"Las segundas oportunidades son grandes oportunidades"

La Prueba de acceso a la universidad (PAU) de la convocatoria extraordinaria de julio se está celebrando entre hoy martes y jueves en distintas sedes y centros educativos de las islas, en total se habilitarán 38 aulas. 130 personas constituyen el tribunal de las pruebas de acceso a la universidad, entre correctores, vigilantes y profesores de apoyo.

Estudiantes en la sala de examen. | FOTOS DE TONI ESCOBAR

"Al llegar al examen, me atacaron los nervios, ¡qué no sé nada! Después he ido apuntando todo lo que sabía en una hoja, y creo que ha ido bastante bien", asegura Rayana, una alumna ibicenca que quiere estudiar Educación Infantil, al salir del primer examen, la prueba de castellano de las 9 a las 10.30 horas en la Escola de Turisme.

Alumnas de camino al examen. |

Otros, sin embargo, se han tomado la prueba con mucha calma, como Inas que sale un cuarto de hora antes del final y cuya ambición es cursar Magisterio: "Si estudias es fácil, te lo ponen muy sencillo. Nos ha tocado un texto periodístico, o sea que bastante sencillo. Creo que me ha ido muy bien".

Alumnos como Aymane se han llevado una sorpresa al descubrir la prueba: "Me ha ido muy bien, la verdad. Comparada con la de junio no ha cambiado mucho el nivel de dificultad. Yo pensaba que iba a ser más difícil, me esperaba un cambio radical. Me parece que me ha ido bastante bien para lo que había estudiado". Aymane también cuenta que le gustaría estudiar Administración de Empresas en Mallorca o Arquitectura.

Para Wilmer, que aspira a estudiar Finanzas, la prueba tampoco ha resultado demasiado difícil: "Dentro de lo que he estudiado, el examen no me ha parecido ni muy fácil ni muy difícil. Es lo que me esperaba y dentro de lo que he estudiado creo que me ha salido bastante bien".

Las pruebas se estructuran en dos bloques: uno es de acceso e incluye las materias troncales comunes y las de cada especialidad de Bachillerato. En esta prueba participan 1.145 alumnos de Balears, 171 más que el año pasado. El otro bloque es de admisión: los estudiantes acuden voluntariamente, y la prueba abarca asignaturas opcionales relacionadas con los estudios que deciden cursar. Esta prueba cuenta con 451 participantes, 63 más que el año pasado. Sin embargo, el porcentaje de aptos en la convocatoria ordinaria de junio de 2025 fue de 92,5%, ligeramente inferior al 96,2% de junio de 2024. Las notas de las pruebas de accesibilidad se conocerán el 9 de julio y el día 11 se configurarán las primeras listas de admitidos en las carreras en las que se hayan inscrito los participantes.

Al ser consultada sobre el posible impacto del descenso en la tasa de aprobados en la convocatoria ordinaria, la vicerrectora de Estudiantes y Proyección Educativa de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Cristina Moreno, señala que los estudiantes de esta convocatoria puede que "hayan aprendido de lo que hicieron sus compañeros" en la sesión de exámenes anterior. Aun así, destaca que si es la primera vez que pasan por una convocatoria extraordinaria, tienen "los mismos nervios", lo que es "normal en un día tan importante".

Moreno insiste en la importancia del examen y en lo mucho que está en juego para los estudiantes: "Cabe destacar que esta es la convocatoria extraordinaria. Las segundas oportunidades son grandes oportunidades y los alumnos tienen diferentes trayectorias", indica.

Los exámenes se realizan simultáneamente en las cuatro islas, según un comunicado de la UIB, que indica que se han matriculado 1.596 estudiantes de centros educativos de las islas. Entre ellos, hay alumnos de bachillerato, pero también otros que quieren mejorar su nota. El aumento del número de participantes es especialmente destacable en Mallorca (1.117 alumnos en 2024, 1261 en 2025) y en Ibiza (137 en 2024, 218 en 2025). En Menorca se presentan este año 106 alumnos, y 11 en Formentera.