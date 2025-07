Charlas y mangueras: Protección Civil sensibiliza a los niños del campamento de Cala Jondal

Situado en medio de un bosque de pinos, a menos de diez minutos de las playas de es Jondal y del Bol Nou, el campamento de Cala Jondal que gestiona el Consell de Ibiza puede acoger hasta 150 personas en tiendas de campaña. Este sábado, acoge niños de ocho a doce años, aproximadamente, que han podido asistir a una charla de responsables de Protección Civil de Sant Antoni.

La charla, muy interactiva, los sensibiliza de forma concreta, y aborda temas como: el papel que desempeñan los miembros de Protección Civil, cuándo hay que llamar las emergencias, qué es un chivato, cómo prevenir el bullying (o acoso escolar), cómo reaccionar después de un insulto... Las charlas continuarán en las próximas ocho semanas en el campamento, con diferentes temáticas. Además, Manuel López Atoche, el jefe de Protección Civil de Ibiza que lleva quince años participando en estos eventos, anuncia: "Quería traer una actividad que aborde el tema de los patinetes, a lo mejor vendría bien, que el tema ese es muy complicado".

Una niña se prueba el casco de Protección Civil. / Marcelo Sastre

El evento acaba con un baño colectivo con manguera para refrescar a la audiencia, proporcionado por las unidades de Sant Antoni e Ibiza; "Es la actividad que más le gusta a los niños, además ahora que estamos en verano", afirma López Atoche.

"La presentación ha sido muy interesante. Me ha encantado que nos expliquen qué números llamar en caso de emergencia", cuenta Rocío, once años. Ariana, ocho años, parece entusiasmada: "He aprendido muchas cosas que no sabía, aunque me gustaría aprender aún más". Nael once años explica: "Ahora conozco más la Protección Civil". Emma ocho años dice que: "He aprendido el número del bullying, que hay que defender a los demás, no quedarnos callados, no hay que ser chivatos..." Sin embargo, David, nueve años, afirma no haber aprendido nada: "Ya me sabía todas las cosas". Acabada la charla, casi todos los niños recuerdan los números que les han enseñado: el 112 para llamar a Protección Civil, y el 900 018 018 contra el bullying.

Los participantes memorizan el número contra el bullying. / Marcelo Sastre

La actividad con la manguera también es un éxito: "Me apetece [que me mojen con la manguera], que con el calor que hace...", dice Rocío. Otros son más dudosos, como Emma que cuando le preguntan si se va a bañar con sus compañeros responde: "Eso lo tengo en duda".

Los niños se refrescan con el agua de la manguera. / Marcelo Sastre

Duchas calientes y vida sana

Los participantes destacan algunos inconvenientes del campamento (el tema de la ducha es el más recurrente): "A mí no me ha gustado que el agua esté ardiendo en las duchas", "Las tiendas tendrían que ser de velcro, no de cuerda, y tendrían que ser más grandes. Y cuando llueve nos mojamos", "He tenido que repetir ropa y estaba muy manchado", comentan Sebas, Marcos, Nael y David.

Niños durante su entrevista. / Marcelo Sastre

Por lo tanto, los aspectos positivos superan claramente los negativos: "Me ha gustado porque no he estado tanto tiempo haciendo cosas, sino que nos han dejado tiempo libre, es naturaleza, es grande. Teníamos muchos juegos, ping-pong, raqueta, fútbol, damas, ajedrez...", señalan varios niños. "Cuando he ido al campamento, me he dado cuenta de que estaba mucho en casa y que si salgo y estoy con mis amigos me divierto mucho", confiesa Sebas. Pablo comparte este punto de vista: "Me ha gustado el campamento porque puedes hacer amigos, por las noches salir de las tiendas algunas veces, y puedes hablar con ellos, conoces gente nueva". Todos los entrevistados están de acuerdo en que "lo volverían a repetir".