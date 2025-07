Instalan el sistema contra la microalga en Cala Vedella y Port des Torrent, pero el de Cala Tarida tardará otra semana

El Ayuntamiento de Sant Josep comenzó este miércoles la instalación de las bombas de recirculación de agua en Cala Vedella y Port des Torrent, unas labores que prevé finalizar mañana jueves para evitar la aparición de la mancha verde de microalgas con las altas temperaturas. Pese a superar al fin el bloqueo burocrático que ha retrasado más de un mes esta solución, ha surgido otro imprevisto: el sistema no podrá ponerse en marcha en Cala Tarida hasta la semana que viene, ya que los equipos usados en esta playa necesitan una reparación.

La concejala de Playas de Sant Josep, Felicia Bocú, lamentó ayer esta demora, ya que se preveía que las bombas en estas tres ubicaciones estuvieran en marcha desde el pasado 1 de junio, al igual que el año pasado. Bocú atribuyó el bloqueo a una falta de comunicación entre la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern balear y el Ministerio de Transición Ecológica. Ambas administraciones debían dar el visto bueno al nuevo proyecto para las playas de Sant Josep, ya que la anterior contrata expiró la temporada pasada, antes de instalar los equipos bajo el agua.

«Desafortunadamente, tengo que reconocer que ha habido un problema burocrático entre administraciones», se resignó Bocú. Cabe tener en cuenta que tanto el Govern como el Ministerio se han culpado mútuamente del problema burocrático. Por su parte, Bocú reiteró que el Ayuntamiento «ha hecho sus deberes». «Exactamente, enviamos la autorización al Govern balear el día 7 de noviembre, a las 14.21 horas, pero los pliegos para toda la licitación habían comenzado un año antes», detalló.

La concejala de Playas, Felicia Bocú, atiende a la prensa en Cala Vedella. / Sergio G. Cañizares

Finalmente, después de varios meses tocando puertas, Sant Josep recibió el viernes pasado la autorización para una de estas playas y el lunes, para las otras dos. Aunque la gestión para los próximos tres años de estos sistemas de recirculación de agua salió a concurso de manera conjunta, su adjudicación se dividió por lotes. Así, Hermanos Parrot se hace cargo de las tres bombas de Cala Vedella y de las cuatro que deben ponerse en marcha en Cala Tarida, mientras que Eivisub se ha adjudicado el único punto de bombeo de Port des Torrent.

Plazos

Eivisub también lleva a cabo los trabajos submarinos para instalar todos los equipos en las tres playas. Con ellos, se bombea el agua fría desde las zonas profundas para proyectarla hacia la orilla, generando una corriente que refrigera las aguas más estancadas y evita la proliferación y acumulación de microalgas. En total, Sant Josep invierte 638.450 euros en el conjunto de las tres playas.

El Ayuntamiento prevé que esta herramienta entre en funcionamiento entre hoy y mañana en Port des Torrent y Cala Vedella. En cambio, la nueva adjudicataria para la playa de Cala Tarida se ha encontrado con que el equipo, que es de propiedad municipal, necesita unos trabajos de mantenimiento.

Las embarcaciones de Eivisub, en Port des Torrent. / Sergio G. Cañizares

«Se han mandado a revisión y reparación tres de las cuatro bombas», indicó Bocú. Según aclaró, la empresa, en este caso Hermanos Parrot, no tuvo acceso al equipo hasta este mismo lunes, cuando se pudo formalizar el contrato.

«Lo más importante es que nos aseguremos de que esas bombas funcionan bien, para que no las sobrecarguemos y no se quemen», apuntó. De momento, Bocú no se aventura a adelantar fechas para que Cala Tarida cuente con este sistema, pero da por hecho que las bombas se instalarán durante la semana que viene.

Origen

La proliferación de microalgas se produce por las altas temperaturas en calas cerradas y con poca corriente. El fuerte calor y el escaso viento durante el mes de junio han acelerado la aparición de estas manchas verdes, más acentuadas incluso que en años anteriores.

Los vecinos y empresarios de Cala Vedella y Cala Tarida empezaron a instalar estas bombas por su cuenta en el año 2015. Hace cuatro años, el Ayuntamiento asumió este sistema, a través de subcontratas, y también lo amplió a Port des Torrent desde 2023.