Reconocimiento de calidad para 25 establecimientos hoteleros de Ibiza

El Consell de Ibiza acogió este lunes la entrega de los reconocimientos emitidos por el Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos (Sicted), que impulsan conjuntamente el Ministerio de Turismo, la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) y el Govern. Con esta iniciativa, se pretende reconocer tanto a empresas privadas como a entidades públicas que apuestan por «incrementar y mejorar los servicios que ofrecen y mejorar su posicionamiento», destacó el conseller autonómico de Turismo, Jaume Bauzá.

Aunque este sello distintivo se creó en 2011 por iniciativa del Ministerio, esta es la primera vez que se celebra un acto institucional en Ibiza para que las entidades locales premiadas recojan sus diplomas. A principios de mayo, ya se llevó a cabo una ceremonia idéntica para el sector turístico de Formentera.

En esta nueva edición de los premios Sincted se ha reconocido a un total de 25 hoteles por los servicios que prestan a sus clientes. Se trata del Agroturismo Can Lluc, en Sant Rafel, así como tres hoteles del grupo THB y 21 del grupo Vibra Hotels. El puerto deportivo Marina Ibiza y las playas de ses Figueretes, Talamanca y Platja d’en Bossa también recibieron una distinción por cumplir con los baremos de calidad fijados por el Sicted.

Previsiones

«La calidad no es una meta puntual, sino una actitud y un compromiso permanente», destacó Bauzá. Por su parte, el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, cerró la ceremonia agradeciendo a los premiados su «voluntad clara de seguir avanzando en este proceso de mejorar». «El servicio que se presta a los visitantes se traduce en una mejor reputación» del destino, subrayó Marí.

Jaume Bauzá, durante el acto celebrado en la sala de plenos del Consell. / J. A. Riera

Actualmente, el Sicted cuenta con 269 destinos y 7.371 servicios turísticos adheridos en el conjunto de España.

Por otra parte, ante el inminente comienzo de la temporada alta, el conseller de Turismo del Govern balear hizo un balance satisfactorio de los resultados obtenidos en junio, aunque confesó que los números no son tan boyantes como se auguraba a principios de temporada. «Seguramente, las previsiones más optimistas que había hace un mes ahora son más moderadas, pero esto no quiere decir que no estemos en un buen año». «Por las impresiones que nos llegan, estamos ante una buena temporada, en la misma línea que la anterior», concluyó Bauzá.