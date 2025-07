El presidente confía en que Tráfico recapacite y no "boicotee" la ley que limita la entrada de vehículos en Ibiza

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, confía en que la Dirección General de Tráfico (DGT) recapacite y facilite el acceso a su base de datos para controlar el cumplimiento de la ley que regula la entrada y circulación de vehículos en la isla.

Pese a que de momento la DGT ha rechazado colaborar con el Consell, el presidente espera que al final «impere la cordura». «Se trata de una ley aprobada por el Parlament balear de obligado cumplimiento. Tendrá que compartir sus datos con el Consell Insular. No me planteo otro escenario porque sería un boicot directo a esta ley. No creo que esto pueda suceder», ha subrayado.

Marí ha hecho esta mañana estas declaraciones tras inaugurar, junto a la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, y los representantes de los vecinos de Ca na Negreta y su entorno, las obras de reconversión de la travesía en una calle «pacificada» con carril bici, nueva jardinería y mobiliario urbano.

Tal como adelanto Diario de Ibiza, la DGT se opone de momento a compartir sus datos de matriculación con el Consell para el control del cumplimiento de la ley que limita la entrada y circulación de vehículos en Ibiza desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre. En el balance del primer mes de aplicación de la medida, el presidente ha destacado que a la oposición inicial de las navieras y las empresas de vehículos de alquiler se han sumado ahora AENA y la DGT.

Firma de un convenio con la DGT sí o sí

En cuanto a la DGT, Marí ha destacado que se trata de «insistir» para cerrar un acuerdo y firmar un convenio para disponer de la información de las matrículas, con lo que ya cuentan los ayuntamientos. Esta negativa de la DGT provoca que el Consell no puede iniciar expedientes de sanción por incumplimientos de la nueva ley al no poder verificar si un vehículo está o no domiciliado en la isla y, con ello, comprobar (en el caso de un no residente) si su titular ha obtenido una autorización para circular por la isla. Pese a que el Consell podría recurrir a la información de los ayuntamientos, el presidente insiste en que «lo más sencillo y ágil» es que lo haga la DGT, tal y como está previsto en la misma ley.

Sobre el control de las autocaravanas, el presidente ha resaltado que, con la nueva ley, «no vendrán turistas con estos vehículos sin una reserva en un lugar donde pernoctar». «Se acabará multando a los que no lo hagan y aparquen en suelo rústico, pero todo esto tiene un proceso. Primero se ha iniciado una fase de información y luego se empezará a sancionar. Pero hay que dar un tiempo prudencial para que la gente pueda tomar las decisiones que corresponde», ha dicho, en referencia a la reserva en un camping.