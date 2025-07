Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Mucha música en este fin de semana en Eivissa y Formentera, comenzando por las Jornadas Flamencas de Sant Josep, que acompañaran la música con danza, charlas y talleres durante todo el fin de semana en el Auditori Caló de s'Oli. Además hay otras dos citas con el flamenco el domingo, con el espectáculo 'Luz de calima' de la compañía de Miguel Barranco en Can Ventosa y con 'Embrujá', de la bailaora Leilah Broukhim, en las Nits Amples de Sant Anton.

De la música se puede destacar la minigira ibicenda del 'bluesman' catalán Alber Solo, con conciertos el jueves en Can Jordi, el viernes en Teatro Ibiza y el domingo en Kumharas. También el concierto a la luz de las velas de Eivissa Daurada este jueves en 528, el homenaje musical al poeta Robert Burns el viernes en Sa Cultural, el recital 'A sis veus' del coro Encantades el sábado en el Museo Etnográfico de Can Ros, o, para cerrar, el de Endèmics el domingo en Sant Agustí.

Otra cita imperdible del fin de semana es el desfile de moda Ibiza Inclusion Fashion Day el sábado en Sant Antoni, presentado por Irene Villa.

Y además se pueden destacar las dos obras de teatro del sábado: ‘Desokupados’ en el Teatro España de Santa Eulària y ‘Especial’, por el Orgullo LGTBIQ+ en Can Jeroni.

El 'bluesman' Alber Solo ofrece tres conciertos en Ibiza este fin de semana / Joan F. Ribas

JUEVES 3 DE JULIO

Música

Alber Solo. Blues. Sant Josep es Música. 19 horas en Can Jordi Blues Station.

Funk Ku. Funk y hip hop. Sant Josep es Música. 20 horas en Petunia Ibiza.

Héctor Roldán. Canción melódica. Sant Josep es Música. 20 horas en Cas Costas.

Los del Varadero. Rumba. Sant Josep es Música. 20.30 horas en Tribu.

The Moonshine Band. Folk irlandés. Sant Josep es Música. 20.30 horas en es Racó Verd.

Rick & Carly. Versiones. Sant Josep es Música. 21 horas en la Sala Plastik.

Eivissa Daurada. Concierto a la luz de las velas con Carlos Vesperinas (Chelo), Samuel Pérez (piano) y Joan Carles Marí (percusión). 21.30 horas en 528 Ibiza, Sant Antoni.

‘World Music’. ‘Música a les places’ de Formentera. 22.30 horas en es Pujols.

Cine

‘Strange darling’, de J. T. Mollner (EEUU, 2024) VOS. Ciclo ‘Anem al cine’. 20.30 horas en los Multicines Eivissa.

‘Santosh’. De Sanduya Suri Reino Unido, 2024) VOSE. Ciclo Cinema a la Fresca de Formentera. 22 horas en la plaza de la Iglesia de Sant Ferran.

Antonio Muñoz presenta su disco 'Mar de invierno0 en el Auditori Caló de s'Oli / Joan F. Ribas

VIERNES 4 DE JULIO

‘Jornades Flamenques’

‘Mar de invierno’, Presentación del nuevo disco de Antonio Muñoz, con Leilah Broukhim al baile y músicos en directo. 20 horas en el Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou.

Música

‘Children of the 80’s’. Fiesta con Mimi Barber y los dj’s de Dreamteam Megamix y La Movida. Desde las 19 horas en Hard Rock Hotel Ibiza. Entradas a 20 € en la web de Children of the 80’s.

Homenaje al poeta Robert Burns. Con el Dúo Fermata. Montse Grueso, soprano y María Torres, contralto, con Elena Prokhorova al piano. 20 horas en la librería Sa Cultural de Vila.

Raúl Martínez Saxo. Electrónica y jazz. Sant Josep es Música. 21 horas en El Limonero.

Los del Varadero. Rumba. Sant Josep es Música. 21 horas en Can Toni Beach.

Carlos Tur. Canción melódica. Sant Josep es Música. 21.30 horas en La Ponderosa.

‘Música en viu’. Ciclo ‘Música a les places’ de Formentera. 22 horas en Sant Ferran.

Alber Solo. Blues. Con Javier Salamanca y PJ González. 22 horas en la sala Teatro Ibiza.

Cine

‘C’é ancora domani’. De Paolo Cortellesi (Italia, 2023) VOSE. Ciclo Cinema a la Fresca de Formentera. 22 horas en la Casa del Poble de la Mola.

La obra de teatro 'Especial', este sábado en Can Jeroni / Artes Pavón

SÁBADO 5 DE JULIO

Fiestas de es Canar

9 a 19 horas: II Torneo de Tenis Playa Fiestas de es Canar 2025. Playa de es Canar.

II Torneo de Tenis Playa Fiestas de es Canar 2025. Playa de es Canar. 18 a 21 horas: Fútbol alevín y benjamín y otras actividades deportivas. Inscripciones: 681 303 597 y 667 667 998. Campo de fútbol de Sant Carles.

Fútbol alevín y benjamín y otras actividades deportivas. Inscripciones: 681 303 597 y 667 667 998. Campo de fútbol de Sant Carles. 10, 11, 12 y 15 horas: Excursiones gratuitas en glass bottom boat. Salidas desde el puerto de es Canar.

Excursiones gratuitas en glass bottom boat. Salidas desde el puerto de es Canar. 19 a 23 horas: Atracciones de feria con la Asociación de Feriantes de Ibiza y Formentera, que colabora con las fiestas de es Canar a precios populares. Precio: 2 euros (excepto jumping).

Festes del Carme. La Savina

16 horas: Torneo de ajedrez en el Centre d’Esports Nàutics.

‘Jornades Flamenques’

19.30 horas: Conferencia y música en vivo ‘Flamenco: arqueología del Cante Jondo', con Antonio Manuel Rodríguez y otros músicos.

Conferencia y música en vivo ‘Flamenco: arqueología del Cante Jondo', con Antonio Manuel Rodríguez y otros músicos. 21 horas: Concierto de Reina Roja.

Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou.

Moda

Ibiza Inclusion Fashion Day. Pasarela de moda inclusiva con diferentes firmas de Ibiza. Presenta: Irene Villa. Entradas a 15 euros a beneficio de Addif. 20 horas en TRS Ibiza Hotel de Sant Antoni.

Teatro

‘Desokupados’. Mayores de 16 años. Sesiones a las 18 y 20 horas en el Teatro España de Santa Eulària. Entradas a 10 € en bacantix.com.

‘Especial’. Obra de teatro por el Orgullo LGTBIQ+ de Sant Josep. Escrita por Pablo Pavón. 19 horas en el centro cultural Can Jeroni. Entrada libre hasta completar aforo.

Música

Gotan Dúo. Dúo de guitarra y bandoneón. De 11.30 a 13 horas en el Mercado artesanal de Sant Josep.

Ses Sopris. Rock. Sant Josep es Música. 13 horas en Can Jordi Blues Station.

Carly & The Cats. Soul. Sant Josep es Música. 16.30 horas en Rosana’s.

Sandy Valey. Versiones de clásicos. Sant Josep es Música. 20 horas en Clab, Cala de Bou.

Aires del Sur. Flamenco. Sant Josep es Música. 20.30 horas en es Racó Verd.

Rick & Carly. Música de baile. Sant Josep es Música. 21 horas en la sala Plastik.

‘A sis veus’. Espectáculo coral a cargo de Encantades. Dirige Jordi Martí. Programa ‘Nits al Museu’ del Museo Etnográfico de Eivissa, Can Ros, Santa Eulària. A las 22 horas.

‘Jazz a la Plaça’. Jam session del ciclo ‘Música a les places’ de Formentera. 22 horas en Sant Francesc.

Cine

‘Coach Carter’. Ciclo Cinema Jove a la Fresca de Sant Josep. 21.30 horas en el colegio L’Urgell. Entrada libre.

Espectáculo 'Luz de Calima', el domingo en Can Ventosa / DI

DOMINGO 6 DE JULIO

Fiestas de es Canar

9 a 19 horas: II Torneo de Vóley Playa Fiestas de es Canar 2025. Playa de es Canar.

II Torneo de Vóley Playa Fiestas de es Canar 2025. Playa de es Canar. 8 a 22 horas: II Torneo de Pádel Fiestas de es Canar 2025 (6 categorías americanas). Inscripción gratuita.

Festes del Carme. La Savina

18 horas: Juegos de agua en el Centre d’Esports Nàutics.

‘Jornades Flamenques’

10.45 horas: Clase magistral (‘Letra y falseta’, por Bambera). Con Bárbara Gordaliza. A partir de 13 años. Inscripción previa: cultura@santjosep.org.

Clase magistral (‘Letra y falseta’, por Bambera). Con Bárbara Gordaliza. A partir de 13 años. Inscripción previa: cultura@santjosep.org. 12 horas: Concierto de guitarra flamenca a cargo de Pau Vallet y aperitivo para los asistentes.

Concierto de guitarra flamenca a cargo de Pau Vallet y aperitivo para los asistentes. 20 horas: Recital de baile flamenco con Alejandro Rodríguez y artistas invitados.

Danza

‘Luz de calima’. Espectáculo flamenco a cargo de la compañía de Miguel Barranco. A beneficio de la Asociación de Vecinos de es Pratet. 20 horas en el auditorio de Can Ventosa.

'Embrujá'. Espectáculo de la bailaora Leilah Broukhim de las Nits Amples de Sant Antoni. 21 horas en la plaza de detrás de la iglesia. Entrada libre.

Música

Soul Doctor. Soul. Sant Josep es Música. 18 horas en Social Point de Port des Torrent.

Alma Cubana. Fiesta latina. Sant Josep es Música. 19 horas en Tropicana de es Jondal.

Flawless. Pop y soul Sant Josep es Música. 20 horas en Petunia Ibiza.

Querencia. Flamenco. Sant Josep es Música. 20.30 horas en Tribu.

Alber Solo. Blues. Con banda. Sant Josep es Música. 20.30 horas en Kumharas.

Swingin Tonic. Swing, jazz, blues... De 20 a 21.45 horas en Hotel Mongibello Ibiza de Santa Eulària.

Endèmics. Pop rock de Eivissa. 22 horas en Sant Agustí.

Mauro García Socuéllamos montando la exposición. / Juan Antonio Riera

EXPOSICIONES

Mauro García Socuéllamos. 'Armonía en el caos', pinturas. De lunes a viernes de 18 a 21 horas en el Club Diario de Ibiza. Hasta el 14 de julio

‘Ibiza. La isla perdida de Walter Benjamin’. Fotografías de Cecilia Orueta. Inauguración sábado 5 de julio a las 12 horas en Es Polvorí de Dalt Vila. De martes a viernes de 18 a 20.30 horas y sábados y domingos de 11 a 13.30 horas. Hasta el 24 de agosto.

'Viento, Sueño y Memoria'. Exposición colectiva de La Petite Galerie.. Inauguración viernes 4 de julio a las 19 horas en Sa Punta des Molí de Sant Antoni. De martes a viernes de 18 a 21 horas y sábados de 10 a 14 y de 18 a 21 horas. Hasta el 26 de julio.

‘Arca de la Alianza’. Esculturas del ciclo ‘Arche Natura’, del artusta italiano Pep Marchegiani. Inauguración viernes 4 de julio a las 19 horas en la sala del Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou. Hasta el 20 de julio.

Antònia Ribas. ‘Bajo el hechizo del óleo’, pinturas. De miércoles a domingo de 10.30 a 13.30 y de jueves a sábado de 18 a 21 horas en el Centro Cultural Can Jeroni de Sant Josep. Hasta el 6 de julio.

Irina Zadek. ‘Summertime’, fotografías. De 11 a 14 y de 19 a 21 horas en la sala Ajuntament Vell de Formentera. Hasta el 12 de julio.

Cristina Ferrer. Pinturas sobre Ibiza. Hasta el 10 de agosto en el restaurante Es Xarcu, Sant Josep.

‘Tradicions’. Exposición colectiva de artistas de la Associació MultiArt d’Eivissa (AMAE). De lunes a sábado de 18 a 20.30 horas. Hasta el 12 de julio.

Oliver Janssen. Fotografías. Hotel Ocean Drive Ibiza. Hasta el 7 de julio.

‘La mirada sargantana’. Obras de Rob Loren. Del 26 de junio al 23 de julio en la sala de exposiciones del Centro Cultural de Jesús.

Miquel Barceló. ‘El present permanent’. Obra reciente del artista mallorquín. Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE). Hasta el 16 de noviembre.

Spencer Lewis. ‘La noche de día’, pinturas. Exposición del veranbo en La Nave de ses Salines. Hasta el 28 de agosto.

‘Reencuentro’. Obras de Erwin Bechtold y Franco Monti. Estudi Tur Costa de Jesús. Hasta septiembre.

‘Carles Guasch. Obres 2020-2025’. Pinturas. Sa Nostra Sala, c/Aragó, 17 de Ibiza. De lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 7 de julio.

‘Leonardo da Vinci’. Exposición interactiva instalada en la Plaça de sa Riba del puerto de Eivissa. De lunes a domingo de 11 a 14 y de 17 a 23 horas. Visitas comentadas en castellano martes, jueves y sábados a las 12.30 horas y lunes, miércoles, viernes y domingos a las 19.15 horas. Visitas comentadas en catalán lunes, miércoles, viernes y domingos a las 12.30 horas y martes, jueves y sábados a las 19.15 horas. Visitas escolares de lunes a viernes de 9.30 a 11 y de 15 a 17 horas con reserva previa en el 900801137. Hasta el 22 de julio.

Colectiva en También. Obras de Matthias Biberon, Jesús de Miguel, Prudence Dudan, Bertrand Fompeyrine, Sébastien Kito, Benjamin Pelletier y Natalie Rich. Galería También de Santa Gertrudis.

Jaume Marí. ‘Imaginari’, esculturas en metal. Can Jordi Blues Station. Hasta el 14 de julio.

Jean-Marc Bustamante. ‘1995-2025', pinturas, fotografías y esculturas. Galería Parra & Romero de Santa Gertrudis.

Harlys Becerra. 'Symbiosis', pinturas. Hotel Me Ibiza de Santa Eulària.

'Fragmentos de arquitectura'. Exposición y libro de los arquitectos Marià Castelló y Lorena Ruzafa, con textos de Jesús Rodríguez Comes. Sede del Colegio de Arquitectos en Eivissa, Can Llaneres, Dalt Vila. De lunes a viernes de 9 a 14 horas, hasta el 19 de septiembre.

‘Històries de migracions. Eivissa i Formentera, terra de sortida i arribada’. Muestra sobre migraciones del Fons Pitiús de Cooperació. De martes a domingo de 10 a 14 horas en el Faro de la Mola de Formentera. Hasta el 28 de septiembre.

Willie Márquez. 'Carigrafías', pinturas. Estudi Tur Costa de Jesús.

‘Uniones flexibles’. Exposición de pintura de Jesús de Miguel, comisariada por Anna Dimitrova, en ADDA Gallery, la galería ubicada en Paradiso Ibiza Art Hotel, en Cala de Bou. Hasta el 12 de julio.

‘Enrich3’. Exposición de pintura, escultura y gestos efímeros comisariada por Luis Galliussi con obra de Ramon Enrich y sus hijos, Enrich.R e Isidre Enrich. Estudio Laterna, en Santa Gertrudis. Hasta 10 de julio.

'Sanç I, Rei de la Corona de Mallorca. El monarca oblidat'. Exposición por el 700 aniversario del final del reinado. Museo Monográfico des Puig des Molins. Hasta el 2 de noviembre.

Jaume Roig. ‘Cyclopea’, esculturas. Espacio Micus de Jesús de las 17 a las 21 horas. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica 971191923. Hasta julio.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 20 horas. Night Market: domingos, lunes y martes de 18 a 24 horas, de junio a septiembre.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Cala Llenya. Artesanía, ropa, complementos... Música en vivo. Domingos de 10 a 14 horas. Restaurante Cala Llenya.

Puerto de Ibiza. Mercadillo Hippy y de artesanía. Todos los días de 18 a 1.30 horas. Hasta octubre.

Sant Rafel. Mostra artesanal. Artesanía, cerámica y productos kilómetro cero. Jueves de 19.30 a 22.30 horas, hasta el 11 de septiembre.

Sant Josep. Mercado Ecológico, Local y de Artesanía. Música en vivo y talleres infantiles. Todos los sábados de 9.30 a 13.30 horas en el centro de Sant Josep. Hasta octubre.

Platja d‘en Bossa. Hippy Market con artesanía, moda y complementos. Calles Ruda y Bruc. Cada día de 18 a 0 horas. De mayo a octubre.

Santa Eulària. Mercadillo de artesanía del paseo de s'Alamera. Todos los días excepto miércoles y domingos de 9 a 14 y de 18 a 21 horas. Hasta el 31 de octubre.

Santa Gertrudis. Mercadillo de artesanía y producto local. Viernes de 18 a 24 horas junto a la plaza de la iglesia. Hasta septiembre.

Cala Llonga. Mercadillo de artesanía. Jueves de 18 a 24 horas en el paseo. Hasta octubre.

Benirràs. Mercadillo Hippy. Martes, jueves y domingos de 12 a 24 horas, junto a la playa. Hasta final de septiembre.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.

Mercado artesano de Sant Ferran: Jueves, viernes y sábados de 20 a 0 horas. Del 30 de mayo al 28 de septiembre.

Mercado artesano de la Mola: Mercadillo hippie. Miércoles y domingos de 16.30 a 22 horas. Del 1 de mayo al 9 de octubre.

Mercadillo de es Pujols: Artesanía y complementos. De lunes a viernes de 19 a 0 horas. Del 1 de mayo al 30 de septiembre.