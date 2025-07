'La puerta del cielo', arte que se hace eco del problema de las serpientes en Ibiza

Consciente de la crisis ecológica desatada por el alarmante avance de las serpientes en Ibiza, Edith Dekyndt (Ypres, Bélgica, 1960) ha decidido abordar el asunto en la muestra ‘La puerta del cielo’, que se puede visitar en Can Garita. La exposición, la primera individual que hace la artista belga en España, ha sido posible gracias a la colaboración entre esta galería de arte contemporáneo ubicada en una caseta varadero de Portinatx y el establecimiento Los Enamorados.

La reconocida creadora, cuyas obras se han exhibido en espacios tan emblemáticos como el Centro Pompidou de París o el MoMA de Nueva York, viajó a Ibiza en 2023 y en aquella visita se interesó por la problemática que arrancó en torno a 2003 con la llegada de los primeros ejemplares de ofidios a la isla, ocultos en olivos centenarios y otros árboles ornamentales importados de la Península.

Tanto interés le despertó el tema que decidió poner su arte el servicio de la lucha contra esta «invasión progresiva, que destruye la fauna endémica y, en particular, la lagartija de las Pitüses, la Podarcis pityusensis, esencial para el equilibrio ambiental de Ibiza». Así nació ‘La puerta del cielo’, una muestra que incluye esculturas y videoinstalación con obras creadas entre 2024 y 2025 que tienen como base «tanto la concienciación medioambiental como la transformación poética».

Sarah Suco Torres, la impulsora del proyecto Can Garita, explica que fue la propia Dekyndt la que se interesó por exponer su trabajo en este espacio tan especial cuando el año pasado tuvo la oportunidad de visitarlo.

Videoarte y escultura

La parte escultórica de ‘La puerta del cielo’ la integran cinco piezas de suelo creadas con impresión 3D sobre madera de olivo y otras dos, de pared, hechas de papel. En todas ellas resaltan las texturas, que imitan a la piel de serpiente.

La artista Edith Dekyndt artífice de la muestra 'La puerta del cielo'. / Foto cedida por Can Garita

Pero, sin duda, la imagen que más atrapa la atención del espectador es la que se proyecta sobre la pared central de la caseta varadero reconvertida en galería. En esta pieza de videoarte se puede ver una bandera confeccionada con mudas de ofidios y con un brazo humano como mástil. La creadora belga recurrió a «pieles de serpientes recogidas por residentes de Ibiza para coserlas meticulosamente en forma de bandera». Luego, en 2024, la filmó ondeando al viento en sa Penya Esbarrada, rincón de Santa Agnès conocido popularmente como las Puertas del Cielo, de ahí el título de la exposición. Explica la responsable de Can Garita que Dekyndt con esta acción quería hacer «un gesto simbólico situado entre la resistencia y la conmemoración como respuesta emblemática y táctil al cambiante paisaje natural de Ibiza».

La obra viral de Dekyndt

No es la primera vez que la artista belga recurre al símbolo de la bandera. Por ejemplo, tiene otra pieza de videoarte creada para la exposición ‘Ombre indigène’ en 2014 en la que aparece una bandera hecha con cabellos ondeando en el cielo filmada en la costa de Diamant, en Martinica. Aquella obra representaba el pasado colonial de esta isla francesa del Caribe, pero su imagen se viralizó años más tarde y se adoptó, erróneamente, como símbolo de las protestas surgidas en Irán tras la muerte de la joven Mahsa Amini en 2022.

Una de las esculturas de la muestra. / Imagen cedida por Can Garita

En el caso de ‘La puerta del cielo’, la artista, que estuvo en Can Garita para la inauguración, invita a reflexionar «sobre las frágiles intersecciones entre naturaleza, desplazamiento y adaptación».

De la creadora, destaca Suco Torres que trabaja con vídeo, escultura, instalación, dibujo y sonido para abordar las inquietudes atemporales de la luz, el tiempo y el espacio. «A lo largo de su carrera Dekyndt ha manifestado un profundo interés por los fenómenos físicos y los incidentes efímeros, prestando especial atención a los materiales y a su naturaleza transitoria», señala la responsable de Can Garita, que también es una de las promotoras de la residencia artística Las Cicadas junto a Tavis Buschman y Nora Bullerjahn.

‘La puerta del cielo’ de Dekyndt, que se abrió en Can Garita el pasado 23 de junio, se enmarca dentro del programa Local de la feria Contemporary Art Now (CAN), que desde hace cuatro ediciones organiza en el Recinto Ferial de Ibiza Sergio Sancho.

La muestra de la creadora belga se puede visitar en Portinatx hasta el próximo 28 de julio todos los días, excepto los miércoles, de las 15 a las 21 horas.