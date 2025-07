Familias denuncian el exceso de calor en la escuela de verano de Can Bonet

Los alumnos de la escuela de verano de Can Bonet, en Sant Antoni, están sin aire acondicionado ni climatización durante los meses de más calor. Así lo han denunciado varias madres que llevan a sus hijos a esta escuela. Una de ellas, incluso, ha llegado a declarar que "están sin ventiladores, sin agua para beber ni sombra en el patio".

Una segunda madre critica lo mal acondicionadas que se encuentran las instalaciones, lo que afecta a los pequeños. "Los vamos a buscar y salen empapados en sudor. No quieren ir al colegio", expone. Además, cuenta que esta situación ya se produjo el año pasado y que no solo sucede en verano, sino que pasa desde principios de mayo, que es cuando empieza a hacer calor, y también en otros centros educativos. La tercera madre, que lleva a sus dos hijos a la escuela de verano de Can Bonet, uno que está en Infantil y otro en Primaria, explica que "las clases son como hornos".

Para afrontar las altas temperaturas hacen fabricar a los niños abanicos de papel, señala la segunda madre, que explica que también los tienen encerrados en las aulas con juegos de mesa, ya que fuera hace aún más calor y no hay toldos para cubrirse. Por lo que solo los sacan para participar en juegos de agua.

La única sombra que tiene el patio "es una chapa, pero como se calienta da mucho calor", expone la tercera. Las madres ya pidieron a la dirección del centro que se instalaran toldos en el patio, pero no han podido darles una solución, aunque alaba el buen trato recibido por parte de la directora y los monitores del colegio.

Esta situación no solo afecta a los niños, sino también a ellos. "Las monitoras tenían la cara descompuesta por el calor", expone. Además, aclara que ellos no tienen culpa alguna de lo que está pasando. Incluso el año pasado la directora tuvo que comprar ventiladores "de su bolsillo", destacan.

La única solución que recibieron del ayuntamiento de Sant Antoni fue el miércoles, cuando llevó al colegio Can Bonet seis ventiladores de pie y, al día siguiente varios ventiladores grandes, tras las quejas de varias madres, que explican que, como han estado todo el mes de mayo y el de junio sin ellos las propias familias han comprado ventiladores para llevarlos al centro.

Aun así, para ambas madres el uso de estos aparatos no implica una verdadera solución porque lo que hacen es remover el aire de la habitación y no enfrían el aire. De hecho, una monitora le dijo a una de las madres que al final el ventilador que les entregaron esta mañana para su clase, "no ha hecho absolutamente nada".

"Si se deja estar, cada año será igual", afirma una de las madres, que añade que "hasta que no pase una desgracia y a un niño le dé un golpe de calor, no van a hacer nada".

De la misma manera, las madres recuerdan que llevar a sus hijos durante julio y agosto a la escuela de verano de Can Bonet les supone un desembolso de 200 euros al mes por cada niño. A los que hay que sumar los extras de junio y septiembre si van también estos meses. No entienden cómo les hacen pagar "tanto dinero si luego las escuelas no están acondicionadas para tener a los niños" y destacan que son los más pequeños los "que terminan pasándolo mal". "Es una situación que da mucha rabia", motivo por el que pide al Ayuntamiento que "ponga aire acondicionado en todos los colegios".

Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Antoni, ha señalado que no todas las escuelas de verano disponen de "sistemas de climatización" y que en los dos últimos días, "en los centros de Can Bonet y Santísima Trinidad, el Ayuntamiento ha instalado, un total de 33 ventiladores".

Consistorio y conselleria de Educación se echaron la pelota el uno al otro hoy. El Ayuntamiento recuerda que "la inversión en infraestructuras de centros educativos no corresponde al ámbito competencial del Ayuntamiento". Desde la conselleria, por su parte, señalaron que las escuelas de verano no son de su competencia.