Spencer Lewis, pintor: «Vender es una palabra difícil para un artista, quiero ganar dinero para seguir pintando»

Spencer Lewis (1979, Heatford, Connecticut) es conocido por su práctica pictórica de enfoque audaz con colores intensamente saturados y enigmáticos y por afrontar el acto de pintar como una conversación con el lienzo de yute que fabrica él mismo.

Una de sus monumentales obras abtractas que llenan de color La Nave de ses Salines. | MIGUEL CUESTA / Miguel Cuesta

«Vender es una palabra difícil para un artista, quiero ganar dinero para seguir pintando»

Comenzó a pintar a los 14 años, ¿cómo ocurrió?

Empecé joven en el colegio haciendo dibujos, mezclando colores, retocándolos y fantaseando. Cuando eres joven intentas pintar algo muy realista según tus habilidades, hasta que un día vi lo que hacía Basquiat en una película y cambié. Ahora encuentro siempre un camino hacia la abstracción en mi arte.

¿Cómo se cataloga como artista?

Soy un pintor abstracto figurativo contemporáneo que construye y crea cosas como una forma de situarme a mí mismo en un entorno, voy con la tendencia del arte moderno pero sin límites, haciendo lo que quiero, cuando quiero y sin preocuparme demasiado por si soy parte de un determinado movimiento artístico. En mi caso es algo claro y consecuente porque es lo que hecho toda mi vida, es como lo siento, aunque la gente lo ve como algo muy abstracto.

Sus obras parecen un torbellino de color. ¿Qué importancia tiene el colorido en su pintura?

El color, de alguna forma, es lo que llama tu atención, incluso mi propia atención, porque me estimula. Algunas veces pienso que es muy simple. Sin embargo, es lo primero que ocupa un espacio en un lienzo, luego las aplicaciones de la paleta de colores te llevan hacia otras tonalidades, alguna veces más púrpuras o más calientes, y esto tiene que ver con la mirada con la que lo hagas. Al final, una pintura describe un sentimiento. Un cuadro amarillo puede parecer soso y necesita más color para provocar ese sentimiento o esa admiración.

¿El amarillo es su color base?

Me gustan el amarillo y el púrpura, ya que se complementan muy bien. En ese sentido pienso de forma muy sencilla y establezco combinaciones de amarillo-púrpura, rojo-azul, naranja-púrpura, rojo- verde. Uso todos los colores, mi paleta es como un arcoíris

¿Le ha sorprendido una nave de exposición como esta ?

Estoy como flotando porque he hecho todos estos cuadros en formatos más pequeños en los últimos años. Sabía que tendría un buen espacio expositivo, pero no de esta dimensión. En La Nave los cuadros son como monumentos y me provocan un sentimiento de emoción cuando camino entre ellos en este increíble espacio. No sé si la gente pensará lo mismo, pero me parece que tienen mucho movimiento y la luz los hace parecer más grandes que nosotros, lo que te hace sentir más pequeño ante la obra. Esa es una experiencia poderosa.

¿Conocía a los artistas que han pasado por La Nave anteriormente y su impronta?

Sí, claro, algunos de ellos son históricos. No había estado nunca en Ibiza y eso lo ha hecho aún más especial porque cuando llegas a un lugar tienes secuencias emocionales que tienen que ver con la historia, la cultura, las paredes de piedra, la sal y las raíces y que crean un atractivo, pero no sabes como será realmente hasta que lo ves.

¿Le gusta la isla y lo que ha visto hasta ahora?

Sí, es como me lo había imaginado, pero hay una carga de historia, música, mar... y todo es muy colorido, como mi arte. No es solo fiesta, hay un pozo de cultura y creatividad, la gente parece feliz, baila y tiene otro sentido más positivo y placentero. Siento que mi pintura encaja en la forma de vida y en el color de la isla.

¿Cuál es su objetivo con esta exposición denominada ‘La noche de día’?

Quiero que la gente sienta algo ante mi obra, a mí me inspira para compartir, crecer, ver cuál es mi sitio real en el mundo y tener una experiencia compartida con el público. No tengo razones para explicar mi forma de pintar, sólo que signifique algo para mí y, al mismo tiempo, para ti.

¿Ha hecho street art también?

Sí lo hice, cuando era joven como Basquiat escribí poesías en las paredes hasta que la policía me cogió en una ocasión y mi padre me rescató. Entonces me dijo: «Así no vas a hacer mucha carrera». Me encanta ver el street art en las ciudades porque dice mucho de su creatividad y significado.

¿El arte norteamericano se diferencia del europeo?

El arte es global, pero cuando se localiza en una isla o en un sitio pequeño tiende a tener su estilo e influencias. Es como la música, la costa sur de Estados Unidos tiene un tipo de música y la costa este otro distinto. Toda cultura tiene su propio sabor y forma local pero históricamente la abstracción es una especie de conversación del viejo mundo con el nuevo mundo… y alrededor del mundo.

¿La pintura americana tiene más color y menos profundidad?

La historia juega un papel importante, en Estados Unidos sólo tenemos 250 años de historia y eso es nada comparado con la riqueza del arte clásico europeo y sus corrientes pictóricas a lo largo de siglos.

¿Siempre pinta lienzos enormes como los expuestos aquí ?

Algunos de estos cuadros tienen 5 x 3 metros, o más. Me gusta pintar a lo grande aunque, obviamente, tengo obra más pequeña y espero hacer cuadros de otras dimensiones también en el futuro.

¿Un mundo convulso como el actual, con guerras, pobreza, migración y grandes problemas sociales es más o menos inspirador para los artistas?

El momento que vivimos es complicado porque hay cosas más importantes para el ser humano que el arte. La gente tiene que atender a su familia y a sus problemas. Cuando pienso en arte en una isla como esta, llena de alegría y diversión es diferente a cuando lo hago en un lugar en crisis. Cuando era joven sentía indignación y decepción para expresarme ante esto, pero el sentimiento de la inspiración te lleva a tener esperanza en el futuro. El arte esta conectado al pensamiento, las creencias, la religión y la cultura, no quiero ser pretensioso, pero cuanto más arte haya en el mundo menos guerras y conflictos habrá. Cuanta más gente tenga tiempo, dinero y ocasión para compartir y comprar arte habrá menos ganas de pelear. Es importante que la gente pueda apreciar de forma gratuita el arte como aquí, en La Nave.

¿Que artistas le han influenciado, además de Jean-Michel Basquiat?

Basquiat ha sido mi mayor influencia de joven, especialmente su película, porque me hizo vislumbrar que había una persona con ideas libres y eso me permitió sentir que podría hacer algo parecido.

¿Necesita algo en particular cuando se pone ante un lienzo, como pintar en yute?

Lo más importante es tener confianza. Cuanto más trabajas más confianza logras y lo expresas mejor, con coraje y determinación. No hay que tener miedo a lo que piensen, digan y hagan otros. Es algo que crece en paralelo y te da la seguridad para atreverte a pintar libremente . Me gusta utilizar la fibra de yute porque da un toque muy especial, es maravillosa en sí misma, me permite jugar con el lienzo colgado en la pared, tendido en el suelo o en la forma que necesite para trabajar, y mantiene mejor la pintura que un lienzo.

¿Espera vender mucho de esta monumental exposición?

Vender es una palabra complicada. Como artista quiero ganar dinero para vivir bien y poder seguir pintando porque la mayor parte de los beneficios hay que reinvertirlos en una nueva obra. Compartir mi obra en un escenario como este es uno de mis mayores placeres. El apoyo que te da una galería o un galerista es importante para conseguir un buen objetivo. Cuando Lio Malca me sugirió exponer aquí no visualicé la importancia del espacio ,pero el sentimiento de ver mi obra colgada en La Nave es más fuerte de lo pensé. [Ríe].