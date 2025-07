Las paradas de bus inteligentes de Ibiza cuentan con «tecnología obsoleta» que no sirve

Los postes instalados para la puesta en marcha de las paradas de autobús inteligentes cuentan con «una tecnología obsoleta» y actualmente no sirven para su cometido. El vicepresidente primero del Consell de Ibiza, Mariano Juan, asegura que es un tema «más problemático de lo que parece». Aunque en los tótems figura el anagrama del Consell Insular, «no pertenecen» a la máxima institución insular sino a la empresa pública Red.es., dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública.

Turistas buscan información en un poste ubicado en la ciudad de Eivissa. | VICENT MARÍ

«Con una subvención, Red.es ha instalado unos tótems que no están en condiciones de funcionar porque no tienen la tecnología adecuada, está obsoleta, para transmitir los datos. Y esto que parece inexplicable habrá que preguntarlo a Red.es de por qué es así. No recepcionaremos tótems que no son capaces de funcionar porque, de hacerlo, la culpa sería nuestra. De hecho, la gente ya nos echa la culpa porque en los postes pone Consell Insular. Es así porque está pensado para ser recepcionado algún día por el Consell. Pero no lo recepcionaremos. Es más, si no funcionan [Red.es] se los llevará a su casa», recalca.

En concreto, según explica el también responsable del departamento de Movilidad del Consell, los postes se han instalado sin tecnología 4G, necesaria para que los autobuses puedan transmitir su información en tiempo real. La finalidad principal de estos postes es la de informar a los usuarios de la parada del tiempo de espera hasta la llegada del autobús. «Utilizan otra tecnología que los informáticos nos dicen que está obsoleta», insiste.

Centenar de deficiencias

También se han detectado «un centenar de deficiencias» aunque, en cuanto a la tecnología instalada, el vicepresidente reconoce que no supone un incumplimiento de contrato. Así, no se puede obligar a la empresa pública, según Juan, a que se cambie la tecnología instalada. «Esto lo lleva el departamento de Innovación, pero que yo sepa no», aclara.

Para tratar de resolver este problema, el Consell de Ibiza baraja diversas opciones. Ya se ha mantenido una reunión con la compañía Alsa, que a partir del próximo 1 de noviembre, prestará el servicio de las dos nuevas concesiones de transporte público (la del municipio de Ibiza y la del resto de la isla), para evaluar «qué ajustes se pueden hacer o qué tecnología puede aportar a cargo de la nueva contrata para que los tótems funcionen».

Otras opciones sobre la mesa

Otra posibilidad es que el Consell rehúse recepcionar los tótems y obligue a Red.es a retirarlos y, en su lugar, la institución compre unos nuevos. Esta alternativa, la más drástica de todas, se producirá en el caso de que Red.es renuncie a «arreglarlos». «Esto tiene que quedar claro. En este momento, los tótems no están en disposición de funcionar, y no son nuestros. O los arreglan o se los llevan a casa», reitera.

A mediados de junio, este diario informó de que este verano no funcionarán las paradas inteligentes. Aparte de las dos pantallas, en los postes figura un código QR que al dirigirlo a la pantalla del teléfono envía al usuario a la web transporteivissa.com, en la que se ofrece, entre otras cosas, información de los horarios, pero no en tiempo real.

A partir del 1 de noviembre, Alsa empezará a prestar el nuevo servicio de transporte público con una flota de vehículos renovada y «nueva tecnología», según Juan, «con pantallas que no tienen nada que ver con lo que hay ahora». En todo caso, el vicepresidente indica que la nueva contrata prevé un período de adaptación de seis meses para que la puesta en marcha del nuevo servicio sea gradual. Eso sí, desde el día 1, según Juan, sí que se va a notar el cambio en cuanto a las líneas de transporte ya que se aumentará en más del 50% el número de kilómetros actual.