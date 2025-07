Una Biblioplatja para «quitarte la mente de tanto móvil»

"Tener libros cerca te permite quitarte la mente de tanto móvil y de tanto ordenador. Si vienes a la playa al final es mejor llevarte un libro para leer, que estar con el móvil y que te lo roben", opina Sara, una de las bibliotecarias de la Biblioplatja de Talamanca, que trabaja todos los días hábiles de las 8.30 a las 14.30 horas. La sala también está abierta los fines de semana y por la tarde, de las 16 a las 20 horas.

Inaugurada a mitades de junio por el Ayuntamiento de Ibiza y la Concejalía de playas, la Biblioplatja está idílicamente situada frente al mar. La sala cuenta con una gran variedad de libros para todas las edades, en castellano, algunos en catalán, en inglés, en francés y en italiano. También tiene revistas y varios ejemplares de los periódicos de Ibiza. En el centro hay una mesita con mandalas para colorear. Gracias a esta extraordinaria biblioteca, los playeros de Talamanca pueden tomar prestado un par de horas (o intercambiar) un libro para distraerse. Sara nota cómo esta inciativa cultural fomenta la afición a la lectura: "Acuden principalmente niños, para leer cuentos, adolescentes y personas mayores que quieren leer el periódico. Está muy bien, y más para los niños, que incluso si se sientan con un cómic, por lo menos no están con las pantallas". Asimismo, Sara siente que su relación con la lectura ha cambiado desde que trabaja en la Biblioplatja: "Yo solía leer libros en la tablet. Ahora leo mucho aquí, que si voy a leer un libro me apetece más leer letra de verdad". Señala que en las primeras horas de la jornada, empieza a las 8.30 horas, vienen escasos usuarios. Por lo tanto tiene tiempo de sobra para ojear los libros y hasta ha leído algunas obras varias veces, como ‘Cincuenta sombras de Grey’ de E. L. James y novelas de terror. Estos días, está descubriendo una novela que trajo y le recomendó una usuaria, ‘El Penultimo sueño’, de Ángela Becerrá.

La biblioplatja en el paseo de Talamanca. / Toni Escobar

Los periódicos propuestos. / Toni Escobar

Programa SOIB Reactiva

Sara descubrió la Biblioplatja mediante el programa de contratación pública SOIB Reactiva, que permite contratar personas en los ayuntamientos y consells insulares, indica una nota informativa del Govern balear. "Es un programa para gente joven que quiere coger experiencia y seguir estudiando", explica Sara. Gracias a este empleo, sigue con su carrera para ser auxiliar administrativo al mismo tiempo que trabaja.

Usuarios respetuosos

La bibliotecaria nunca se ha enfrentado con ningún caso de robo por parte de los lectores. "El otro día, vinieron un par de niños a coger un tebeo, y volvieron al cabo de dos horas para devolverlo. Todo el mundo es muy respetuoso".

Además, todos los libros provienen de donaciones. Por ejemplo, muchos turistas han donado libros en lengua extranjera, ya que no querían cargar con pesadas ediciones. "Estamos abiertos a donaciones, pero en poca cantidad, que puede pasar que nos dan demasiados libros, y los tenemos que dar a bibliotecas", precisa Sara. Añade que los libros más nuevos son preferibles: "A veces nos traen libros muy viejos, y es verdad que si los libros no son muy nuevos, o así un poco recientes, apetece menos", justifica. Esta cuidadosa selección destaca en las estanterías, que están repletas de best sellers (‘Gerónimo Stilton’, ‘La sombra del viento’, de Carlos Ruiz Zafón, ‘Dune’, de Frank Herbert, novelas de Agatha Christie, Danielle Steel, Ken Follett...). Sin embargo, la Biblioplatja también incluye obras muy locales, como los dos libros ‘Llagas de sal’ y ‘Hechizos de mar’ que su autor, el psicólogo y escritor ibicenco Javier Serapio, dedicó a los usuarios: "Para ti, querido usuario de esta Biblioplatja de Talamanca. Para que un día podamos disfrutar de nuestras queridas aguas pitiusas bien limpias, puras, libres y sobre todo... bien curadas de sus llagas y cicatrices". Estas dedicatorias muestran como la Biblioplatja puede ser un sitio de diálogo e intercambio de ideas. Además, también se organizan talleres por la tarde, dirigidos a niños, para fomentar el hábito de la lectura. Se desarrollan los lunes, miércoles y viernes de las 16 a las 19 horas, y los sábados, de las 10 a las 13 horas.

La Biblioplatja se podrá disfrutar hasta el 14 de octubre, y todos los fines de semana durante el invierno, antes de regresar diariamente el verano que viene, espera Sara.