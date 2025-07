El Consell de Ibiza pagará 1,7 millones de euros para ampliar el espacio cultural de Can Ventosa

El Consell de Ibiza se compromete a pagar 1,7 millones de euros para ampliar el espacio cultural de Can Ventosa. Además, la institución menciona en una nota de prensa que esta iniciativa forma parte del Convenio de la Ley de Capitalidad de 2025, que firmó junto con el Ayuntamiento de Ibiza esta mañana. Ambos organismos acordaron la transferencia en la sesión del Consejo de Capitalidad celebrada el 9 de abril y que sigue la Ley 16/2019, de 8 de abril, del estatuto especial de la capitalidad de la ciudad de Ibiza.

El presidente Insular, Vicent Marí, explicó: «Hoy se ha dado muestra que el municipalismo que tanto defiende el Consell de Ibiza no son solo buenas palabras e intenciones, sino que son resultados». Añadió que Can Ventosa es un espacio que no solo «es emblemático para los vecinos de Ibiza, sino que es un punto de referencia cultural y social de toda la isla». También destacó la reforma integral de Ca na Negreta, en Santa Eulària, acordada también esta mañana y que el Consell financiará «íntegramente».

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, agradeció al Consell su «esfuerzo al colaborar con 1,7 millones de euros en la transformación de un espacio que es un referente cultural, social y asociativo en la Ciudad, como es el edificio de Can Ventosa». Además, manifestó «la necesidad de poder ampliar este centro y dar respuesta a una demanda creciente sin perder la esencia de un edificio que tiene más de 100 años».

Además de Marí y Triguero, estuvieron presentes en el acto de firma la consellera de Cooperación Municipal, Maria Fajarnés y la tercera teniente de alcalde y concejala de Obras, Blanca Hernández.