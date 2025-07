El PSOE acusa al PP de esconder su falta de gestión atacando al Gobierno central: "Ibiza cada día está peor"

El secretario general de la Federación Socialista de Eivissa (FSE-PSOE), Vicent Roselló, acompañado de los portavoces socialistas en las diferentes instituciones, exigió en comparecencia pública "soluciones, responsabilidad y compromiso con los problemas reales de la isla".

"Hoy, los Socialistas de Ibiza nos plantamos", empezó diciendo Vicent Roselló, acusando al Partido Popular de gobernar desde la propaganda y el victimismo. "Nos plantamos ante las mentiras y la estrategia descarada de las instituciones gobernadas por el PP, que se pasan el día echando balones fuera y culpando falsamente al Gobierno central".

El secretario general socialista criticó los argumentos del PP, que califica como falsos, y afirmó que "se necesita la ayuda estatal para resolver el problema de los asentamientos". "Hacer ver que no pueden controlar la entrada de vehículos en la isla por culpa de la DGT y otras cuestiones que son responsabilidad de los ayuntamientos o del Consell es falso". "Ya no aceptamos ni una mentira más", advirtió.

Vicent Roselló recordó que el PP gobierna el Consell desde hace seis años y que hace dos asumió el control de todos los ayuntamientos de la isla y del Govern balear, mientras que en lugares como Santa Eulària gobiernan desde hace más de 40 años.

También desmintió la falta de recursos estatales para afrontar las necesidades de Ibiza, como la atención social o la acogida de menores. "Tienen más recursos que nunca y más dinero que nunca en los bancos sin gastar", aseguró. En este sentido, destacó que "la aportación del Estado al Consell ha aumentado un 20% en dos años, la más alta de la historia", y que la administración insular "recibe este año más de 28 millones de euros del Estado, casi 5 millones más que hace dos años".

Turismo y vivienda

Otro ámbito en el que hizo hincapié fue en la gestión del turismo y la vivienda. "Ya no hablan de precintar pisos turísticos...", dijo recordando que el Consell aseguró que lo haría con las leyes actuales y después de dos años, con el Govern de Marga Prohens, "no han precintado ni uno".

También recalcó el apoyo del PP en la rebaja de las sanciones contra las fiestas ilegales, votando conjuntamente con Vox una reforma legislativa que favorece este tipo de actividades, cuando hasta hace poco el Consell de Vicent Marí no hacía otra cosa que reclamar el endurecimiento de estas multas.

Roselló denunció que "eso no es gobernar. Esto es engañar". Y añadió: "La ciudadanía quiere soluciones, no excusas. Quiere responsabilidad, no cortinas de humo y propaganda". Ante este panorama, aseguró que "después de seis años de Vicent Marí en el Consell y de dos años del PP en los ayuntamientos y el Govern balear, Ibiza cada día está peor".

Por parte del PSOE, Vicent Roselló se ha comprometido en continuar haciendo propuestas en favor de la isla, como son reclamar la regulación de los precios de los alquileres, la construcción de vivienda pública asequible y el refuerzo de los servicios públicos en todos los ámbitos, como la sanidad, los servicios sociales, la policía local, el transporte o la atención a los mayores, así como una apuesta decidida por un modelo turístico sostenible, lejos de la saturación y del "descontrol".