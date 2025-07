Seguimiento «mayoritario» de la huelga de jueces y fiscales en Ibiza

La huelga de tres días convocada por jueces y fiscales en todo el país para protestar contra las reformas anunciadas por el Gobierno, arrancó este martes con un seguimiento «mayoritario» que también se extendió a Ibiza, según explicaron fuentes judiciales sin facilitar cifras concretas del seguimiento.

La dificultad de conocer el alcance real de la iniciativa radica en que los miembros de las carreras judicial y fiscal no tenían la obligación de informar si pensaban secundar el paro, ni a los distintos juzgados ni a sus superiores.

La huelga, que no cuenta con el visto bueno del Consejo Superior del Poder Judicial, estaba convocada por cinco asociaciones distintas de jueces y fiscales: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Se trata de todas las asociaciones que agrupan estos colectivos salvo Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Magistrados y ficales entienden que las reformas promovidas por el Gobierno para regular el acceso a ambas carreras suponen un ataque al Estado de Derecho. La presidenta de la APM, María Jesús del Barco, cifró el seguimiento a nivel nacional en un 75%, un dato basado, apuntaron, en el número de correos electrónicos recibidos en la cuenta habilitada para que los huelguistas realizaran su comunicación voluntaria.

Se trata del único dato disponible, puesto que ni el Consejo General del Poder Judicial ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ofrecerán una cifra oficial al no dar por convocada la huelga. El Ministerio de Justicia les ha pedido que hagan recuento para poder descontar la protesta del salario a los huelguistas, algo que los portavoces de las asociaciones convocantes consideraron «normal».

«Es un éxito»

«Estamos muy satisfechos, creemos que es un éxito», manifestó Del Barco ante la prensa, en unas declaraciones que compartieron el resto de portavoces, entre ellos Sergio Oliva (AJFV), Fernando Portillo (FJI) y Salvador Viada (APIF). La jueza decana de Madrid aseguró que las medidas gubernamentales les han «obligado» a tomar una medida tan radical.

Por su parte, el portavoz de AJFV, juez experto en asuntos laborales, se mostró sorprendido por el hecho de que «el Ministerio de Justicia no haya llamado» para evitar la huelga. «Es que no lo concibo. Que el empleador no intente evitar un conflicto colectivo es algo que no me cabe en la cabeza», lamentó

En esa línea, Oliva aseguró que les habría encantado «entrar en una mesa de negociación y poder llegar a un entendimiento», al considerar que las asociaciones de togados tienen «mucho que aportar». «No somos una especie de conspiración judeo-masónica que va contra el Gobierno. Queremos lo mejor para la ciudadanía», aseveró.

Respecto a los fiscales, la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, advirtió de que quedarán «desasistidos» por la reforma del Consejo Fiscal, al que se priva de sus facultades ejecutivas.

Además, también apuntó a la falta de mecanismos para canalizar las «discrepancias con las órdenes recibidas» del superior jerárquico y se quejó de que el régimen sancionador, el de incompatibilidades y la promoción queden en manos del fiscal general del Estado «prácticamente de manera absolutista».