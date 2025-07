UGT firma el convenio de basuras de Vila, pero CCOO y USO mantienen la huelga

Los sindicatos CCOO y USO han rechazado la firma unilateral del convenio colectivo de la empresa de basuras Valoriza Ibiza por parte de UGT, al considerar que el acuerdo no ha sido sometido a la asamblea de trabajadores, «único órgano soberano» para validarlo. CCOO y USO denuncian en una nota que la decisión de UGT supone «ignorar el principio básico de democracia sindical» y anuncian que mantendrán la convocatoria de huelga si la plantilla no ratifica el contenido del acuerdo.

Los sindicatos que no han firmado el convenio han convocado una asamblea en la que los trabajadores decidirán si aceptan o no el acuerdo alcanzado en la mesa negociadora, detallan en el mismo documento. En caso de rechazo, apuntan estas organizaciones, la huelga «seguirá adelante» y UGT quedará al margen de las movilizaciones al «haberse desmarcado con la firma del texto».

Apartados del acuerdo

El acuerdo firmado por el sindicato mayoritario incluye un abono de 150 euros no consolidables en 2024 y 350 euros más en 2025. También prevé un plus variable según las toneladas recogidas, que oscila entre un 0,5% y un 4% en función del volumen anual. A partir de 2026, se contempla consolidar en las tablas salariales los 150 euros y el plus logrado en 2025, y se aplicará además un incremento del 2% en diciembre. Mientras que para los años siguientes se establecen subidas del 10% en 2027, y del 7% en 2028 y 2029.

El texto también recoge mejoras progresivas en días de asuntos propios: uno en 2026, dos en 2027 y tres en 2028, así como una nueva horquilla de entrada para el personal administrativo. Por último, CCOO y USO reiteran su compromiso con un proceso «transparente, participativo y con garantías» y critican que la voz de los trabajadores no se puede sustituir «por decisiones de despacho».