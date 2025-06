Que el Consell de Eivissa aún no pueda imponer las sanciones previstas en la norma de limitación de entrada de vehículos a la isla porque la Dirección General de Tráfico rehúsa de momento colaborar y ofrecer a la institución insular acceso a sus datos. De este modo, el Consell no puede saber si los vehículos controlados son o no de residentes. La colaboración institucional aquí se hace absolutamente necesaria.

Llama la atención

La ofensiva del Ayuntamiento de Eivissa contra los establecimientos de la ciudad que no tienen licencia para sus terrazas. En los últimos días el Consistorio ha precintado más de diez terrazas y varios equipos de música de diferentes locales. El Ayuntamiento está dispuesto a que se cumpla la normativa y asegura que no cejará en el empeño. Normalmente, las terrazas abren unos días después tras pagar las tasas correspondientes.

Las tensiones que se están produciendo en el aparcamiento de UNVRS entre los taxistas de Sant Antoni y los que llegan de otros municipios, sobre todo de Sant Josep. Los de Sant Antoni hacen valer la preferencia que les otorga la normativa a la hora de cargar clientes y los demás protestan por una situación que no es nueva, que ya se ha producido en otras discotecas o en lugares como el aeropuerto.