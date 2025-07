La construcción supera por primera vez los 10.000 empleos en verano en Ibiza

El ladrillo sigue tirando de la economía ibicenca y, especialmente, de su mercado laboral. Desde hace un par de años, y como consecuencia del nuevo boom en la construcción (ojo, la mayor parte viviendas de alto standing, no de VPO), se venía registrando un incremento notable del número de empleos en este sector, pero aún no había sobrepasado la barrera de los 10.000 en verano, que es cuando muchas obras paran para no molestar a los turistas... Hasta este mayo: según los últimos datos del Institut Balear d’Estadística, el sector ya cuenta con 10.116 empleos, casi un 4% más que hace un año (+369 cotizantes a la Seguridad Social)… Legales, claro.

De ellos, 5.517 trabajan en la construcción de edificios, 443 más que hace un año, lo que supone un incremento interanual del 8,7%, que es mucho. Hay que tener en cuenta que hace sólo tres años había un millar menos haciendo encofrados en ese mismo mes. Por el contrario, tanto la ingeniería civil (113 empleos, 15 menos que hace un año), como las actividades de construcción especializada (4.486 afiliados, 59 menos que en mayo de 2024), flojean.

La mayor parte de esos nuevos empleos se han generado en dos municipios. Sant Josep lidera ese incremento: ha sumado 230 nuevos afiliados a la Seguridad Social en ese sector (tiene ya un total de 1.651), un 16% más. Y le sigue Santa Eulària, que aumenta en un 4,4% (+124 empleos) sus cotizantes del andamio (2.900 en total). Sant Antoni únicamente suma 12 (1.493 en total), Ibiza resta 22 (tiene 3.656 cotizantes) y en Sant Joan hay 25 más (cuenta con 416). En Formentera, la construcción sólo suma un nuevo trabajador gracias a las actividades especializadas (+17), porque el ladrillo puro y duro resta 14 y la ingeniería civil, dos.

En general, el mercado laboral en las Pitiusas sigue como siempre, con su particular escalada, como si no hubiera un techo ni la isla tuviera límites geográficos, aunque techos sean lo que, precisamente, faltan para acoger a tanto currante. La isla de Ibiza, por ejemplo, incrementó en 2.028 su número de afiliados a la Seguridad Social, un aumento del 2.2%, el mismo porcentaje que en Formentera, donde suman 146 más y ya han llegado a 6.697 empleos. En ambos casos suponen récords históricos de empleo:nunca antes hubo tanta gente trabajando en la isla en mayo. De hecho, basta con fijar la mirada hace sólo tres años atrás para comprobar que el archipiélago está, en el ámbito laboral, on fire: en 2022 había 10.000 empleos menos en Ibiza y 700 menos en Formentera. Y como es bien sabido, no se ha producido un incremento en paralelo del número de viviendas asequibles para darles alojamiento, aunque sí se ha desatado el chabolismo.

Más conductores

Mientras el comercio ibicenco se mantiene estable (salvo al por mayor, que sube un 4%), el sector que mayor empuje registra es el de transporte terrestre (taxis, autobuses...), una tendencia que se viene observando desde hace un par de años: ha aumentado un 8,6%, con 363 nuevos conductores, de los que ahora hay casi 1.400 más que hace tres años, nada menos que un 43,4% más en sólo ese trienio. Lo que no ha aumentado es el tamaño de la red de carreteras ni la fluidez de estas.

Otro sector estable es el de la hostelería, que apenas registra movimientos (+0,8% en el alojamiento, -0,4% en restauración), mientras continúan al alza (+2,6%) los empleos en actividades inmobiliarias, 1.207 ya en Ibiza, 200 más que hace cuatro años. ¿Y dónde se produce el mayor incremento de ese tipo de trabajadores? Pues en el municipio donde se ha registrado el mayor incremento interanual (+16%) de empleos en el sector de la construcción, Sant Josep, donde, curiosamente, hubo una subida porcentual similar (17%) de cotizantes.

El empleo crece un 8,5% en Sant Josep

Sant Josep lideró en mayo la creación de empleo, con 1.229 puestos más que hace un año, lo que supone un 8,5% más que en el mismo mes de 2024. Está a la cabeza, y de lejos, porque le sigue Santa Eulària con sólo 673 nuevos trabajadores, un 3,6% más. En Sant Antoni sólo se contabilizaron 64 nuevos empleos (0,5%), por 112 en Sant Joan (+2,5%). En Ibiza, casi tablas, con 40 menos de un total de 38.673, poca cosa, como la picadura de un mosquito en un ñu (-0,1%).

En cuanto al tipo de contratos, continúa el trasvase (y ya llevamos así un par de años) de los fijos discontinuos a los indefinidos a tiempo completo en Ibiza. Entre los indefinidos (que engloba ambos tipos), el aumento fue del 3%, con 2.138 nuevas incorporaciones, de las que el 92,4% fueron nuevos indefinidos a tiempo completo (1.977) y sólo el 5,8% (+124), fijos discontinuos. Estos últimos suponían hace tres años el 59% del total de los indefinidos de la isla, mientras que ahora representan el 55%, terreno que han ganado los fijos a tiempo completo: del 35,9% de 2022 han pasado al 40% actualmente. Así, hay un 7,5% más de indefinidos a tiempo completo que hace justo un año, por un 0,3% más en el caso de los fijos discontinuos.

Paralelamente, los temporales siguen a la baja en Ibiza: ya sólo hay 2.884 empleos de ese tipo, un 10,7% menos que un año atrás y casi un 78% menos (10.000 menos) que hace un lustro.