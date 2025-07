Jornada de los API en Ibiza: "Estamos tocando el techo de los precios de la vivienda"

¿Hay algún límite al encarecimiento de la vivienda en Eivissa? Para el delegado en Ibiza del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears (Coapi), Zenón Helguera, "ya estamos tocando el techo". No quiere decir que se acerque una tendencia a la baja. Simplemente se ha llegado a unos precios que ya son excesivos incluso para la misma clientela europea, ansiosa por disponer de una propiedad en la isla, que reventó el mercado.

"Quisiera que los precios se estabilizaran. No creo que bajen porque existe una demanda real, pero llega un punto en que no pueden subir más. Para el cliente europeo, antes era barato comprar en Ibiz, pero ya no lo es ni tan solo para ellos", advierte Zenón.

El Coapi y la Asociación Apibalears celebraron este viernes una jornada de formación, con unos cuarenta profesionales , en el hotel Grand Palladium Select Palace, donde abordaron la situación inmobiliaria en la isla y, como no, la emergencia social derivada de los precios.

Para el presidente del Coapi en Balears, José Miguel Artieda, es indispensable que se priorice a los residentes, sobre todo con beneficios fiscales para sacar al mercado vivienda específica para ellos. En este sentido, valoró la puesta en marcha del programa 'Alquiler Seguro', en el que el Govern balear ejerce de intermediario y avala el pago del alquiler a los propietarios a cambio de una mensualidad más baja para los inquilinos.

Pese a la tímida respuesta inicial de esta iniciativa en Ibiza, Artieda confía en que, a la larga, dará resultados. "Debemos concienciar a los ciudadanos para que apuesten por esta modalidad para residentes de larga duración, porque el Ibavi asume el 30% del alquiler. Todavía son pocos, pero irán saliendo más", confió.

Disparidad

En cuanto a la venta de propiedades, los extranjeros siguen copando la demanda. Como apunta Zenón, la clienta local tan solo representa entre el 15 y el 20% de las compras en Ibiza. Aunque augure que ya se ha tocado techo con los precios, en 2025 aún están creciendo respecto a 2024, incluso con más fuerza.

Según detalla, este año los precios en los que las viviendas salen a la venta han crecido entre un 5 y un 10%, frente a en torno a un 2,5% de crecimiento anual sostenido de los últimos años. Ojo, estos porcentajes no representan la subida en el precio real que se acaba pagando, sino solo el que se indica en los anuncios, ya que después "siempre hay un margen de negociación".

El valor de la compraventa final ante notario está protegido por la protección de datos y solo lo conocen las partes implicadas, pero este incremento en los anuncios son un claro indicativo de la alta demanda. Como precisa Zenón, una casa que valía un 1.000.000 de euros ahora se estaría anunciando por 1.100.000, pero finalmente se vendería por 1.020.000.

Teletrabajo

Pese a la percepción de que muchas de las adquisiciones obedecen a inversiones para alquiler vacacional, Zenón matiza que, al menos en su caso, la mayoría de ventas acaban en manos de gente de fuera que quiere trasladarse a la isla. "Si nos llega alguna vivienda a precio más razonable, tratamos de darle salida con la gente de aquí, pero es que es muy complicado encontrar algo por menos de 400.000 euros", se resigna.

Además, al menos en el caso de la nueva construcción en edificios plurifamiliares, apenas existen ya los pisos grandes con numerosas habitaciones: "La gente ya no tiene cuatro hijos, solo tiene uno o dos, así que se trata de apartamentos de dos habitaciones, sobre todo, o tres y entre 60 y 80 metros cuadrados".

"Trabajamos mucho con europeos, porque aquí no tenemos sus salarios y ellos pueden trabajar desde aquí, pero cobrando en sus países", recuerda. Así y todo, este es un territorio "pequeño y limitado, con servicios que no se van a poder aumentar para toda la gente que quisiera venir aquí", constata. De ahí el constante incremento de precios que Zenón cree que ya han tocado techo, "porque ya no tan solo son baratos para ellos".