Fallece a los 94 años Juan Ferrer, ‘El Bigotes’ de Cala Mestella

Se llamaba Juan Ferrer Marí, pero todo el mundo, en la isla y fuera de ella, le conocía como ‘El Bigotes’ de Cala Mestella. El popular y querido empresario ibicenco falleció este martes a los 94 años.

El velatorio está previsto para este martes a partir de las cuatro de la tarde en Pompas Fúnebres, a lo que seguirá, a las ocho de la tarde, el funeral en la iglesia de Sant Carles. ‘El Bigotes’ tenía cuatro hijas y nueve nietos.

El restaurante, a pie de mar, surgió de forma espontánea: "Juan Ferrer preparaba de vez en cuando un bullit de peix para los amigos con el género que acababa de pescar en el llaüt. Estas pequeñas reuniones acabaron siendo multitudinarias", explica Xescu Prats en la web Ibiza5sentidos. Y así surgió el que, tras alrededor de medio siglo, se ha convertido en uno de los restaurantes más pintorescos de la zona.

'El Bigotes', en una foto antigua / Postales y fotos antiguas de Ibiza

A pesar de que hace ya un tiempo que el fundador se había jubilado, durante años siguió apareciendo por el local, uno de los puntos de peregrinaje gastronómico de la isla. ‘El Bigotes’ pasó el testigo del negocio a sus descendientes al comprobar que tenían la misma mano que él para preparar el plato más marinero de la gastronomía de la isla: el bullit de peix, cocinado siempre con fuego de leña. Un plato que sirvió durante décadas a la misma hora en el restaurante. Su local, sus normas. Quien no llegaba a la hora no comía. Y no pocas personas, al ver que no había reservas disponibles, acudían sin ella, a la espera de ver si alguien fallaba y podían vivir la experiencia de ‘El Bigotes’.

En 2019 el establecimiento, que tomó el nombre por el reconocible mostacho de su propietario, recibió el premio al negocio emblemático de la Pimeef. Frente al restaurante, en el que la comida se sirve en mesas corridas, compartidas, casi siempre amarrado, el llaüt de Juan Ferrer, a quien gustaba gastar bromas a los turistas. Les ofrecía probar los pimientos en conserva que él mismo iba picoteando, picantes, y reía cuando veía las caras al notar el picante en sus paladares.

Además de por su bullit y por las bromas, ‘El Bigotes’ tenía fama también de filósofo. Así definía Juan Manuel Sánchez-Ferreiro al cocinero en una de sus columnas en Diario de Ibiza en agosto de 1997. "Un pescador que se ha convertido en filósofo y que preparó un sabrosísimo guiso de pescado, un punto azafranado, en cuyo caldo cuece posteriormente el arroz", escribía.