La «necesaria» ampliación del instituto Quartó de Portmany costará 2 millones

El conseller de Educación, Antoni Vera, anunció este miércoles en las instalaciones del instituto Quartó de Portmany, en Sant Antoni, que, una vez redactado el proyecto, espera licitar en septiembre la reforma de ampliación del centro y que ésta pueda comenzar «antes de final del año». Este proyecto tiene una inversión inicial de 2.150.000 euros y un plazo previsto de ejecución de 18 meses.

Con el anuncio de esta reforma se da respuesta a unas obras esperadas y «muy necesarias», indicó Vera, ya que desde hace al menos diez años el centro cuenta con varias aulas modulares en una parte de las instalaciones para compensar la falta de espacio: «La ampliación lleva muchos años de reivindicación. Las aulas modulares han estado muchos años aquí, ya están en mal estado, y hubo una dejadez total y absoluta de la administración anterior durante ocho años», reivindicó el conseller.

Nuevas aulas y accesibilidad

Por este motivo, el proyecto actual prevé ampliar uno de los edificios existentes al construir un nuevo bloque que tendrá tres plantas (planta baja, primera y segunda) y en cada una de ellas habrá tres aulas, de unos 55 metros cuadrados cada una. Según la información de la web del Govern balear, las aulas cubrirán 270 plazas.

Por otro lado, la reforma prevé instalar una pasarela que conecte la primera y la segunda planta de las nuevas instalaciones con las ya existentes y mejorar la accesibilidad del recinto escolar mediante rampas exteriores en los diferentes niveles del terreno: «Se incluye otra demanda histórica que es la eliminación de las barreras arquitectónicas, que a día de hoy impiden la buena movilidad de alumnos que tienen alguna dificultad», indicó a Diario de Ibiza el director del centro, Fran Tienda, para quien la reforma es «una alegría» que cumple una petición por la que llevan «luchando muchísimos años».

Una vez se liciten las obras, éstas se harán en paralelo al curso escolar: «Habrá momentos en los que el ruido o la suciedad, porque habrá polvo, serán un problema, pero al final los alumnos, las familias y el profesorado tenemos que poner de nuestra parte para que la ampliación sea una realidad», apuntó Tienda.

«Tenemos una situación límite en cuanto a espacios, no tenemos lugares de reunión, no tenemos salas para atender a las familias, los profes tienen que trabajar todos juntos en el aula de profesorado porque no hay departamentos...», explicó el director, que especificó que con las nuevas aulas se podrán «reestructurar espacios» y mejorar la oferta del centro: «Nuestro ciclo formativo de grado básico de Peluquería está en un espacio mínimo, por ejemplo, y ahora podremos tener un lugar más idóneo o incluso pedir una mayor oferta educativa, como un ciclo formativo de grado medio de Estética, que no existe en Ibiza».

Climatización

Tienda recordó que las aulas modulares están en el centro desde antes de que abriese el otro instituto de Sant Antoni, Sa Serra: «Llegamos a tener seis aulas modulares, que se redujeron a tres cuando abrió Sa Serra, y este año incorporamos una cuarta porque necesitábamos más espacio».

Tras esta ampliación y la absorción de las aulas modulares, Vera señaló que se harán «reformas en el edificio actual, sobre todo en los lavabos que están en mal estado», entre otras zonas. Asimismo, añadió que, consciente de las altas temperaturas y del estado de las aulas, la conselleria tiene previsto «un plan de climatización en 20 centros piloto» en las islas, que en las Pitiusas se llevará a cabo en los institutos Sa Blanca Dona de Ibiza y Marc Ferrer de Formentera. «Cuando se amplíe el Quartó de Portmany, la parte nueva ya estará climatizada, pero hay que ser conscientes de que no se puede hacer todo a la vez. En muchos casos, los centros estaban abandonados y nosotros, antes que nada, tenemos que garantizar la infraestructura. Cuando intervenimos climatizamos las nuevas creaciones [...] Pero siempre he dicho que no es poner splits de aire acondicionado, se trata de hacer una climatización eficiente, que en muchos casos implica introducir carpintería nueva en todo el centro y, sobre todo, un aislamento térmico de toda la parte exterior y placas solares», especificó.

La conselleria también detalló que en los próximos diez años pretende construir en Ibiza 13 centros nuevos y reformar o ampliar otros 24. Entre ellos, en Santa Eulària, por ejemplo, figura la ampliación del Quartó del Rei o la construcción del nuevo centro de Infantil y Primaria, cuyas obras se adjudicaron en junio. Por otro lado, Vera señaló que se está redactando el proyecto para reformar la cubierta del edificio antiguo del instituto Xarc, centro que también tenía previsto visitar este miércoles, después de haber llegado una hora tarde al instituto de Sant Antoni para presentar el proyecto en compañía del director territorial de Educación en Ibiza y Formentera, Juan Álvarez.