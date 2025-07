El Ayuntamiento de Ibiza instala papeleras inteligentes

El Ayuntamiento de Ibiza presentó nuevas papeleras inteligentes en diversos puntos clave del municipio con mucha afluencia de personas, especialmente en zonas turísticas y comerciales. El Consistorio detalla en un comunicado que estos recipientes funcionan con energía solar y aumentan su capacidad hasta cinco veces la de una papelera normal gracias a que compactan basura. Además, avisan a los servicios de recogida para vaciarlas cuando se encuentran a punto de llenarse.

Esta iniciativa forma parte de una campaña de concienciación que busca lograr una mayor implicación ciudadana en materia de civismo y limpieza en el municipio. Así, están abiertas al público unas carpas informativas sobre la gestión de residuos durante todo el mes de julio en diversos puntos del municipio. Además, se han repartido más de 300 carteles con los horarios y normas fundamentales en materia de residuos para colocar en portales y zonas comunes de Comunidades de Propietarios y Administradores de Fincas.

El pasado pleno municipal de junio aprobó una modificación del sistema de recogida de enseres, que pasará de ser bajo demanda a días fijos en cada barrio. Esta modificación se encuentra aún en exposición pública y cuando finalice el procedimiento se anunciarán debidamente los días de recogida para cada lugar del municipio.

Una campaña de comunicación

En paralelo, el Ayuntamiento de Ibiza comenzó esta semana una campaña de comunicación en distintos canales (radios, prensa, redes sociales, web municipal, etc.) que busca concienciar más al ciudadano ante los actos de incivismo e incumplimiento de normas. Es el caso de la no recogida de excrementos de mascotas, arrojar chicles o colillas al suelo, depositar la basura fuera de horario o fuera de los contenedores y depositar enseres (muebles, electrodomésticos, etc.) en lugares no permitidos. La nota observa que, ante el inicio de la temporada turística y el aumento de la presión demográfica en la ciudad, es más importante si cabe la implicación de todos en el objetivo de lograr una ciudad limpia.

En este sentido, el concejal de Medio Ambiente, Jordi Grivé, señala que los vecinos y visitantes «tienen que tener claro que, si queremos una ciudad limpia, todos nos tenemos que implicar en ello». «Esa colilla o papel que tiramos al suelo, ese chicle o esa bolsa de basura que dejamos fuera de un contenedor, multiplicado por toda las personas que estamos ahora mismo en la ciudad, hacen imposible mantener la ciudad en buenas condiciones», reflexiona.

El concejal avisa de que es «fundamental que todo el mundo aporte su granito de arena, cumpla las normas, y se implique en lograr la ciudad limpia que queremos». Añade que los servicios municipales y la Policía Local «vigilarán especialmente este tipo de comportamientos y sancionarán a aquellos que incumplan».