La propiedad de Can Rova 2 urge a desalojar la zona tras el incendio

El abogado de los propietarios del terreno ocupado de Can Rova 2, que demandaron a los chabolistas por okupación, señala que el incendio del jueves pasado refuerza los argumentos del Ayuntamiento de Santa Eulària para pedir el desalojo inmediato. «Es un ejemplo bastante palmario de que los argumentos que empleó el Consistorio para pedir el desahucio inmediato de la finca eran del todo reales, que hay un riesgo grave para las personas que habitan en el asentamiento, principalmente», en palabras de dicho letrado, Mariano Ramon Suñer. El fuego se originó en la cocina de una autocaravana en la que vivían una mujer y una bebé y quemó cerca de cien metros cuadrados, tiendas de campaña y chabolas. Si bien no hubo víctimas, fue un claro aviso de lo que puede volver a ocurrir. La semana pasada, la intervención de los bomberos impidió que fuese a mayores.

Tras este incidente, la familia, que perdió su infravivienda, rechazó la ayuda de los servicios sociales municipales, según explicó el Ayuntamiento. Asimismo, ya el año pasado en Can Rova 2 se impidió la entrada de los Servicios Sociales y, a día de hoy, continuaba vetada, según relata el Ayuntamiento. Tampoco dejan entrar a la Policía Local. Por otro lado, este diario ha comprobado in situ la presencia de al menos dos cámaras de seguridad en el asentamiento apuntando a la zona exterior, la carretera, algo ilegal.

En cuanto al punto en el que se encuentran los procedimientos judiciales, Mariano Ramon Suñer explica que «se recurrió la resolución de inadmisión de la demanda». «Y también estamos pendientes de que, en la vía contenciosa, se resuelva la solicitud de desahucio inmediato que pidió el Ayuntamiento», añade. Y es que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma paralizó el desalojo el 9 de abril y ahora le corresponde resolver el recurso interpuesto por la institución municipal. Mientras se espera a que la jueza se pronuncie, la situación de vulnerabilidad de los asentados en la que se apoyó su primer dictamen impide efectuar el desahucio, ya que priman los derechos de sus residentes, reconocidos en esa providencia.

Además, vecinos del barrio explican a este diario que ya han visto «movimientos en los alrededores de Can Rova 2» y que «el Ayuntamiento tiene conocimiento de ello». Concretamente, se lo han hecho llegar a un miembro del equipo de gobierno municipal, aseguran. Y es que ahora su preocupación es que el chabolismo se extienda en la zona. «Ya va saliendo gente por un terreno de enfrente», añaden vecinos que temen que haya personas que estén preparando dicho terreno cercano para asentarse. Este diario estuvo anteayer en el barrio y vio, alejada de Can Rova 2, una estructura precaria con telas de plástico y cómo en el interior se hizo fuego durante unos pocos minutos, si bien por el momento no se ha podido confirmar que viva alguien en su interior. Tras el aviso de este diario, ese mismo día la Policía Local acudió a este punto, pero cuando llegó no había nadie en su interior, tampoco fuego. En todo caso, si bien los agentes municipales podrían levantar acta por la infracción que supone hacer fuego, «quien tiene poder para sancionar sería la Guardia Civil o los AMA» [Agente de Medio Ambiente], indica el Ayuntamiento.

Policía Local

«Nos han dicho que, si vemos movimiento en los alrededores de Can Rova, llamemos a la Policía», señala una persona que reside en el barrio, criticando que no es la solución que esperaban y dando a entender que el Ayuntamiento debería enviar patrullas a la zona, de forma preventiva, antes de que se haya expandido el problema. «Enviamos efectivos policiales a comprobar estos sitios y no vieron nada. La Policía se mueve por todo el municipio en función de las necesidades. Es decir, si es necesario reforzar un punto, se refuerza, pero nunca se deja desatendida una zona», aseguran desde el equipo de gobierno municipal. Las mismas fuentes señalan que los agentes también están «para atender llamadas» que puedan alertarles de si alguien ve movimientos sospechosos en las inmediaciones de Can Rova 2.

El abogado demandante señala que no tiene constancia de nuevos posibles puntos de chabolas en las inmediaciones, es decir, fuera del perímetro del asentamiento ya creado. Este diario ha intentado obtener declaraciones del abogado de los asentados en Can Rova 2, pero no ha conseguido respuesta.