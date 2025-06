La patera en la que viajaban los migrantes atados de pies y manos llegó a Alicante

La patera en la que navegaban los migrantes que fueron arrojados al mar atados de pies y manos llegó a la costa de Alicante, según ha informado este lunes en Ibiza el coronel jefe de la Guardia Civil en Baleares, Alejandro Hernández. Por este motivo, la investigación de este caso corresponde a la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía de este punto de la costa española.

A preguntas de los periodistas en la presentación en las instalaciones de Sa Coma de la campaña de refuerzo para la temporada de verano, que desde la Guardia Civil han bautizado como Operación de Alto Impacto Zulú Bravo 2025, el coronel ha explicado: "Hay una investigación que no llevamos nosotros porque estos cuerpos que han aparecido [en el mar] se vinculan a una a una patera que llegó a las costas de Alicante. Por lo tanto, no les puedo dar más detalles porque es una investigación que no llevamos nosotros".

En un principio se explicó que este caso estaba siendo investigado por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ibiza, pero Hernández ha insistido en que "creemos que esos cuerpos que aparecieron aquí eran migrantes que iban en una patera que llegó a Alicante", por lo que las pesquisas se llevarán desde este punto de la costa española, y no desde Ibiza.

En el último mes, las embarcaciones de la Guardia Civil han recuperado al menos cinco cuerpos de posibles víctimas de asesinatos durante la travesía en patera que realizan desde Argelia a las islas, según adelantaron Diario de Mallorca y Diario de Ibiza.

Dos de ellos habrían sido encontrados en aguas de Formentera: el primero, el 18 de mayo, tras ser avistado por un barco particular de bandera belga y el segundo, pocos días después, también en el mar, cerca de esta isla.

Aunque la Guardia Civil confirmó entonces que tiene una investigación en curso, no facilitó ningún dato al respecto por encontrarse abierta. Entre enero y junio, las autoridades han encontrado 31 cuerpos sin vida en aguas y playas de Baleares, cadáveres que podrían corresponder a víctimas de naufragios de pateras con migrantes procedentes de Argelia.

Según los datos trasladados por las fuerzas de seguridad a la Delegación de Gobierno, los primeros 15 cuerpos fueron recuperados del mar en diferentes puntos de la costa, entre enero y marzo, y otros 15 fallecidos fueron hallados entre el 13 de abril y el 3 de junio.

El último hallazgo se produjo el miércoles 4 de junio frente a la costa de Cala Jondal, en Ibiza, el cuerpo sin vida número 31 de un posible migrante hallado en lo que va de año en aguas del archipiélago.

Una nueva patera en Formentera

Por otra parte, dos embarcaciones, del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo, han rescatado este lunes a 17 migrantes que se encontraban a bordo de una patera situada a apenas una milla de la costa de Formentera.

Desde la Delegación del Gobierno en Baleares informan de que todos los migrantes son de origen magrebí, pero como es habitual, no matizan si entre ellos había mujeres o menores.

El rescate se ha producido a las 10.40 horas al sur de la Mola, añade la misma fuente.