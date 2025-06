«Hay que trabajar para que CAN Art Ibiza sea un referente internacional»

«Hay que apostar por este tipo de formatos pequeños porque son mucho menos hostiles que las ferias grandes y la energía es más relajada». Es lo que opina Amalio Gaitero, director y fundador de Herrero de Tejada, cuando se le pide que valore Contemporary Art Now (CAN) en su jornada de clausura. Es la primera vez que la galería madrileña tiene un expositor en la feria, aunque su responsable ya ha tenido la oportunidad de visitarla como invitado en 2022, 2023 y 2024 y conoce bien el ambiente que se respira. «La gente pasea por los estands sin prisa, muestra interés y tiene desparpajo, no le da pudor preguntar por un artista o por el precio de las obras», comenta sobre la clientela con la que ha tenido la oportunidad de tratar desde que se inauguró CAN Art Fair el pasado miércoles en el Recinto Ferial de Ibiza.

Por el espacio de Herrero de Tejada, que nació en 2016 y que aboga por los jóvenes talentos y la pintura, ya sea figurativa o abstracta, han pasado tanto residentes como turistas, «en una proporción muy similar», interesados por las obras de Laia García, Gema Quiles, Sergio Gómez y Eloy Arribas. Del público destaca como positivo su «gran curiosidad», aunque reconoce que en CAN todavía «faltan clientes con una mirada muy educada, que sean visitantes habituales de ferias de arte y que conozcan bien este mercado».

Amalio Gaitero, director y fundador de la galería madrileña Herrero de Tejada. / VICENT MARÍ

«Mis expectativas se han cumplido, aunque quizás me esperaba hacer más contactos», admite Gaitero, que en estos últimos cuatro años ha sido testigo, dice, de cómo «la propuesta cultural de Ibiza está creciendo mucho y lo está haciendo en torno a CAN».

Otra de las galerías que se estrena en la feria comisariada por Sasa Bogojev es Kant, aprovechando que, además de su sede en el centro de Copenhague, en Dinamarca, acaba de lanzar un nuevo proyecto en Mallorca. «Hacemos la inauguración oficial del nuevo espacio en septiembre, coincidiendo con la Nit de l’Art de Palma», adelanta Nahir Fuente, que se encarga de la sucursal española de la galería danesa, fundada en 2004 por Kerry Harm Nielsen. Para esta cita en Ibiza, explica, han escogido el trabajo figurativo de los pintores Daniel Fleur y Hans van der Ham.

En el caso de Kant, los mejores días en el Recinto Ferial de Ibiza han sido el de la inauguración, que es cuando se lograron más ventas, y el pasado viernes, en el que se hicieron más contactos.

Retrasar el horario de apertura

Tanto Fuente como la otra curadora que la acompaña, Jacqui Dolan, destacan como puntos positivos de CAN «su tamaño pequeño», que la hace más abarcable para los visitantes; el que ofrezca una propuesta «muy coherente»; y, además, «la buena conexión que se ha establecido entre los galeristas». Si le tienen que poner un pero es al horario, que de jueves a sábado fue de 17 a 21 horas. «Creo que sería mejor retrasar la apertura a las 18 horas y el cierre, a las 22 horas», sugieren.

En Osnova, una galería que se abrió hace diez años en Moscú y que a partir de otoño trasladará su sede a Valencia, están «muy contentos» de los resultados de este año. El espacio, dirigido por Alena Kurmasheva, ya contó con expositor en 2024 y, en comparativa, «se ha visto a más gente en general, más coleccionistas y se han conseguido más contactos». Es lo que dice la curadora Katya Savchenko, antes de mostrar el trabajo que exponen, creado por tres artistas rusos afincados en Londres. Hay lienzos de Andrei Pokrovskii , cuadros con cerámica de Yulia Iosilzon y esculturas de Margo Trushina, que se ha traslado recientemente a vivir a Ibiza.

Visitantes en la zona de CAN Design, en el espacio de L.A. Studio. / VICENT MARÍ

La acogida de CAN Design

En el nuevo apartado de la feria dedicado al diseño y la decoración, CAN Design, el ambiente general es de satisfacción. Es lo que se percibe, por ejemplo, en L.A. Studio, que tiene sede en Madrid y en verano en Ibiza y que participa por primera vez en este evento. Carlos López, su responsable, valora muy positivamente que existan iniciativas como la impulsada por Sergio Sancho. «Es la única ventana en la isla que se ofrece a nuestro sector para poder consolidarnos», apunta.

Como otros galeristas, López considera que uno de los puntos fuertes de CAN es su tamaño, «muy cómodo», y al igual que opinaban las comisarias de Kant, cree que un aspecto a mejorar sería el horario, «retrasando un poco el cierre».

Si, en el caso de L.A. Studio, el público que ha pasado por su estand es «en un 95% extranjero», en Galería Tambien está mucho más repartido. Es lo que explica Jorge Fernández, impulsor junto a Natalie Rich de este proyecto, que ya participó en CAN en 2024. «Este año hemos visto en la feria mucha más gente y hemos tenido la oportunidad de hacer muchos contactos y de cerrar nuevas ventas», señala satisfecho.

«Un evento como Contemporary Art Now es muy bueno para los galeristas de Ibiza, gracias a él la isla empieza a estar en el circuito de las ferias de arte», subraya . Para apoyar esta información pone como ejemplo el caso de una canadiense de Montreal que «tiene un espacio de arte propio» y que ha viajado expresamente a Ibiza para visitar CAN Art Fair.

Balance de Sergio Sancho

Sergio Sancho coincide con Fernández en la buena acogida que ha tenido entre el público CAN Design. «Esta nueva sección ha funcionado muy bien, ha generado mucho interés y creo que tiene mucho potencial de crecimiento y mucho futuro», asegura el director y fundador de la feria.

También destaca, entre las novedades de esta cuarta edición, la ampliación del Programa OFF, que este 2025 adelantó su inicio al 30 de mayo y que ha prolongado su duración a un mes. «Esta semana hemos querido potenciar este apartado dedicado al talento balear organizando visitas de prensa y de coleccionistas», explica.

Sancho se muestra satisfecho, asimismo, con la marcha general de la feria, a pesar de que las ventas se han resentido ya que el mercado del arte «está atravesando un momento difícil debido a la situación geopolítica».

Aunque no tiene datos todavía, su sensación, como la de los galeristas consultados en este reportajes, es que en esta edición ha habido más afluencia de público que en otras ediciones, sobre todo en comparación a 2024.

«Se nota que cada vez hay más personas que empiezan a marcar esta semana del arte en el calendario y creo que ya estamos consiguiendo uno de nuestros principales objetivos, calar en la gente local». Ahora, dice, queda consolidar otra de las metas de CAN, «convertirse en un referente internacional».