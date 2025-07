La estampida de pasajeros del avión de Ryanair en el aeropuerto de Palma se produjo al activarse la alerta de fuego en el motor

La alerta de fuego en el motor desató una estampida de pasajeros fuera del avión de Ryanair esta madrugada en el aeropuerto de Palma. La aeronave, un Boeing 737-800 en el vuelo RUK3446 con destino a Manchester. El pánico se instaló en los viajeros y muchos escaparon por las alas y saltaron al suelo. Se causaron esguinces y torceduras como consecuencia del fuerte impacto. Desde Ryanair aseguran que se trató de "una falsa alarma" y piden disculpas a los usuarios por los perjuicios ocasionados. Un total de 18 viajeros han resultado heridos, seis de los cuales han sido hospitalizados.

"Este vuelo de Palma a Manchester tuvo que suspender el despegue debido a una falsa indicación de la luz de advertencia de incendio", explican desde la compañía irlandesa. El avión tenía previsto despegar a la una de la madrugada con destino a esta ciudad inglesa, pero se tuvo que abortar la maniobra al empezar a sonar la alarma de fuego a bordo. Desde la línea aérea se precisa que se activaron los toboganes para el descenso amortiguado hasta la pista. Sin embargo, otros pasajeros, presos del pánico, no quisieron espera, abandonaron la aeronave y saltaron al suelo desde las alas. Esguinces y torceduras han sido la mayor parte de las lesiones que han sufrido los 18 heridos. Un total de seis de ellos han sido hospitalizados, tres a la Clínica Rotger y otros tantos ala Palmaplanas.

Al activarse el protocolo de múltiples víctimas, las asistencias sanitarias movilizaron dos UVI móviles y dos ambulancias convencionales. Los facultativos atendieron a 18 personas con lesiones consistentes en esguinces y torceduras. Un total de seis afectados precisaron de ingreso hospitalario.

Al activar la alarma de incendio, una autobomba de Bomberos de Aena se desplazó hasta el lugar donde se encontraba el avión de Ryanair. Al parecer, no tuvieron que llegar a actuar después de no encontrar fuego en el interior de la aeronave. También acudió una patrulla de la Guardia Civil. Los agentes del instituto armado tampoco encontraron señales de llamas ni de humo. Sin embargo, un buen número de pasajeros del avión corrían despavoridos por las inmediaciones y algunos no se podían mover tras el violento impacto contra el suelo.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para averiguar cómo se produjo la activación de la alarma de incendio. Por el momento todos los indicios apuntan a que se ha tratado de una falsa alarma y no hubo tal fuego. Por su parte, Ryanair recolocó a los pasajeros en otro vuelo a las siete de la mañana con destino a Manchester.