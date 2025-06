Socuéllamos airea sus obras abstractas y figurativas en el Club Diario de Ibiza

"No chaos damnit" ("No hay caos, maldita sea"), es el telegrama enfurecido, lo escribió en mayúsculas, que el pintor estadounidense Jackson Pollock mandó al Times Magazine en 1950 cuando este periódico citó la opinión del joven crítico Bruno Alfieri acerca de su obra. Este se focalizó en el aparente caos de las pinturas de Pollock, sin detectar su metódica técnica.

Al igual que Pollock, quien ha sido una gran inspiración para Mauro García Socuéllamos, la exposición del pintor conquense invita a estar pendientes de la ‘Armonía en el caos’, como indica el título de la muestra. "La vida es cada vez más caótica, y tenemos que hacerle frente. Encontrar cierta armonía", dice el artista, explicando el título de la exposición, que es atemporal y, a la vez, muy actual, reconoce.

La exhibición se inaugura este martes a las 20 horas y se podrá ver del 1 al 14 de julio en el Club Diario de Ibiza, de lunes a viernes, de las 18 a las 21 horas.

Después de cinco años sin protagonizar una muestra, el pintor vuelve con varias obras creadas principalmente entre 2020 y 2025. "Hay que airear las obras", cuenta Mauro García Socuéllamos. Según él, las exposiciones son esenciales, ya que, del mismo modo que se comparten la música, la literatura o el cine, se comparten también las pinturas: el público puede disfrutar todas estas expresiones artísticas.

Mauro García Socuéllamos montando la exposición. / Juan Antonio Riera

Las obras cuentan con muchas referencias a la cultura musical (John Lennon, Louis Armstrong...), a la cultura popular (King Charles, Taylor Swift, la reina Letizia...), al cine (el ‘Joker’), a las artes (el reloj de Salvador Dalí, ‘El pensador’ de Auguste Rodin, Frida Kahlo...), a Ibiza (el teatro Pereyra y Ángel Nieto, quien falleció en la isla) así como a la literatura (William Faulkner, Georges Bataille, Francis Ponge...).

Obras figurativas y abstractas

Para el autor, estas referencias permiten "celebrar a la gente, celebrar todas las obras que nos hacen feliz". Muchas de las pinturas expuestas también las creó durante la pandemia, y fueron en sí mismas una fuente de alivio: "Ha habido un poco de depresión, y pintar en este momento ha sido una salida, es lo que me ha permitido salir de esa", admite el pintor.

Además de obras figurativas, la muestra cuenta con obras abstractas. Estas exhiben algunos motivos repetitivos (lunares de relieve, por ejemplo). Para el artista son "una firma que permite pegarle el sello del tiempo a la obra". Respecto a la creación de sus pinturas abstractas, el pintor revela: "El resultado no es tan importante como el proceso creativo en sí mismo". Esta filosofía, que forma parte de la tradición del arte experimental, le da al pintor una gran libertad. No está tan pendiente del resultado en sí: "Quiero que a mí me haga sentir algo y, si tiene la capacidad de hacerles sentir algo a ellos, pues impactar en la audiencia". También reconoce que la capacidad de transmitir emociones mediante una pintura demanda una habilidad especial que es difícil de lograr.

Una obra abstracta de la exposición. / Juan Antonio Riera

Mauro García Socuéllamos todavía se define como "un pintor figurativo que no renuncia a algunos guiños de abstracción", tal y como se describió en una entrevista en 2014. "Soy géminis", explica él. Así, exhibe la versatilidad característica de los signos de aire: "Tengo periodos. Igual voy a hacer pinturas figurativas durante unos años, después me canso y hago algo más abstracto. Luego me vuelvo a cansar y hago figurativo de nuevo". Por consiguiente, la muestra destaca una gran diversidad, con retratos y otras figuraciones, así como obras abstractas con collages. "Igual a la gente no le gusta una exposición que mezcle los dos. A mí me parece que todas las obras son expresivas". "Mi único objetivo es transmitir alegría con mis cuadros", concluye.