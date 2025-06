Ibiza pide tener al menos dos psicólogos forenses fijos en la isla

La Fundación Conciencia, que atiende a niños víctimas de cualquier tipo de maltrato, y el juez decano, Sergio González, coinciden en la necesidad de que los juzgados de las Pitiusas cuenten con al menos dos psicólogos forenses de manera permanente, y así se lo han hecho llegar los jueces de aquí al Ministerio de Justicia, con quien han mantenido reuniones en la isla para tratar esta y otras cuestiones.

Actualmente en plantilla solo hay una psicóloga forense para atender todos los casos de Ibiza y Formentera que llegan a los juzgados, y está de baja desde hace alrededor de dos o tres meses, según las fuentes consultadas. El miércoles 25 de junio se incorporó una sustituta que deberá abandonar la plaza cuando concedan el alta a la titular. Además, hay una segunda plaza para este mismo rol, pero no está cubierta. «Está desierta desde que se creó, porque únicamente está prevista para posibles traslados, y evidentemente nadie de ningún otro lugar va a pedir el traslado aquí, porque ya sabemos cuál es el coste de vida», recuerda González, quien defiende, como ya ha expresado en anteriores ocasiones, que la solución definitiva para por una actualización del plus de insularidad y otras medidas paralelas para fidelizar al personal.

El juez decano, Sergio González. / Vicent Marí

Hace unos meses, «los jueces de instrucción, el juzgado de violencia», le transmitieron «una queja de que había determinados procedimientos muy antiguos», incluso «del año 2011 hasta la actualidad, que estaban pendientes de este informe por parte del psicólogo forense». De ahí que decidieran trasladar al Ministerio un informe detallado con todos los procedimientos que estaban a la espera de la pericia.

«Los forenses dependen del Ministerio, pero como había una deficiencia que afectaba a la tramitación de los procedimientos, y ante las quejas de los jueces de que faltaban esos informes, hicimos una junta de jueces y pusimos de manifiesto todos esos informes que faltaban. Lo mandamos al Ministerio de Justicia, al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial», añade el juez decano en conversación con este diario.

Pericias externas

«Cuando el Ministerio tuvo conocimiento de esta disfunción, han adoptado toda una serie de medidas: han designado a una forense psicóloga interina para cubrir la baja. Y aparte el Ministerio tiene toda una serie de posibles pericias externas que están distribuidas entre todos los partidos judiciales de las comunidades, en este caso de Balears. Lo que han hecho es tomar todas esas posibilidades de pericias externas por parte de peritos externos que había por toda Balears y las han destinado aquí», agrega.

En este sentido, también hay algunas periciales que pueden realizar los médicos forenses, una opción que también se utiliza. Con todo, el juez decano concluye que se trata de «un plan de choque para paliar el problema que había de informes por hacer acumulados», pero insiste en que hace falta una segunda plaza de psicólogo forense en las Pitiusas y así se trasladó en una reunión en Ibiza con representantes del Ministerio de Justicia. Solo una psicóloga forense es «completamente insuficiente para hacer todos los informes», en palabras de González.

Por otro lado, hay un convenio con la Fundación Conciencia mediante el cual esta entidad privada se hace cargo, con sus fondos, del pago de pruebas periciales externas de casos que afectan a menores de edad. «Firmamos un convenio con el decanato de Ibiza y Formentera mediante el cual nosotros nos ocupábamos de pagar las pruebas de peritajes forenses cuando se trataba de menores maltratados con abuso sexual u otro tipo de maltrato grave», explica Marisina Marí, presidenta de la Fundación. El objetivo era, por tanto, reducir las demoras, que en el momento de la firma de dicho convenio podían llegar a ser de «dos o tres años» en algunos casos, señala Marí.

«Parches» para el ahora

«Ahora, cuando a nosotros nos llega una solicitud para peritaje, el mismo día se contesta y ya se puede comenzar. Es decir, para nosotros no hay dilación», añade Marí sobre la situación actual. Sin embargo, matiza que estos «parche», estas «mejoras» para el corto plazo, no son la solución definitiva y reitera la petición de contar con dos psicólogos forenses: «Ahora una persona hace los informes de violencia de género, de penal de menores, y también de asuntos de custodia y demás». Asimismo, la Fundación Conciencia es una entidad privada y no puede asumir, de manera sostenida en el tiempo, tales gastos, advierte su presidenta. En ello coincide González: «Hay peritos que cobran 1.000, otros 1.500, y los informes que hacen falta son muchísimos, y los recursos de la Fundación, evidentemente, son limitados. Al final, es una entidad privada que dedica sus fondos a echar una mano y no tendrían por qué, así que agradecimiento y admiración».

Fundación Conciencia

Con la Fundación Conciencia se han firmado convenios para informes de asuntos tanto de penal como de civil en materia de familia, de guardia y custodia. «El convenio de penal se ha utilizado menos, no se ha utilizado prácticamente, pero nos quitamos todo lo que había en materia civil de familia. Se ha hecho absolutamente todo lo que había de civil», detalla el juez decano. El convenio de penal con la Fundación se puso en marcha alrededor de marzo de 2024 y el de civil en mayo de ese mismo año. Muchos procedimientos estaban parados precisamente por falta del informe pericial correspondiente: «Dentro de todos los que había pendientes, había asuntos de violencia de género, y de muchos años; así como asuntos de menores. Se les da preferencia, pero de entre los pendientes también había este tipo de casos».

Al parecer, el Ministerio se mostró de acuerdo, en estos contactos con el decanato, sobre las necesidades de mejora mencionadas. «Nos consta que están trabajando en ello, aquí todo el mundo se ha preocupado: los jueces, el Ministerio... Todas las partes. Creo que hay una persona en el propio Ministerio pendiente únicamente de Ibiza todo el día», apunta el magistrado. Este diario trasladó preguntas sobre esta situación al gabinete de prensa del Ministerio de Justicia el miércoles y las reenvió el viernes, pero no ha obtenido respuesta.

El decano del Colegio de Psicólogos de Balears, Javier Torres, informa que «el Consejo General de la psicología de España, en virtud de un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Justicia, hace que se puedan externalizar un número determinado de informes periciales en los institutos de medicina legal», y que «cada año el Ministerio decide la cantidad de informes de externalización en cada instituto de medicina legal, tanto el de Mallorca, como el de Ibiza o Menorca».

Colegio de Psicólogos

En el caso del Instituto de Ibiza, el número de informes externalizados estipulado para todo el año 2025 es de «aproximadamente treinta». «No obstante, el mayor problema es la precariedad del número de plazas. En Palma falta por cubrir una plaza de psicólogo y en Ibiza otra, porque teóricamente debería haber dos. En Menorca, la plaza de psicólogo forense está sin cubrir desde hace tres años», concluye Torres.

Marisina Marí expone que «ahora hay unas tres personas en el Ministerio muy implicadas» y que «se están empezando a mover cosas», al tiempo que recuerda: «Las personas que esperan este tipo de informes son vulnerables, como menores y mujeres maltratadas. No los podemos tener esperando». A modo de ejemplo, expone que en algunos casos si no se hace una pericial, la Fundación no puede ofrecer tratamiento: «Porque, como hay una intervención de un psicólogo, se puede, como ellos dicen, contaminar el testimonio», lo que invalidaría la posterior pericial.

Finalmente, Marí también reflexiona sobre que, al margen de la necesidad de que haya más psicólogos forenses para los juzgados, «hay falta de psicólogos en general, de psicólogos para los tratamientos como tal».