La instalación del dique flotante de PyLS no obligará a cerrar el puerto de Ibiza

La instalación del nuevo dique flotante en las antiguas instalaciones del Club Náutico Ibiza, que ahora gestiona la empresa privada Puertos y Litorales Sostenibles (PyLS), no está exenta de polémica, como todo lo que rodea a esta concesión. La estructura zarpó remolcada, con meses de retraso, sobre las 18.30 horas de ayer del puerto de Alicante y está previsto que invierta unas 36 horas en llegar a la bocana del de Ibiza. Entonces comenzarán las tareas para dejarlo instalado en paralelo a lo que ahora es el Port Nàutic Ibiza.

¿Cuál es ahora el problema? Que la isla está en plena temporada turística y que el puerto bulle de actividad con el transporte marítimo, sobre todo entre las Pitiusas, con más de un centenar de enlaces de ida y vuelta cada día. Y que la Autoridad Portuaria de Balears (APB), según reiteró ayer en varias ocasiones, rechaza que estos trabajos de PyLS interfieran en la operativa de las navieras.

La patronal que agrupa a estas empresas, Apeam, no las tiene todas consigo. No entran a «valor qué se tiene que hacer y qué no» porque tienen claro que eso es competencia tanto de la APB como de los prácticos, pero sí advierten de que no consideran «bajo ningún concepto» la posibilidad de que los trabajos de instalación del dique puedan afectar a sus operaciones, sobre todo a las de la línea entre las Pitiusas, que tiene como base los muelles situados a escasos metros de la bocana del Port Nàutic Ibiza. «Si suspendemos trayectos, quién les explica los motivos a los turistas o a los trabajadores que no podrán desplazarse entre las islas. Es un escenario impensable», indica el representante de Apeam en Ibiza y Formentera, Rafael Cardona.

Paralizar el puerto

¿A qué obedece este recelo? En conversación con este diario, Cardona explica que recibieron una llamada de la APB en la que les explicaban que PyLS había propuesto que el puerto «se paralizara» temporalmente, mientras se instalaba el dique flotante. «Que lo hagan por la noche», le respondieron al organismo portuario, que replicó, aseguran desde la Apeam, que la empresa le había comunicado que «no podía trabajar de noche».

Todo esto debía producirse el pasado miércoles, cuando estaba previsto que llegara el dique a Ibiza. «No puede ser que el capricho de un concesionario condicione el trabajo de otros, y menos en temporada». En cualquier caso, la tramitación de varios permisos en la Capitanía Marítima de Alicante ha retrasado todo el operativo, y ahora se prevé que esta estructura flotante llegue a Ibiza durante la madrugada de este domingo.

Mira las mejores fotos del viaje del dique flotante rumbo a Ibiza / Axel Álvarez

La idea es que los trabajos comiencen cuando menos actividad haya en el puerto, según coinciden todos los implicados, tanto la APB como las navieras y los prácticos portuarios.

Precisamente desde el servicio de prácticos de Ibiza, explicaron que ese momento se fija entre las cuatro y las seis de la mañana de cualquier domingo. A partir de esa hora se activarán las líneas de tráfico marítimo y no se podrá trabajar.

La APB comunicó a última hora de ayer que la coordinación de la entrada al puerto "la gestionan directamente los prácticos del puerto", en colaboración con su departamento de operaciones". Se han establecido dos posibles franjas horarias con menor tráfico marítimo para facilitar la maniobra.

"La primera ventana prevista para la entrada es el domingo entre las 5 y las 6 horash. En caso de que surja algún imprevisto que retrase la llegada, se contempla una segunda opción entre las 13 y las 15 horas del mismo día. Si la entrada no pudiera realizarse dentro de estos márgenes, el dique permanecería fondeado frente al puerto hasta que se habilite una nueva ventana de acceso".

"Toda esta operativa", añade la APB, "se realiza bajo la supervisión y coordinación de los prácticos del puerto, que valoran en todo momento las condiciones del tráfico y de seguridad.

Al menos una hora

«[Desde PyLS] estimaban que instalar el dique no les llevaría más de media hora, pero nosotros pensamos que al menos [los trabajos] se prolongarán durante una hora». Hay que tener en cuenta que este dique de 145 metros de longitud recorrerá la distancia entre la bocana y las instalaciones del antiguo Club Náutico Ibiza a una velocidad de dos nudos («no puede generar olas de más de un metro» porque es lo que se levanta desde la superficie) ayudado por dos remolcadores y dos lanchas auxiliares.

También hay que tener en cuenta la inercia de una estructura de esa envergadura, por lo que uno de los remolcadores deberá instalarse de popa en la proa del dique para reducir su velocidad poco a poco.

En cualquier caso, desde los prácticos matizan que ellos se encargan del control del tráfico dentro del puerto y que en estos casos siguen las instrucciones de la APB. No obstante, recuerdan que este dique debería haber sido instalado hace dos meses.