A qué multa te enfrentas sin cometes una infracción con una moto de agua en Ibiza

Coger una moto de agua en el mar puede ser una experiencia emocionante, además de que te permite realizar actividades recreativas, deportes acuáticos e, incluso, actividades como la pesca. Pero su uso también implica ciertos riesgos y responsabilidades, así que como usuario debes tener en cuenta una serie de factores.

En muchos países, como es el caso de España, para poder conducir una moto de agua se necesita al menos la Licencia de Navegación o el título de patrón de moto náutica. Es cierto que en el caso de que se alquile el vehículo, muchas empresas ofrecen motos de baja potencia que no requieren de la titulación específica, pero hay que tener en cuenta que suelen estar limitadas en velocidad y también en zona de navegación. Además, la edad hay que constatar que el seguro de responsabilidad civil de la moto esté en vigor.

Paralelamente, hay que ser conscientes de que no se puede usar una moto de este tipo en cualquier lugar. Es necesario respetar las zonas de baño, que normalmente se encuentran balizadas con boyas amarillas, por lo que no está permitido pasar a menos de 200 metros de la costa si no hay canal náutico. También es recomendable mantener una distancia mínima respecto a otras embarcaciones, bañistas y motos, al igual que está prohibido hacer maniobras a alta velocidad cerca de la costa o de otras personas. Como usuario, es obligatorio llevar siempre chaleco de seguridad.

Además, no hay que perder de visto el sentido común. Por ello, no se debe beber alcohol si se va a conducir una moto de agua, no es recomendable usarla si hay bandera roja en la playa y hay que ser respetuoso con el medio marino.

En las Islas Baleares, conducir una moto de agua exige cumplir con normativa tanto nacional como autonómica para garantizar no solo la seguridad, sino también la legalidad y el respeto medioambiental. Para ello, como se ha citado anteriormente, es imprescindible contar con la Licencia de Navegación o títulos superiores como PNB, PER, etc. en el caso de uso privado o alquiler por días. Si este es por horas o se trata de excursiones en grupo no se requiere titulación, pero es necesario ir acompañado de un monitor autorizado.

La edad mínima para poder manejar una moto acuática es de 18 años o 16 con autorización escrita de los padres o tutores legales. Además, el vehículo debe estar matriculado y llevar la matrícula visible, además de contar con seguro de responsabilidad civil vigente, llevar a bordo la Licencia de Navegación (documento del patrón) y la de la moto emitida por Capitanía. En cuanto a las zonas de navegación y velocidades permitidas, está prohibido navegar en zonas de baño. Dentro de la primera milla (≈1,8 km) de la costa, la velocidad máxima es 10 nudos (≈18 km/h), y en los primeros 2 kilómetros solo 20 km/h. En puertos y zonas de balizaje, no se pueden superar los 3–5 nudos y hay que mantener siempre 50 metros de distancia mínima respecto a otras embarcaciones, elementos flotantes o balizas.

Además, este verano, la Policía Local y la Guardia Civil patrullan las playas en moto de agua para controlar infracciones.

Infracciones leves: arrojar basuras, vertidos, limpieza de carena o residuos del barco o no llevar la documentación obligatoria a bordo (seguro, titulación y certificado de navegabilidad) puede dar lugar a sanciones según el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Infracciones graves: conducir bajo el efecto de alcohol, drogas o psicotrópicos; poner en peligro a personas o el medio ambiente (navegar fuera de zonas balizadas, arrojar residuos contaminantes, fondear sobre praderas de posidonia…); conducir sin luces o señalización establecida.

En el caso de Ibiza, Capitanía Marítima ha abierto numerosos expedientes por falta de titulación, certificado, maniobras indebidas y velocidad excesiva, con multas que pueden alcanzar hasta los 180.000 euros. Cabe recordar que, en zonas protegidas como el Parque Natural de ses Salines, practicar esquí acuático (o motos de agua) está prohibido.