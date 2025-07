Primera sanción para un 'rent a car' por incumplir la ley que limita la circulación en Ibiza

Un mes después del inicio de la aplicación de la ley que limita la entrada y circulación de vehículos en Ibiza se suman más obstáculos, con la negativa de la Dirección General de Tráfico (DGT) a ceder los datos de las matrículas al Consell de Ibiza, que adelantó Diario de Ibiza. El presidente insular, Vicent Marí, confía en que «impere la cordura» y la DGT recapacite y comparta su información para controlar el cumplimiento de la nueva regulación para frenar la saturación de la red viaria en verano.

«Se trata de una ley aprobada por el Parlament, de obligado cumplimiento. [La DGT] tendrá que compartir sus datos con el Consell. No me planteo otro escenario porque sería un boicot directo a esta ley. No creo que esto pueda suceder», dijo ayer miércoles Marí tras inaugurar, junto a la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, y una multitud de vecinos, la nueva travesía de Ca na Negreta.

Hay que tener en cuenta que la oposición de la DGT a ceder su base de datos provoca que el Consell no puede ahora mismo iniciar expedientes de sanción por incumplimientos de la nueva ley al no poder verificar si un vehículo está o no domiciliado en la isla y, con ello, comprobar (en el caso de un no residente) si su titular ha obtenido una autorización para circular por la isla.

De todos modos, el Consell de Ibiza ha iniciado el expediente para imponer la primera multa por el incumplimiento de la ley por parte de una empresa de vehículos de alquiler. En el caso de los rent a car, el Consell no necesita cruzar datos con la DGT para verificar si se cumple la normativa. Tal como explicó ayer el director insular de Transportes, Roberto Algaba, en una entrevista en Radio Ibiza, el Consell ha detectado a una empresa de rent a car de la isla que está operando sin haber optado a parte del cupo (16.000 vehículos en total para el sector) y, además, con vehículos con matrículas extranjeras, lo cual también está prohibido por la ley.

Esta empresa se enfrenta a una sanción de entre 1.000 y 10.000 euros por una infracción grave, pero, según Algaba, si no deja de operar este verano, la calificación de la infracción pasa a ser de muy grave con una sanción que puede alcanzar los 30.000 euros.

La oposición de AENA

En el balance del primer mes de aplicación de la ley, el presidente lamentó que a la oposición inicial de las navieras, las empresas de vehículos de alquiler y la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), se hayan sumado ahora AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) y la DGT, organismos dependientes del Estado.

El presidente de AENA, Maurici Lucena, remitió recientemente una carta al presidente del Consell en la que le advertía de que la disminución de las flotas de las empresas de alquiler que tienen adjudicado un espacio en el aeropuerto de Ibiza provocará «un incremento del colapso» del tráfico en el interior del aeródromo, en especial en el aparcamiento público. El presidente le respondió que, precisamente, la ley se ha aprobado para reducir la saturación de las carreteras y que no será ésta, precisamente, la que agravará el colapso que se produce desde hace años en el aeropuerto.

Asimismo, para desbloquear la negativa de Tráfico a facilitar sus datos, el presidente apuntó que se debe «insistir» para cerrar un acuerdo y firmar un convenio, como los que ya tienen los ayuntamientos. Pese a que el Consell podría recurrir a la información que la DGT sí facilita a los municipios, el presidente insistió en que «lo más sencillo y ágil» es que lo haga la DGT directamente, tal y como está previsto en la misma ley.

A la espera de que se resuelva este problema, el presidente destacó que la nueva ley «está funcionando». De momento, no se ha rebasado el cupo diario aprobado de 4.168 vehículos para turistas que desembarcan con sus coches en la isla. «La ley, que era una necesidad, es ya una realidad. Se necesita algo de feedback, pero estoy muy satisfecho de cómo está evolucionado», explicó Marí.

Sanciones a las autocaravanas

Sobre el control de las autocaravanas, otro de los ejes fundamentales de la pionera ley en Ibiza para frenar la saturación de las carreteras, el presidente recordó que este es un problema que se arrastra desde hace años y que afecta a «zonas sensibles de la costa y zonas forestales», al tiempo que resaltó que este verano, en cambio, «no vendrán turistas con estos vehículos sin una reserva en un lugar donde pernoctar», en concreto en un camping autorizado.

«Se acabará multando a los que no lo hagan y aparquen en suelo rústico, pero todo esto tiene un proceso. Primero se ha iniciado una fase de información y luego se empezará a sancionar. Hay que dar un tiempo prudencial para que la gente pueda tomar sus decisiones», dijo, en referencia a que si no tienen una reserva en un camping, abandonarán la isla para evitar la sanción, de entre 10.000 y 30.000 euros.