, bolsas, zapatillas, una maleta, una maceta, ramas secas o un lavamanos, entre otros. Tanto Fernández como Antonio Martín coinciden en señalar el incivismo de algunos ciudadanos.

«Al lado de estos contenedores a veces la basura se tira allí días. Pasan a recoger lo que hay dentro, pero supongo que para lo que dejan fuera, como muebles y toda clase de cacharros y electrodomésticos, tiene que pasar un camión distinto», apunta Martín. Además, hay contenedores de reciclaje que estaban casi llenos este viernes sobre las diez y media de la mañana, tal y como pudo comprobar in situ este diario. «La recogida de reciclaje no es diaria, es en días alternos. Si se detecta que hay mayor demanda, los ciudadanos pueden solicitar recogida intensiva a través de la línea verde», indican desde el Ayuntamiento de Ibiza.

Los vecinos opinan

Otro vecino que pasea a su perro piensa que tal vez habría que habilitar más puntos de contenedores, para que no se desborden tan rápido. «También hay gente que trae bolsas grandes que no caben por la apertura del contenedor y las dejan en el suelo», añade. Valora que el barrio es «tranquilo, sin edificios altos» y, por tanto, «soleado», si bien alerta de la presencia de alquileres turísticos, una práctica prohibida en plurifamiliares, pero desgraciadamente extendida por la isla.

Fernández y Martín también piden más presencia policial: «Antes solía pasar de vez en cuando una patrulla de motoristas. Antes la Policía Local pasaba más. A veces llamas y te dicen que no tienen suficientes efectivos».

Fernández también lamenta que «muchas noches hay botellón» en la zona del merendero, sobre todo en verano. «Aquí se celebran cumpleaños y a veces, en vez de llevárselo todo en bolsas, lo dejan tirado por el suelo y luego las madres vienen con sus niños y está todo esto lleno de pipas, latas, zumos... y eso que tienen una papelera al lado». Antonio Castillo no reside en Cas Serres pero pasea cada día por este barrio. «Hay personas muy incívicas. Hay barrenderos y se les ve trabajar, están continuamente dando vueltas, pero es que, claro, si la gente va tirando cosas al suelo...», alerta.

También cree que debería mejorar la limpieza del parque del merendero, situado al lado de la sede de la asociación de vecinos. «Está un poco más abandonado. El Parque Marià Villangómez está muy cuidado». Éste cierra de noche. Finalmente, también observa que «a veces se acumula el reciclaje en los contenedores» correspondientes: «Como he visto que en otras partes ha habido incendios de contenedores, veo un peligro que no esté eso muy al día, por lo menos el plástico y el papel. Por lo demás, el barrio está bastante bien».

Una residente que hace 18 años se mudó a Cas Serres valora que «lo mejor es la cercanía a Vila y las playas, al centro de salud, a las tiendas...»: «Es un lugar muy bueno, bastante tranquilo. Y más o menos toda la gente que vive aquí se conoce». Como contras, afirma que «encontrar aparcamiento empieza a ser un problema» y añade que «quizás mejoraría un poco la limpieza de los parques».

«No es cosa de este barrio»

«Tal vez no es tanto un problema de limpieza como de que la gente es un poco irresponsable y se tiran muchas cosas en los parques de los niños, en la calle, o no se recogen los excrementos de los perros. Pero no es una particularidad de este barrio, sino de la sociedad en general», matiza. Al mismo tiempo, expresa que su sensación es que «la situación de las basuras ha mejorado últimamente»: «Ya no dejan tanta fuera, y tampoco sé si lo hacen personas del barrio o de otros sitios, a quienes les da igual y dicen: pues lo tiro aquí».

Ángel Blanco no vive en la isla pero viene al barrio unas dos o tres veces al año porque una persona de su círculo familiar reside en Cas Serres. Comenta que le gusta la zona. Preguntado por posibles mejoras, hace referencia a los contenedores: «Hay algunos que huelen mal y alrededor a veces hay basura tirada».

María Colomar tampoco vive en Cas Serres pero viene, como mínimo, dos veces por semana, también por vínculo familiar. «Me parece un barrio bastante completo, está muy cerca de todo: de ses Figueretes, del centro, tiene auditorio, parques, centros educativos, súper,...». Sobre los contras, habla de «la dejadez que se ve en todo: en el mantenimiento de las calles, las basuras...»: «Hay días en los que no pasan a vaciar ni las papeleras». También, como otros encuestados, critica el estado de las zonas ajardinadas.

El Ayuntamiento

Una problemática que reconoce el Ayuntamiento: «Sobre parques y jardines, somos conscientes de que la situación general de la jardinería en la ciudad es desde hace muchos años insuficiente. Por ello hemos buscado una solución, que ya está aprobada, que es la contratación de una empresa que asumirá el cuidado y mantenimiento de los jardines del centro de la ciudad. Esta contrata, ya adjudicada, entrará en servicio en los próximos 20 días, y a partir de su llegada podremos destinar a los jardineros municipales precisamente a los barrios situados fuera de la E-10 en exclusiva». Así, «la empresa se ocupará de los jardines de la E-10 para adentro, y los jardineros municipales de la E-10 para afuera». El equipo de gobierno municipal prevé que esto «supondrá un cambio muy notable en el estado de parques y jardines, y los resultados se irán viendo de forma progresiva en los próximos meses».

El Ayuntamiento también subraya: «La ciudad no estará limpia si no nos implicamos todos»: «Los comportamientos incívicos, tirar la basura fuera de los contenedores, depositar enseres en lugares no autorizados o no recoger excrementos de mascotas se está persiguiendo cada vez más y se sancionará con dureza. El Ayuntamiento ha iniciado, además, una nueva campaña de concienciación».

Finalmente, recuerdan que «para mejorar la recogida de enseres, en el último pleno municipal se aprobó modificar el sistema, para que en lugar de ser con cita previa, cada barrio tenga unos días y horarios marcados, y unos lugares donde los vecinos podrán depositar los enseres para una correcta recogida y gestión de los mismos». Ahora se encuentra en fase de exposición pública y «entrará en vigor próximamente si no hay alegaciones».