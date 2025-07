El jazz tiene cita este domingo en Vara de Rey de la mano de la Big Band Ciutat d'Eivissa

El paseo de Vara de Rey de Vila acoge este domingo a partir de las 22 horas un concierto a cargo de la Big Band Ciutat d’Eivissa, bajo la dirección de Vicent Tur y con la participación del solista invitado Matteo Crocetti.

Es de entrada libre y se interpretará un repertorio variado en la que se podrán escuchar desde estándares de jazz como 'Nature Boy' o 'Sunday Kind of Love' hasta temas de pop, rock y funk, como 'It's Oh so quiet', de Bjork, o 'Space Cowboy', de Jamiroquai.

El Cartel del concierto que se celebra este domingo 6 de julio. / Ayuntamiento de Ibiza

El guitarrista y cantante Mateo Crocetti, originario del Piamonte (Italia), lleva años formando parte activa de la vida musical de Ibiza. Con un estilo directo, cercano y lleno de energía, se ha ganado el respeto del público y de los músicos locales.

Tras estudiar guitarra en Madrid, aterrizó en la isla, donde ha colaborado con distintos grupos y proyectos. Ha sido un fijo durante muchos años en el Teatro Pereyra, y actualmente se puede ver a menudo en locales como Can Jordi, Coyote, Es Pins y Punt o Teatro Ibiza, entre otros. Crocetti forma parte de la banda Soul Doctor, conocida por sus potentes directos de funk, soul y rock, y también lidera un proyecto en formato íntimo con el pianista Bart Sunshine, donde tocan baladas y clásicos en acústico.

Además de tocar, también da clases de guitarra y colabora en iniciativas musicales como la Asociación Cultural Great River Road, que promueve la música afroamericana en la isla.